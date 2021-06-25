С 1 июля 2021 года коммуналка снова станет дороже

В ближайшее время пройдет ежегодная индексация тарифов ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля жилищно-коммунальные услуги опять подорожают. Это происходит ежегодно. На этот раз средний рост тарифов составит 3,3%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

При этом в разных регионах тарифы могут измениться по-разному, но в любом случае повышение не будет выходить за рамки, установленные федеральным правительством. Максимальная индексация по закону составит 6,5%, но в реальности, как обещают чиновники, тарифы поднимутся на меньший процент.

ФАС будет следить за тем, чтобы все управляющие компании и другие участники рынка соблюдали предельные размеры надбавок.

- Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции, - пояснили в пресс-службе ФАС. - После начала действия новых индексов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы.

Напомним, с начала годы цены в стране уже выросли на 3,8%. Это данные Росстата на середину июня. К концу декабря инфляция может превысить 6%. Для сравнения, в прошлом году тарифы поднялись на 3,1%. При этом цены выросли на 4,9%.