Евгений Попов об угрозе ареста россиян в США: Даже после встречи Путина и Байдена нельзя забывать об историях «дикого Запада»

Евгений Попов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Евгений! МИД России предупредил выезжающих за границу об угрозе арестов в США и третьих странах. Там отметили, что «преследование россиян в Штатах приобрело характер настоящей охоты». Мы с вами в Женеве наблюдали рукопожатия лидеров России и США. Не успели президенты Путин и Байден разъехаться, как Вашингтон новый пакет санкций в отношении России готовят. И вот - такая тревожная информация. Как бы вы ее прокомментировали?

- Эта история очень давняя, по поводу арестов наших граждан и по поводу опасности, которая им угрожает. Еще наших студентов в свое время бросали за решетку, когда подставляли их на каких-то нечистоплотных делах. И именно шла охота на наших студентов. Это еще - когда я работал в Америке, 2008-й - 2010-й годы.

Здесь же даже дело не в том, что они целенаправленно охотятся на наших граждан. Они очень и очень америкоцентричны. Они не признают никого, кто вокруг них находится. Поэтому - любое использование доллара, слова «Соединенные Штаты», любое соприкосновение с американскими гражданами воспринимают как преступление против Соединенных Штатов и Вашингтона.

Мне кажется, что предупреждение нашего МИДа – это не история, связанная с эскалацией после недавней встречи Путина и Байдена в Женеве. Это - текущее, давнее противостояние, связанное с американоцентризмом, с этим ощущением Америки как «града на холме», когда они бросают за решетку наших граждан, применяя незаконные экстерриториальные методы. Условно говоря, я всегда (в таких случаях) напоминаю, за что осужден Бут, за что осужден Ярошенко. Они не осуждены за преступления. Даже в приговоре такого нет. Эти люди, наши с вами граждане, осуждены «за намерение». Так сказано в приговорах – «за намерение». То есть, они якобы «согласились совершить незаконные действия».

Для того, чтобы они «согласились» (будто бы), были наняты специальные агенты службы по борьбе с наркотиками, которые получили в районе 100-150 тысяч долларов за эти «подставы».

На что готов человек, который получил гигантские деньги, мы прекрасно знаем из истории Дикого Запада, охотников за головами, и так далее.

То есть - это абсолютно подставные истории. Это действия против наших граждан, не основанные на законе. И это - действия страны (США), которая не признает абсолютно других стран.

Тем более, Россию, тем более, Россию, которая реагирует на вызовы и сама ставит вопросы перед западным миром.

Поэтому, я не стал бы связывать вот это предупреждение МИДа со встречей Путина и Байдена. Там как бы более-менее все ничего, как мне кажется, - то, что уже анонсированы переговоры по линии и посольской, и министерской, - как Рябков (замглавы МИД РФ. - А.Г.) накануне заявил, что-то, может быть, мы и увидим в итоге. Вряд ли, конечно, но - может быть. То есть, надежда еще не растаяла как дым.

- Здесь такая фраза еще в заявлении МИД России: выезжающие за границу должны понимать, что против наших людей применяется заведомо пристрастный подход. Американская судебно-пенитенциарная система руководствуется принципом: «Из России – значит, виновен».

- Пристрастны. Мы – геополитические враги, если не номер один, то номер два – точно, после Китая.

Поэтому, конечно, к нам особое внимание. Если там какой-нибудь венгр или украинец, на правительства которых они влияют совершенно спокойно... А с нами тяжелее и с нами интереснее. И с нами можно применять гораздо более жесткие методы для того, чтобы показать, кто здесь босс на этом мировом пространстве.

- И еще такая фраза: за минувшие два года, по запросам американской стороны, в странах Европы были схвачены около 20 россиян. В общей сложности, в Штатах и третьих странах арестовали более 60 наших сограждан. Можно ли надеяться на их освобождение? Есть надежда, что тот же Ярошенко и Бут могут быть освобождены?

- Я очень надеюсь что-нибудь услышать в ближайшее время по поводу Бута и Ярошенко. Потому что Бут – абсолютно железный человек, волевой, смелый. Герой нашего времени, безо всяких прикрас, русский патриот, он должен быть на свободе любыми методами.

- Я спрашивал там, в Женеве,у нашего президента, ощутил ли он «давление» во время переговоров с Байденом? Накануне переговоров все американские издания писали, что США «проявят силу», что Байден «покажет силу». Эти явления (преследование граждан России в США) говорят о проявлении силы со стороны США? Или будем надеяться, что послами обменялись, послы возвращаются.... А дальше? Потепление, конструктивизм?

- Я бы не стал говорить о потеплении. Я бы стал говорить о прагматике, вернее, ее зачатках. Потепления никакого нет. И не будет. Чего теплеть-то? Понятно, что там большая игра разворачивается по поводу Китая. И нас пытаются в нее втянуть.

Но сдвиги возможны. Потому что, очевидно, что без нас с Китаем США тягаться не смогут. Мы помогать не будем. Но даже наше невмешательство в этот конфликт – это уже то, что Соединенным Штатам может подсобить. Но тут нас Китай не просит ему помогать. Поэтому, в принципе, наша такая нейтральная позиция в этом вопросе может сыграть нам на руку. Посмотрим.

- Все-таки, какой-то оптимизм в ваших словах прозвучал.

- Всегда оптимизм есть. Оптимизм – наше всё!

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