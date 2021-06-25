Новые правила обжалования штрафов ГИБДД утвердили в России

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2021 года россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг.

Как пишет "Коммерсант", сейчас для обжалования нужно явиться в отделение инспекции или отправить заявления по почте. С 1 сентября россияне смогут сделать через портал госуслуг в течение десяти дней после получения штрафа.

В случае отказа от получения штрафов по почте уведомление будет считаться прочитанным спустя день после отправки через госуслуги. Даже если за этот период россиянин не заходил в личный кабинет.

Ранее правительство России поддержало инициативу о введении штрафа за выброс мусора из машин. Кабмин поддержал законопроект, который вносит изменения в КоАП, но высказал некоторые технические замечания. Таким образом, нововведения затронут увеличения штрафов за незаконный сброс отходов, а также фиксацию таких нарушений посредством фото и видеосъемки.