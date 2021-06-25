Как получить QR-код о вакцинации в Москве в 2021: где найти на Госуслугах, на mos.ru. Инструкции

Для посещения заведений общественного питания и определенных мероприятий нужно получить цифровой сертификат Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Москве в 2021 году для посещения заведений общественного питания и определенных мероприятий нужно получить цифровой сертификат - QR-код. Он подтвердит, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины от коронавируса, переболел ли он в течение последних шести месяцев или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа. Получить его можно несколькими способами. Важно иметь учетную запись на сайте московской мэрии mos.ru или на сайте Госуслуги. Если таких нет, то их необходимо создать.

1. На mos.ru создали специальный сервис.

- нужно перейти по ссылке immune.mos.ru, где ввести логин и пароль от личного кабинета на mos.ru либо выбрать кнопку "Госуслуги", где ввести логин и пароль от личного кабинета на сайта gosuslugi.ru,

- нажать кнопку "получить QR-код",

- следует информация "внимательно ознакомьтесь с отображенными ниже сведениями из вашей учетной записи на портале mos.ru и убедитесь, что данные корректны",

- нажмите кнопку "запросите информацию",

- сохраните QR-код, как картинку, открыв версию для печати.

На mos.ru создали специальный сервис

2. В электронной медицинской карте на странице www.mos.ru/city/projects/medcarta. Нужно открыть в разделе "Цифровой сертификат". Если вы еще не оформили доступ к медкарте, сделать это можно на mos.ru.

3. В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,

- открыть приложение,

- указать там номер личного полиса ОМС,

- в разделе "Цифровой сертификат" открыть QR-код.

4. В городской поликлинике через инфомат или обратившись в регистратуру.

5. На портале Госуслуги.

- перейти на страницу gosuslugi.ru,

- ввести логин и пароль,

- в поисковой системе ввести "сертификат вакцинированного",

- сохранить QR-код на свой смартфон.

6. Мобильное приложение "Госуслуги".

- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,

- введите личные данные,

- выбрать в "Каталоге услуг" кнопку "Вакцинация COVID-2019",

- или ввести в поисковой строке "сертификат" или "вакцинация",

- нажать на кнопку "Вакцинация COVID-2019",

- скачать сертификат в формате PDF.

7. В мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".

- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,

- введите логин и пароль от личного кабинета сайта Госуслуги gosuslugi.ru,

- сохранить QR-код на свой смартфон.

Кто сможет получить QR-коды?

- граждане, которые прошли вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России,

- граждане, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев,

- граждане, которые имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Важно пройти ПЦР-тестирование в одной из лабораторий Москвы, подключенной к системе ЕМИАС. Другие ПЦР-тесты не учитываются.

Если QR-код не найден

Если человек прошел вакцинацию, а сертификата в личном кабинете на сайте "Госуслуг" у него нет, то нужно подать жалобу. Для этого достаточно нажать кнопку "Пожаловаться на отсутствие сертификата". Можно попробовать найти QR-код в сервисе immune.mos.ru, если и там он не сформирован, то будет доступна ссылка для отправки обращения в техподдержку.

Если человек прошел вакцинацию, а сертификата в личном кабинете на сайте "Госуслуг" у него нет, то нужно подать жалобу

Если человек заболел, когда у него появится QR-код?

После выздоровления пациента медучреждение вносит соответствующую информацию в ЕМИАС, и он может получить QR-код на следующий день. Если ваши данные не найдены, необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, где вы наблюдались, для проверки внесения данных в регистр переболевших,

Важно

- если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре - получить QR-код не предоставляется возможности,

- справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие,

- срок действия qr-кода составляет 365 дней с момента получения второго компонента вакцины.

Как использовать QR-код?

- сохранить код на смартфоне или распечатать,

- показать на входе учреждения вместе с паспортом,

- сотрудник заведения отсканирует код и сверит данные с вашими документами.

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