На Чехию обрушился торнадо

Торнадо разрушил дома и постройки, повалил деревья, обрушил столбы линий электропередач Фото: REUTERS

На Южную Моравию, являющуюся частью территории Чехии, обрушился торнадо.

Эпицентр редкого для Европы природного явления пришелся на районы городов Годонин и Бржецлав.

По меньшей мере три человека погибли, более 300 жителям потребовалась медицинская помощь. Торнадо разрушил дома и постройки, повалил деревья, обрушил столбы линий электропередач. Более 30 тыс. семей до сих пор остаются без электричества.

Люди, в первую очередь, пострадали от сопровождавшего торнадо града. Свидетели рассказывают, что градины были настолько крупными, что некоторые из них были размером с теннисный мяч.

Эпицентр редкого для Европы природного явления пришелся на районы городов Годонин и Бржецлав Фото: REUTERS

Огромной трагедий назвал стихию премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, находящийся в столице Бельгии, Брюсселе, где проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

После получения сообщений о произошедшем он принял решение немедленно вернуться в Чехию, но не смог вылететь из-за нелетной погоды. Позже власти страны решили, что Бабиш должен остаться в Брюсселе до завершения саммита.

Торнадо и другие виды воздушных смерчей крайне редко показывают свою силу в Европе. Однако, в последнее годы метеорологи все чаще фиксируют их появление в Старом свете и связывают это с глобальным потеплением и изменениями климата.