Игорь Лебедев уходит из Госдумы. Чем запомнится россиянам сын Жириновского

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев на заседании Госдумы, 2012 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне 33-го съезда ЛДПР сразу несколько депутатов партии сообщили о своем решении не выставлять свои кандидатуры на предстоящие выборы. Среди них Александр Старовойтов, депутат двух последних созывов. И, что особенно всех удивило, Игорь Лебедев - экс-председатель партии, второй человек в ЛДПР, сын ее лидера Владимира Жириновского.

- Я принял решение не участвовать в избирательной компании и приостановить свое участие в политической жизни страны. – Написал в соцсети Игорь Лебедев. - Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, все-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал ваш покорный слуга. Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать – мол, давно надо было завязывать, а может и не стоило начинать, но кто-то наоборот выскажет слова поддержки.

ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ МАТЕРИ, НО ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛ С ОТЦОМ

Игорь Лебедев – старший сын Жириновского. Однако, фамилия у него матери. Так было сделано специально, чтобы Игорь не испытывал никаких трудностей, нося фамилию влиятельного отца.

Игорь Владимирович окончил Московскую государственную юридическую академию, один из самых престижных вузов страны. Помощником депутата значился еще будучи студентом. Сразу после окончания учебы был трудоустроен. Куда? В Думу! Сначала специалистом – экспертом в аппарат фракции ЛДПР. После недолго пробыл заместителем министра труда и социального развития. Ну а с 1999 года избран депутатом.

Таким образом, Игорь Лебедев в кресле парламентария больше 20 лет. Многие годы был председателем ЛДПР. Его предшественником на этом посту был отец. И последователем тоже отец. Член нескольких комитетов и вице-спикер Госдумы. В целом за годы политической карьеры Игорь Лебедев выглядел самостоятельной персоной, и с Владимиром Жириновским его ассоциируют довольно редко. Он, как и отец, способен на резкие высказывания и скандальные заявления.

БЫЛ РЕЗОК НА СЛОВА И НЕ СТЕСНЯЛСЯ В ВЫРАЖЕНИЯХ

Например, в 2018 посоветовал руководству Олимпийского комитета России "застрелиться". И заявил, что не намерен следить за успехами наших олимпийцев в Пхеньяне. Потому что медали, которые получат спортсмены, будут принадлежать не великой стране, а "непонятному сочетанию букв ОАР".

В 2018 решил укатить на отдых в Майами. И не стесняясь выкладывал фотографии с американских берегов в соцсети. А когда его стали одолевать журналисты, ответил: «Майями, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции».

Заступился за популярный международный онлайн сервис бронирования гостиниц Booking.com, который на волне очередных санкций хотели в России заблокировать. «Почему-то никто не предлагает запретить Boeing? Видимо, потому что самые отмороженные туроператоры и чиновники понимают, что в этом случае рынок авиаперевозок в стране исчезнет. А запретить Booking.com, которые не дает гостиницам задирать цены – это пожалуйста».

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ И ПИВЕ

Один из авторов законопроекта о продаже пива на стадионах. Проект был внесен в 2019 году и даже одобрен в первом чтении. Но так и не принят.

Активно протестовал против законопроекта о немедленном изъятии детей из семьи в случае угрозы жизни и здоровью. Напомним, что эта депутатская инициатива была в штыки воспринята обществом. Игорь Лебедев тогда требовал как минимум переноса рассмотрения: «Где итоги широкого обсуждения в экспертном обществе? Где публичная защита тезисов, где готовность к более четким формулировкам, исключающим любое злоупотребление?». В итоге проект так и не принят. Пока.

Высказывался против закона о едином регистре населения (единая база данных всех россиян), называя его не проработанным.

Предлагал ввести уголовную ответственность за подмену заключенных. Это когда вместо реального осужденного за него отбывает срок «доброволец». Законопроект не был принят.

Выдвинул инициативу ввести ответственность за автоподставы.

В 2012-м году ЛДПРовцы Лебедев и Иванов предложили внести поправки в закон о «О свободе совести и религиозных объединениях». И в числе прочего там был пункт, вызвавший недоумение у общественности. Он звучал так: «Молитвенный обряд, а так же религиозные обряды, сопряженные с насильственными действия в отношении человека или животного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах и объектах специального предназначенных для богослужений, … а так же в жилых помещениях». После негодования в обществе законопроект был снят с рассмотрения.

ДОХОДЫ

Согласно декларации о доходах, за 2020 Игорь Лебедев заработал 34 млн.рублей. К слову, это самые высокий показатель среди всех вице-спикеров ГД. Из собственности – квартира площадью 659 кв.м и два нежилых помещения.

Одно время в прессе мелькало много информации о якобы многочисленной недвижимости Лебедева за рубежом – в ОАЭ и Испании. Однако, Лебедев в многочисленных комментариях СМИ назвал это неправдой.

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