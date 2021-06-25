Попова: Обязательная вакцинация вводится еще в восьми регионах страны

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор предлагает пускать на курорты Краснодарского края не только привившихся от коронавируса, но и перенесших заболевание. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Поддерживая все инициативы, мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании - эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете - тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показателям, - заявила Попова на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу.

Предложенные властями Кубани меры Попова назвала «заслуживающими вниманиями», а заодно похвалила ограничения, введенные в Москве и Подмосковье.

Напомним, ранее стало известно, что в Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

По словам Поповой, в целом на российских курортах удается сдерживать рост заболеваемости, но ситуация напряженная. Она рассказала, что в первую смену в детских лагерях выявили только две вспышки ковида. При этом в лагерях уже отдохнули больше 2 млн. детей.

Попова также сообщила, что обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах страны. Сейчас обязательная вакцинация для людей из групп риска и представителей отдельных профессий уже введена в 10 регионах.

- С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов, - сообщила Попова.

Она также рассказала, что в России стали в два раза чаще выявлять коронавирус без симптомов.

- Это говорит о необходимости соблюдать все меры и ограничительные меры, - резюмировала Попова, напомнив, что бессимптомный носитель не проявляет признаков заболевания, но является распространителем вируса.

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