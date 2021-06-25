Самые громкие законы Государственной Думы седьмого созыва: Власть и граждан не бранить, тайны правильно хранить

Вспоминаем законы прошедшей пятилетки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дума свое отзаседала. Последняя пленарка состоялась 17 июня. Теперь новыми законами нас уже порадуют только осенью, но это будет совсем другая история: 19 сентября - выборы, и состав изменится. А уходящий парламент голосовал, не жалея себя. С 2016 года Дума приняла 2672 закона. Мы вспомнили громкие из них.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОВЫСИЛИ

Прежний пенсионный возраст - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин - продержался с 20-х годов прошлого века. Но продолжительность жизни увеличилась, процент пенсионеров вырос. Накануне реформы каждый год количество работников сокращалось на 400 тысяч, а пенсионеров становилось больше на 1,5 млн. Сейчас на одного пенсионера приходится 1,2 работающего (в 70-е было 3,7).

РАЗРЕШИЛИ СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК

«Абсолютно народный» закон, разрешающий с 1 января 2019 года всем собирать в лесу валежник бесплатно, получился с двойным дном. Оказалось, что не каждое упавшее дерево считается валежником. И даже если оно им считается, то просто так забрать его все равно нельзя. Провинциальные чиновники ввели собственные правила: где-то потребовали пересчитывать валежник до его вывоза, где-то запретили использовать пилу, а где-то стволы надо нарезать на метровые куски. Кончилось все уголовными делами: в начале 2020 года на Кубани судили сироту за то, что он попилил упавшее дерево, перегораживавшее проход к школе.

НА МРОТ МОЖНО ПРОЖИТЬ

В 2018 году Дума подняла минимальную зарплату до прожиточного минимума в 11 тысяч 163 рубля - оклады выросли у трех миллионов человек. Деньги, конечно, небольшие, но многим работникам почты, музейным смотрителям, уборщикам стало хоть чуточку легче. Позже сумму минималки Дума подняла еще раз. Сейчас методику расчета МРОТ изменяют, хотят приравнять к медианной зарплате (сумма, меньше или больше которой зарабатывает половина населения) - в Минтруде обещают, что в конце доходы самых бедных увеличатся.

ДАЕШЬ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

С 1 января 2021 года к нам вернулись вытрезвители. Ну почти. Региональные власти снова получили право их открывать - можно за муниципальный счет, можно в партнерстве с частниками. Правда, за полгода действия закона ни один вытрезвитель, похоже, так и не появился. Возрождению мешает сомнительная бизнес-модель. С подвыпивших клиентов можно брать деньги за услуги. Но как заставить рассчитаться того, кто успел все пропить?

Ради вытрезвителей полиции добавили полномочий: пьяных забирать можно из любого общественного места, включая поезда дальнего следования, и даже из дома.

На основании поправок в Конституцию Дума приняла больше 140 законов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А НАЛОГИ-ТО РАСТУТ

За пять лет Госдума приняла несколько важных налоговых законов.

В 2019-м НДС подняли с 18% до 20%. Старая ставка держалась с 2004 года.

В 2020 году появился налог в 13% на проценты с вкладов, превышающие 1 млн рублей.

Налог на роскошь - 15% НДФЛ, если годовой доход превышает 5 млн рублей. У кого денег меньше - по старинке платят 13%.

ДЕТЕЙ ВЫСАЖИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

В начале 2021 года парламент запретил высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Если пассажиру меньше 16 лет и он едет один, трогать его нельзя. Иначе - штраф. Водитель за высаженного малолетнего зайца заплатит 5 тысяч рублей, кондуктор или контролер - от 20 до 30 тысяч рублей.

Впрочем, у перевозчика остается право не пустить в салон ребенка без билета. Депутаты оставили это уточнение, чтобы родители не злоупотребляли законом, а то всех детей начнут возить зайцем поодиночке: высадить-то нельзя.

ШИРОКАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Госдума засекретила данные об имуществе судей, прокуроров, следователей, силовиков и их близких. Авторы закона справедливо заметили, что сведениями из открытых баз данных злоупотребляют в интернете. У документа есть и плюс, и минус. Нехорошо, если преступники или всякие городские сумасшедшие будут знать, где живут правоохранители. Но в то же время открытые базы помогали журналистам делать антикоррупционные расследования. Достаточно вспомнить 13 квартир, найденных у полковника Захарченко.

ГРАФ, ТЫ НЕ ПРАВ!

В 2017 году парламент запретил родителям в детских именах использовать цифры, мат, титулы и прочие должности. Видимо, наболело: взрослым весело, а кому-то с этим потом жить. Одна из самых показательных историй произошла в Москве - мама и папа хотели назвать сына БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человек рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26.06.2002). Загс, а потом и суд отказались регистрировать мальчика с таким именем. Младенцы, нареченные Графом, Принцессой или Господином, на этом фоне выглядят не так уж и странно.

БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?

В 2017 году Дума сняла уголовную ответственность за домашнее насилие, совершенное впервые. За год до этого все побои (кроме семейных), допущенные первый раз, вывели из-под уголовной ответственности. Авторы «закона о шлепках» заметили, что несправедливо считать насилие против домочадцев преступлением, а те же действия против чужих - просто административкой.

Это одно из самых спорных решений Госдумы седьмого созыва. Муж теперь может поколотить жену, и ему за это практически ничего не будет. Показательна история Анны Овчинниковой из Чебоксар: ревнивый супруг задушил ее буквально через несколько дней после того, как полиция отказалась завести на него уголовное дело за избиение жены.

ВСЕМ РОТ ПРОМЫЛИ С МЫЛОМ

За пять лет Дума приняла много законов, которые (наконец-то) должны научить нас общаться культурно.

В 2020 году парламентарии запретили материться в интернете. В теории социальные сети должны сами находить бранные слова и стирать их. Но так как никакой ответственности для бизнеса за невыполнение закона нет, то и принципиальных изменений не последовало.

В 2019 году Дума ввела штрафы за оскорбление власти в интернете. Такие слова, как «подонок» или «дурак» считаются неприличными. Назовешь ими чиновника, и можно схлопотать штраф до 100 тысяч рублей (а при повторных наказаниях до 300 тысяч рублей).

В 2020 году уже наоборот, чиновникам запретили оскорблять граждан. Вообще-то им и раньше нельзя было это делать, но теперь ввели штраф конкретно для людей «на гражданской службе». За хамство на работе можно заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.

ЧТО ЕЩЕ

Конституцию поправили

Эти поправки стоят особняком среди принятых Думой законов. Дело в том, что действовать они начали только после одобрения народом на всероссийском голосовании. То есть изменения принял не парламент, а мы с вами. Но все же депутаты собирали предложения, формулировали их, а потом принимали отдельные законы на основании поправок. Вот что мы получили вместе с обновленным главным законом страны.

В России официально запретили гей-браки. В Конституции теперь записано, что брак - это союз мужчины и женщины.

Новая Госдума будет согласовывать состав правительства. Депутаты утверждают кандидатуру премьер-министра и всех министров, кроме силового блока (их назначают после консультаций с Совфедом).

Крым и Курилы теперь окончательно наши. Запрещены любые действия, направленные на изменение границ России.

Это только некоторые из нововведений. На основании поправок в Конституцию Дума приняла больше 140 законов.

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