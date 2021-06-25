Уведомления о штрафах ГИБДД будут приходить на Госуслуги

С 1 сентября 2021 отсчет 60 дней на оплату будет вестись с момента поступления сообщения в личный кабинет Фото: Иван МАКЕЕВ

Свои штрафы сегодня москвич может искать как на сайте ГИБДД, так и Московского паркинга. Иногда они приходят на почту, а иногда - нет. Бывает, что узнают о них слишком поздно, когда уже ограничен выезд за границу. И вот с 1 сентября сервисы решили связать, чтобы уведомления о штрафах приходили гражданам в личный кабинет на сайте Госуслуги. Такое распоряжение подписано в правительстве.

Для тех, кто раньше пытался спрятаться от получение штрафов в отделении почты по месту жительства, чтобы не оплачивать их по сроку давности, есть неприятная новость: с 1 сентября отсчет 60 дней до взыскания штрафа в судебном порядке будет начинаться со следующего дня, как штраф поступит в личный кабинет. И в суде потом не отвертеться: зашли на Госуслуги через компьютер или телефон, чтобы скачать QR-код или записаться на ПЦР к врачу - значит свой штраф свой уже видели.

Можно отказаться получать штрафы в личном кабинете на Госуслугах. На портале есть функция отключения получений уведомлений от разных ведомств и даже право заблокировать их услуги. Тогда министерства будут вынуждены посылать вам квитанции со штрафами по обычной почте на указанный адрес места жительства.

Впрочем, уже обозримом будущем в Москве штрафы предлагают списывать автоматически - с указанных на Госуслугах карт. На московских парковках контролеров с фотоаппаратами заменят камеры, которые будут считывать номера машин, устанавливать владельцев, после чего деньги будут вычитаться со счета. А тем у кого счета нет, будут приходить штрафы. Подобные технологии уже обсуждались на полях Петербургского международного юридического форума.

Штрафы суммой менее 3000 тысяч рублей и вовсе хотят отдать на исполнение искусственному интеллекту - суперсервису "Цифровое исполнительное производство", который, как говорят, пока сохранит право за автолюбителями обжаловать штрафы в 10-дневный срок и возможность в течении первых 20 дней оплачивать 50 % их полной суммы.

Возможность оспорить штраф в течении 10 дней есть и сейчас на сайте Московского паркинга. Но с 1 сентября фотографии с документов с подписью принимать не будут. Потребуется завести электронную подпись.

Правозащитники говорят, что к такой цифровизации пока еще не все готовы: не все имеют достаточную грамотность, смартфоны и карты.

Даже сейчас в системе начисления штрафов есть сложности. Распространенная ситуация: водитель заехал на оплачиваемую стоянку у больницы или поликлиники, а к служебному телефону оказались не привязаны карты, чтобы оплатить ее. Контролер Московского паркинга, который проходил мимо, посоветовал оплатить стоянку с помощью СМС с номером машины. Но служебный телефон не дает такого права. Пришлось попросить коллегу сделать платеж. Оплата прошла успешно, но через несколько дней водителю пришел штраф на 5000 тысяч рублей.

При попытке оспорить на сайте такой штраф в ответ приходит квитанция с той самой фотографией нарушения, которую сделал контролер.