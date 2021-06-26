Как изменилась жизнь дозвонившихся на "Прямую линию" Владимира Путина: "Дочка мечтает увидеть президента и сказать ему спасибо"

"Прямая линия" Владимира Путина пройдет в этом году 30 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 30 июня, Владимир Путин проведет очередную "Прямую линию". Начиная с полудня по Московском времени глава государства будет общаться с россиянами и отвечать на их вопросы.

Прямая трансляция - в эфире федеральных телеканалов и радиостанций, В том числе и на Радио «Комсомольская правда» и сайте kp.ru

Кстати, первая президентская 24 декабря 2001-го.

А до этого - в начале феврале 2000-го, в ранге исполняющего обязанности главы государства, Владимир Владимирович приезжал в «Комсомолку» на улицу «Правды» - именно из нашей редакции он общался по телефону с россиянами.

За полтора часа он 38 раз поднимал телефонную трубку. Материалы мы публиковали в двух номерах («Алло, «Комсомолка»? Срочно соедините с Путиным!», «Я не буду рассказывать басни. Они ни к чему», «КП», 10 и 11.02.2000 г.)

А сегодня, мы «перелистаем» страницы президентских «Прямых линий», которые также нашли отражение в нашей газете.

ДОСЬЕ "КП"

- 30 июня 2021-го «Прямая линия» Владимира Путина выйдет в 21-й раз. (4 раза он участвовал в них как глава правительства.)

- Эти прямые эфиры проводились ежегодно, за исключением 2004-го и 2008-го.

- В октябре 2012 года было принято решение о переносе выхода программы на более теплое время года, чтобы погодные условия не мешали проведению прямых включений из регионов.

- С 2013-го «Прямые линии» стали проводить в апреле, с 2017-го программу перенесли на июнь.

- Рекорд по продолжительности был зафиксирован в 2013-м - 4 часа 47 минут.

- Если сложить все время, которое Путин провел на «Прямых линиях», получится более 80 часов.

- За 21 год к Путину на прямых линиях обращались сотни людей. Некоторые вопросы решались практически сразу – даже до окончания трансляции. Где-то чиновникам нужно было больше времени, чтобы решить проблему. А какие-то темы так и повисли в воздухе. Комсомолка проследила за судьбой героев некоторых прямых линий.

30 июня «Прямая линия» Владимира Путина пройдет уже в 21-й раз. Фото: EPA/Максим Шипенков/ТАСС

Кубань дождалась «голубого топлива»

«Прямую линию»-2002 жительница Краснодарского края Татьяна Дисюк помнит буквально по минутам - как волновалась, как переживала. В той программе было запланировано включение из крошечного кубанского хутора Казаче-Малеванный. Из группы людей на улице, корреспондент выбрал для обращения именно Татьяну. Тогда женщина попросила у президента провести газ к ним станицу.

Путин пообещал, что газ появится. И уже через несколько дней после обращения, Татьяне в дверь постучали - примчались работники тянуть трубы.

- Если бы не та «Прямая линия», наверное, газа бы до сих пор не было, - говорит уже сегодня Татьяна Дисюк. – То обращение позволило нам вздохнуть. Как гора с плеч.

Татьяна Дисюк: "Если бы не та «Прямая линия», наверное, газа бы до сих пор не было". Фото: Личный архив

Стоит отметить, что одним хутором газовики не ограничились. Теперь «голубое топливо» есть везде, и даже в самых отдаленных поселках Кубани.

Ольга СУХОВА, «КП»-Краснодар»

«Дочка мечтает сказать президенту спасибо!»

За судьбой украинки Ирины Баракат следила вся страна. Еще три года назад её жизнь была настоящим кошмаром. Гражданка Украины мигрировала в Сирию, где вышла замуж и родила троих детей. Но во время войны в её дом попал снаряд. Женщина закрыла собой двух сыновей и дочь, спасла им жизни, но ей самой оторвало руку и ногу. В Сирии медики лишь разводили руками. Тогда Ирина обратилась за помощью в Россию и на Украину. Вскоре Баракат попала на лечение в военно-медицинский госпиталь Петербурга, где ей поставили современные протезы, потом была долгая реабилитация. Но в Сирии семья, трое детей. А пригласить их в Питер будучи гражданкой Украины, она не могла.

Тогда в 2018 году, женщина прорвалась на «прямую линию» и попросила российское гражданство. Не ради себя – ради семьи…

- У меня все хорошо, живу теперь в Петербурге, - улыбается Ирина. – С мужем мы разошлись, но все трое детей со мной. Они теперь вся моя любовь. Благодаря помощи президента не только я, но и дети получили российское гражданство. Иначе я бы не смогла с ними жить. Ведь в Сирии мужчина решает, с кем остаются дети после развода.

В 2018 году украинка Ирина Баракат дозвонилась на «прямую линию» и попросила российское гражданство. Фото: YouTube

Старшему сыну Ирины сейчас 18 лет – он учится на программиста в колледже и мечтает развивать искусственный интеллект. Среднему – 15, и в следующем году у него будет выпускной. Он готовится к ЕГЭ и мечтает увидеть «Алые паруса». А 11-летняя дочка еще ходит в школу.

- Я очень довольна помощью президента, даже писала ему благодарственное письмо, - признается Баракат. - Знаете, моя дочка все мечтает увидеть президента, чтобы сказать ему спасибо.

Роман ЛЯЛИН «КП» - Санкт-Петербург»

«Дорогой президент, не отдавай меня маме!»

Пожалуй, самая нестандартная просьба к президенту прозвучала в 2019 году. На «Прямую линию» дозвонился 14-летний парень из Самары Рома Денисов. И он попросил Владимира Путина… чтобы его оставили в приемной семье, а не отдавали матери.

К приемным родителям Роман угодил, когда его биологическую мать отправили в колонию за торговлю наркотиками. И долгие годы он, не знавший заботы и тепла, нашел любящих родителей и названных братьев, с которыми крепко сдружился. Но мама вышла из тюрьмы и заявила: «Забираю ребенка обратно».

Рома Денисов попросил президента, чтобы его оставили в приемной семье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Ромы началась паника – возвращаться к прежней жизни и отчиму он категорически не хотел. В отчаянии мальчик пошел на решительный шаг: позвонил на «Прямую линию», оставил обращение, а затем отправил вдогонку еще одно, письменное – для верности.

- Я несколько недель думал о том, что только президент сможет мне помочь, но никому об этом не говорил, - признался мальчик. – И ,наконец, решился: дождался, пока никого не будет дома, позвонил. Мое обращение записали. Но потом я подумал, что говорил сбивчиво, мог что-то неправильно сказать, и решил продублировать еще письменно.

И Рому услышали. На помощь пришли активисты и юристы отделения ОНФ по Самарской области. Они съездили в новую приемную семью, чтобы убедиться, что Рома действительно хочет остаться там. А потом убедили отдел опеки подать заявление в суд о лишении биологической матери родительских прав и поддерживали семью в суде. К слову, за все время пока шли разбирательства, экс-уголовница ни разу не приехала навестить сына.

Суд встал на сторону мальчика – его оставили в приемной семье.

Ольга НОВИКОВА, «КП»-Самара»

Решили проблемы Батайска

Не всегда обращение к Путину на «Прямой лини» означает автоматическое решение проблемы. Хорошая иллюстрация тому – история Елены Пивоваровой, редактора Батайской районной газеты.

В ноябре прошлого года во время «Прямой линии» к президенту обратилась глава ростовского профсоюза журналистов с просьбой спасти уволенного редактора Пивоварову. Якобы её сняли с места без объяснения причин.

- Поручу губернатору разобраться, - ответил тогда Владимир Путин.

Но спустя три месяца после той «Прямой линии» на журналистку завели уголовное дело.

Коллеги говорят, что это местные власти не простили ей пресс-конференции 2018 года. Тогда Пивоварова слова не получила, но добралась до помощников Путина и рассказала о проблемах Батайска - там были перебои с водой, светом, плохо работали коммуникации. Проблема решилась, а чиновники затаили обиду. Сначала уволили с поста. Потом, Как мы уже сказали Путин заступился, и Елена даже подала иск о восстановлении в должности. Но в профессию её не вернули и, более того, еще и завел на неё дело о растрате 400 тысяч рублей.

Журналистка Елена Пивоварова стала фигурантом уголовного дела спустя три месяца после "Прямой линии". Фото: Евгения ОСТРАЯ

Евгения ОСТРАЯ, «КП» - Краснодар»

За вопрос о золотой рыбке школьница получила ноутбук. А еще ей посвящали стихи.

Почти в каждом своем общении с народом президент беседует с теми, кому на самом деле не нужна помощь главы государства, но без личного, теплого «прямая линия» не была бы «прямой линией». Так было и в 2016 году. Четвероклассница из поселка Буренка Пермского края Анжела Соломенникова спросила у Путина:

- Владимир Владимирович, если бы Вы поймали Золотую Рыбку, какие три желания попросили бы ее исполнить?

- Три желания? Надо подумать, - ответил Владимир Путин. - По большому счету, лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей, а все делать своими собственными руками, иначе, ожидая чудес от Золотой Рыбки, можно остаться у разбитого корыта, как в сказке Пушкина. Лучше работать, засучив рукава, самим.

На следующий день Анжела стала самой популярной девочкой в поселке.

- Я не ожидала, что президент ответит именно на мой вопрос, - вспоминает сейчас Анжела. - Сначала об этом узнали все мои родственники. А я только потом. Вначале была в шоке. Но было приятно.

Односельчане поглядывали и тыкали пальцем: «Вот, это она президента про золотую рыбку спрашивала!», «О, звезда наша идет!». А один из мальчишек даже стал забрасывать школьницу стихами собственного сочинения. Через несколько дней губернатор Пермского края подарил Анжеле ноутбук.

Спустя два года после той «прямой линии» семья Соломенниковых переехала из Буренки в город Чайковский. Там о былой славе девочки не знают.

В 2016 году Анжела Соломенникова спросила Путина о трех сказочных желаниях. Сегодня Анжела уже заканчивает школу. Фото: Личный архив

- А зачем об этом говорить? – пожимает плечами Анжела.

Этим летом девочка окончила 9 класс. Сейчас девочка на перепутье: то ли остаться в школе, то ли пойти учиться в техникум или колледж.

Елена ТРЕТЬЯКОВА, «КП»-Пермь»

Откуда звонил англичанин? Из Петушков!

Тот самый случай, когда хотел помочь другим, а сам стал звездой.

В 2015 году Путину дозвонился фермер Джон Кописки:

- Сегодня у нас в хозяйстве 3700 голов скота, 1700 дойных коров, - рассказал он президенту. - Надой с каждой коровы в год - 10 тысяч литров. При этом мы продаем молоко ниже себестоимости. В последние месяцы себестоимость производства выросла, а закупочные цены - нет... У вас есть статистика, кажется, что все хорошо. Но, простите, это не так. У меня пять детей, я люблю Россию. Я должен быть уверен в их будущем в России… Вы верите в статистику, которую вам показывают? Или они врут, потому что боятся сказать вам правду?

Уже потом выяснилось, что все не так печально. Фермерское хозяйство «Рождество» - одно из крупнейших во Владимирской области. Кописки производил сыры по цене в 1800 рублей за килограмм, а также развивал экотуризм.

Фермер Джон Кописки с женой Ниной. Фото: Личный архив

По его словам, ситуация в животноводстве после его вопроса не изменилась. Себестоимость всего растет год от года, а переработчики не хотят покупать молоко по более высокой закупочной цене. В итоге фермеры в проигрыше.

При этом Джон говорит, что у его предприятия проблем в разы меньше. Во-первых, они нашли свою нишу, да и областные власти им помогают.

Так что сам он лично к Путину вопросов не имеет.

Алексей СУХОВ, «КП»-Владимир»

После звонка из Самары президент подписал указ, облегчивший жизнь тысячам военных пенсионеров

Подполковник МВД в отставке Геннадий Баракин стал первым жителем Самары, которому удалось дозвониться Путину на «прямой линии». Это было в октябре 2007 года. Геннадий Владимирович главе государства вопрос, актуальный для тысяч военных пенсионеров страны: будут ли выплачены долги военным пенсионерам за период с января 1995 по февраль 1998 года. Как объяснил Геннадий Баракин, на тот момент им приходилось судиться с государством из-за невыплаченных пенсий.

Глава государства отреагировал жестко:

- Действительно, в 1994 и 1995 годах произошла индексация денежного довольствия военнослужащих, и нужно было сразу проиндексировать военные пенсии. Этого не произошло. Считаю, что это решение было несправедливым и справедливость должна восторжествовать, - заявил Владимир Путин в ответ на вопрос самарца. - Бюрократические проблемы не давали возможности решить этот вопрос. Чтобы положить им конец, я поступлю просто и приму кардинальное решение: обещаю вам, что в ближайшее время выйдет указ.

Президент сдержал слово: вскоре был издан указ, который проиндексировал военные пенсии. С тех пор проблем с этим вопросом не возникало.

Ольга НОВИКОВА, «КП»-Самара»

«Прошу не за себя, а за всех наших жителей»

Пожалуй, самая трогательная история, с грустным концом. В июне 2017 года на «прямую линию» дозвонилась 24-летняя девушка. Представилась Дарьей Стариковой из Апатитов. Она стояла на фоне недостроенного хирургического корпуса местной больницы. Даша рассказала президенту, что умирает от рака четвертой степени, в Апатитах закрыли роддом, хирургическое отделение, кардиологию, а всю медицину перевезли в Кировск (20 километров).

- Прошу не за себя, а за всех наших жителей. Я прошу вас восстановить больницу, - дрожащим от волнения голосом говорила северянка.

После эмоционального выступления на всю страну у нее даже открылось кровотечение, девушку срочно забрали в больницу в Москву. Столичные медики даже подарили надежду, что Дашу можно спасти: прооперировали, удалили опухоль, сделали химиотерапию, результаты были неплохие, девушка даже смогла встретиться с 7-летней дочкой. Мечтала встретить дома Новый год, отвести ребенка в школу.

Дарья Старикова попросила президента помочь достроить больницу в Апатитах. Фото: Анна ТИХОХОД

Но 1 мая 2018 года из Москвы пришла печальная новость - сердце Дарьи Стариковой остановилось. Похороны прошли на ее малой родине без лишних глаз.

А вот недострой, ставший фоном для апатитчанки, так и стоит на месте. Часть проблем, на которые жаловалась Даша, осталась, но все-таки есть и подвижки. Нашлись деньги на реконструкцию областного онкодиспансера, открылись новые кабинеты диагностики раковых заболеваний.

Мария ПАШЕНКОВА, «КП» - Мурманск»

КСТАТИ

Как достучаться до президента?

Задать свой вопрос любой желающий может через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое также позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.

Кроме этого, свои вопросы россияне могут отправить через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы направить президенту страны смогут и пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Для этого нужно будет отправить сообщение с вопросом в официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

- Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8-800-200-40-40. Позвонить из-за границы можно по номерам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40, - говорится в тексте на сайте Кремля.

Более подробную информацию по "Прямой линии" с Путиным и способах связи с Единым центром обработки сообщений можно получить на официальном на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

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