Как прошли выпускные детей Юлии Меньшовой, Елены Воробей, Елены Ксенофонтовой: «Золотая медаль. Гордимся невероятно!»

Елена Воробей с дочерью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

25 июня выпускникам школ вручили аттестаты. Среди тех, кто выпустился во взрослую жизнь есть и дети звезд. В школах аттестаты вручали на социальной дистанции – учеников приглашали по одному, без привычных гостей и крутых, шумных празднеств.

48-летняя актриса Елена Ксенофонтова пока сын учился в выпускном классе предупреждала нас: «Тимофей подумывает об актерской профессии!» И вот сегодня 18-летний Тимофей получил аттестат и готовится к творческому экзамену в институте кинематографии – парень поступает во ВГИК, но не на актерский, а на режиссерский факультет.

Учителя сказали напутствие, пожелав: «Тимофей, ты живешь рядом, заходи в школу!» Мама после вручения аттестата расчувствовалась: «Школа, прощай! Вот теперь все только начинается. Главное помни, Тим, что я рядом». Выпускной дети с родителями отметили, но не в школе.

Сын Елены Ксенофонтовой будет поступать на режиссерский факультет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

58-летняя артистка Елена Валюшкина сразу говорила, что дочь Мария не собирается идти по ее стопам – решила стать дизайнером. Валюшкина дала напутствие дочке: «Нам тогда было рано, а можно сейчас… Выпускники, вперед! Несмотря ни на что! Только вперед, не сидеть, не ждать, надейся только на себя. Никто никому ничего не должен. Твоя жизнь в твоих руках. Удачи!» Дочь актрисы закончила Одинцовскую лингвистическую гимназию. Накануне вручения аттестата Валюшкина с дочкой посетили салон красоты — блондинки покрасились, подстриглись.

Валюшкина поделилась, как ее Маруся готовилась к поступлению в вуз: «Школа Start при Мархи, индивидуально с художником и курсы дизайна при ВШЭ».

Дочь Елены Валюшкиной собирается стать дизайнером. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

54-летняя артистка Елена Воробей радуется на вручении аттестатов за единственную дочку Софию: «У нас красный аттестат!» Девочка умница, красавица, отличница! На вручение документа об окончании школы в вечернее платье нарядилась не только София, но и ее звездная мама.

Лена расчувствовалась, придя последний раз за дочкой в школу: «Солнышко мое, поздравляю тебя с окончанием школы. Очень важный рубеж позади. Горжусь тобой, ты большая умница. Я все эти одиннадцать лет была рядом, иногда громче, иногда тише, то трепетала как горная лань, то волновалась как волнушка в грибную пору… Мониторя качество твоих знаний, я подчас принимала резкие решения, не один раз меняя школу. Но я знала для чего я это делала, и уверена, что каждая школа тебе дала что-то очень важное, и хорошее, и не очень. Благодаря этому бесценному опыту, ты сама создавала свою систему ценностей, узнала что такое предательство и настоящая дружба, что такое хейт, и как с этим справляться, поняла что ошибаются все, но не все находят в себе силы и желание исправлять ошибки, ты узнала цену «слову» и цену поступку, поняла что между этими двумя понятиями может быть пропасть. Ты научилась прощать и извиняться даже когда сложно и комок в горле, ты научилась нести ответственность за всё что делаешь. Я действительно два последних года практически не контролировала твой учебный процесс. Это был рискованный эксперимент, в котором я предоставила тебе такую желанную свободу. Доченька, ты правильно распорядилась и свободой, и моим доверием. Лети, птичка, высоко-высоко, поднимайся к своей мечте и пусть тебе всегда сопутствует удача!»

У дочери Елены Воробей красный аттестат. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У дочери 49-летнего актера Леонида Бараца сегодня двойной праздник – она получила аттестат и отметила 18-летие. Точнее Ева праздновать день рождения будет 26-го: а вот подарки от папы (сертификаты в магазины) получила заранее, чтобы купить наряд для прощания со школой. Барац поздравил дочь сегодня: «То, с каким желанием и усердием ты училась последние годы достойно уважения. В институте все будет еще интереснее. Все в твоих руках! Дочь, я тебя люблю и горжусь тобой. Ты выросла добрым, умным и порядочным человеком. Ты талантливая и яркая девушка. Уверен, твой талант раскроется и яркость будет востребована. Ничего не бойся, иди. Я буду рядом!»

Дочь Леонида Бараца на днях отмечает 18-летие. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

51-летняя актриса Юлия Меньшова сообщила о радости в семье: их дочь с Игорем Гординым золотая медалистка. 18-летняя Таисия получила сегодня аттестат и поздравления от родных, поздравят девочку в кругу семью. Юлия сообщила, что для них это праздник: «Золотая медалистка, короче в семье! Обошла даже деда, у которого тоже была медаль, но серебряная. Гордимся невероятно!»

Дочь Юлии Меньшовой - золотая медалистка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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