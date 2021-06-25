Дмитрий Песков: Президент активно готовится к «Прямой линии» и выходные посвятит полученным вопросам

Меньше недели остается до «Прямой линии» президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вопрос «Комсомольской правды» можно, Дмитрий Сергеевич?

- Да, пожалуйста.

- Меньше недели остается до «Прямой линии» президента. (Она состоится 30 июня 2021) И это будет, по нашим подсчетам, 21-я «Прямая линия» Владимира Путина, включая четыре премьерских. А самая первая, в феврале 2000-го, была в «Комсомолке», когда Владимир Владимирович приезжал к нам в редакцию в ранге исполняющего обязанности президента. Мы сейчас вот подняли все публикации. И пришли к выводу, что примерно процентов 80 всех «Прямых линий» Путина, они такой - региональный характер имели. Вот будет ли этот принцип в условиях пандемии соблюден на этот раз? Мы же помним, что телевизионные камеры обычно были установлены, как минимум, в девяти регионах, начиная от Крыма и заканчивая Петропавловском-Камчатским.

- Камеры больше не нужны. И телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые сегодня применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом.

Их (посредников. - А.Г.) и так, собственно, не было, потому что мы неоднократно рассказывали, что президент всегда (сам, лично) знакомился с большой частью массива обращений граждан. А на этот раз, используя приложение «Москва- Кремль», можно записать и видео, и наговорить аудио, и прислать текст, и так далее. Абсолютно мультиформатное приложение, которое дает возможность любому гражданину задать вопрос в том виде, в котором он считает необходимым.

Региональный характер? Это – наша страна. И люди живут во всех регионах. И каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география России будет представлена во время «Прямой линии», президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов... И по тематике, по кругу проблем дифференциация. И по географии, то есть, по всем регионам.

- А кто за этим будет следить? Вот механизм интересен. Ну, раньше можно было там как-то определить, что вот Калининград – 30 человек стоят, 2 человека задают вопрос. Или там Урал, Екатеринбург. Тот же подход. А сейчас как это будет все организовано технически?

- Будет президент. И так же традиционно соведущие, которые сейчас работают над всем массивом вопросов. И они будут помогать президенту - выбирать, собственно, вопросы - или из набора тем, или - с учётом географии страны.

- То есть, прямые включения? Тоже они, эти ребята, станут определять?

- Ну, поступят видеоматериалы… Не, они (соведущие) не будут. Президент будет выбирать вопросы, а в какой форме или -текста, или смс, или видеоматериала, или телефонного звонка – это уже мы будем смотреть с вами во время прямого эфира.

- И завершающий вопрос на сей счет. Как, вообще, идет подготовка? Вы нам в это время уже статистику называли. Сколько вопросов поступило и так далее?

- Мы также обязательно назовем статистику. Вопросов традиционно много. Граждане активны. Постепенно формируется набор тем, которые больше всего интересуют граждан.

Подготовка идет активная. Работает очень много людей. Это совершенно героически работницы и работники cool-центра и волонтеры, которые тоже задействованы. Работа идет. И еще работать... Раз, два, три, четыре... Больше пяти дней ещё.

- Но президент тоже уже работает, да? Над «Прямой линией».

- Да. Да, президент работает, безусловно, по текущим всем вопросам. Запрашиваем обновленную информацию у соответствующих ведомств. Эта информация - в виде справок, которые готовятся и в правительстве, и в экспертных подразделениях администрации президента, - она докладывается главе государства. И он уже работает. Я не сомневаюсь, что субботу и воскресенье президент проведет, как раз, за этой работой.

- Спасибо огромное. Извините, что много вопросов. Если нужна помощь, мы - готовы.

- Спасибо.

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