Филипп Киркоров о лишнем весе: «Разве Ди Каприо так не снимали на пляже? И я не могу отдохнуть в шортиках с пузиком!»

Юлия Барановская подтвердила — Филипп в отличной форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

На международном музыкальном фестивале «Жара», который проходит в подмосковном «Крокус Сити Холл» артистов много, а зрителей нет. Так как из-за коронавирусных ограничений мероприятие проходит в режиме телесъемки. Многие звезды приезжают только для того, чтобы выйти на сцену с номером, который ставили и репетировали последние месяцы. У поп-короля Филиппа Киркорова концертных номеров достаточно. Киркоров уже спел свои «Романы», «Еще, еще» (на творческом вечере Дмитрия Маликова), «Komilfo» (c Maruv), «Ролекс» (с Давой).

54-летний Филипп Киркоров «Жару» любит, считает фестиваль семейным, поэтому пребывал в прекрасном расположении духа. Однако журналисты ему напомнили обо всех недавних скандалах. В сети гуляют фото и видео с пляжа в ОАЭ, где недавно отдыхал Киркоров: он выложил в инстаграм снимок в шортах с идеальным прессом, а отдыхающие сняли его в тот же день, но уже не в такой спортивной форме – живот слегка выпирал.

Вот это фото в пляжа в ОАЭ недавно опубликовал сам Киркоров. А версию без фотошопа легко найти в сети. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы спросили Филиппа: «Сильно ли он расстроился, увидев это видео и фото, которые гуляли по соцсетям?»

Киркоров ответил, что ничуть: «Что Лео Ди Каприо так не снимали? Дженифер Лопес не снимали на яхте, на пляже? На отдыхе мы люди - такие же, как и все. Имеем право поесть, выйти из формы. Для того, чтобы потом в эту форму войти. И если люди позволяют себе исподтишка вот так что-то сделать – пусть остается на их совести. Комментарии под этими видео, осуждающие не меня – а тех, кто это сделал. Поэтому из-за этого я не могу позволить себе то, что может себе позволить любой человек: отдохнуть на пляже, на море так, как я хочу – в шортиках, с пузиком.

«А нагишом?» - этот вопрос уже задали не мы, а коллеги.

- Я не страдаю нудизмом. Нет фобий и желания ходить раздетым. Чтобы не было подобных ситуаций уезжаю в Грецию, где у меня вилла. Чувствую там себя прекрасно – туда приезжают мои друзья, мои коллеги.

Филипп Киркоров рассказал, что уже вернулся в отличную форму после недавнего отпуска. Сбросил лишние кило быстро, благодаря интегральному голоданию. «После шести вечера рот на замок!» - рассказал секрет диеты Киркоров.

Естественно, что напомнили Филиппу про недавний скандал с экс-продюсером Светланы Лободы. Нателла Крапивина в оскорбительной форме раскритиковала Давида Манукяна, который спел дуэтом с поп-королем, зацепив самого Филиппа. На вопрос: «Общались ли вы после скандала с Нателлой Крапивиной?» Филипп ответил с юмором: «А кто это!?» С годами музыкант научился не поддаваться на провокации.

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