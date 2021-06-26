«Врачи так и не смогли поставить диагноз»: Близкая подруга рассказала о последних днях жизни Ольги Барнет

Ольга Барнет в спектакле "Чайка" в постановке Константина Богомолова. Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Актриса МХТ им. Чехова Ольга Барнет скончалась 25 июня 2021 на 70-м году жизни. Она не дожила до своего юбилея два месяца. И ушла практически в один день, только 13 лет спустя, со своей мамой - актрисой и прославленным педагогом Щукинского училища Аллой Казанской. Алла Александровна умерла 24 июня 2008 года.

Ольга Барнет появилась на свет 3 сентября 1951 года в семье кинорежиссера Бориса Барнета. Он снял один из лучших фильмов мирового кино - «Окраина». Картина получила «Кубок Муссолини» — главную награду Венецианского кинофестиваля в период с 1934 по 1942 год. В фильмографии Бориса Барнета много и других ярких работ, например, советский детектив «Подвиг разведчика», за которую он получил Сталинскую премию. Барнет снимался как актер, но чаще был режиссером. Свою нерусскую фамилию он унаследовал от деда - Томаса Барнета, переехавшего в Россию из Великобритании. Английский дедушка был потомственным печатником и владел в Москве типографией.

Дебют Ольги Барнет в кино состоялся в фильме Андрея Тарковского «Солярис». В 20 лет она сыграла роль матери главного героя Криса (в исполнении Донатаса Баниониса). Кстати, Ольга Барнет снималась с Банионисом еще в одной фантастической ленте – «Бегство мистера Мак-Кинли».

Вопреки скептически настроенной матери, Ольга Барнет прекрасно закончила театральный институт им. Щукина и по приглашению Олега Ефремова была принята в труппу Московского художественного театра. На легендарной мхатовской сцене она сыграла десятки ролей. Играла как приглашенная артистка в Московском театре Олега Табакова.

В последнее время Ольга Борисовна тяжело болела. В театр в Камергерском переулке она не приходила уже давно.

Как рассказывают ее коллеги, она очень похудела за последний год, жаловалась на плохое самочувствие. Дружила с актером Борисом Плотниковым. Его смерть в декабре прошлого года от пневмонии, вызванной ковидом, морально подкосила ее. Своей семьи у Ольги Барнет не было. Она жила с матерью. После смерти Аллы Казанской осталась одна.

- Ольга Борисовна была закрытым человеком, - говорят о ней в театре. – Последний раз она играла в спектакле «Дом» по пьесе Евгения Гришковца. Кажется, это было еще до эпидемии коронавируса. Играла роль бабушки в очередь с Аллой Покровской. Если у Аллы Борисовны, несмотря на ее болезнь, всегда на лице была улыбка. Она излучала позитив, то Ольгу Барнет как будто сломил недуг. Удивительно, что с Аллой Покровской она умерла в один день - 25 июня, но с разницей в два года.

От какого недуга ушла Ольга Барнет, мы спросили у писательницы Татьяны Бронзовой. При Олеге Ефремове они вместе работали в Художественном театре. И дружили.

- Оля давно жаловалась, что ей трудно ходить. Болели ноги. Она носила специальную обувь. Но потом добавилось что-то другое, - рассказала «КП» Татьяна Васильевна. – Мы с ней разговаривала два дня назад. Она мне сказала: «Таня я очень тебя люблю». Теперь понимаю, что так она прощалась со мной. Ей было трудно говорить, она тяжело дышала. Сказала, что врачи не могут установить диагноз. Её проверяли на ковид, когда она лежала в больнице. Не нашли, но было что-то с легкими. Из больницы ее выписали. Она не разрешила себя навещать – вдруг все-таки ковид.

- Про её личную жизнь ничего не известно. Она была замужем?

- Несколько раз. Первым ее мужем был режиссер Валерий Фокин. Они вместе учились в Щукинскому училище, но на разных курсах. Это был студенческий брак. Расстались из-за того, что у Фокина вспыхнул роман с Татьяной Лавровой, когда он работал в «Современнике». Оля остро переживала измену мужа. По молодости все делаешь спонтанно, импульсивно. Но по прошествии лет говорила, что жалела о разводе. Мы с ней подружились во МХАТе. В Ольгу были влюблены многие. Она умная, талантливая, остроумная, спортивная, прекрасно играла в большой теннис. У нее была… многолетняя нежная дружба с одним известным журналистом. Я не могу сказать, что ее личная жизнь не сложилось. Просто у неё не было детей.

Прощания с Ольгой Барнет на сцене МХТ им.Чехова не будет. Это было ее желание. Отпевание пройдет в храме на Софийском набережной. Вероятней всего, она будет похоронена на Новодевичьем кладбище, где могила ее матери Аллы Казанской. И куда четыре года назад она перевезла прах своего отца Бориса Барнета, который покончил собой в Риге в 1965-м году. И там же был похоронен.

- Оля сделала очень красивый памятник маме на Новодевичьем кладбище. А примерно пять лет назад Оле пришло сообщение из Латвии, что за могилой ее отца никто не ухаживает, - продолжает Татьяна Бронзова. – Точно не знаю, как это было сформулировано, но как будто бы сделали платные захоронения для не латышей. Оле надо было либо внести плату за отца, либо «освободить место». Она очень нервничала, что надо забирать прах. К тому же это очень дорого. Обратилась к Олегу Табакову за помощью. Он отказал. Она написала письмо в Союз кинематографистов: Никита Михалков не раз говорил, что считает Бориса Барнета своим учителем в кино. Но никто на ее письмо не ответил. Она стеснялась просить деньги. Потом эти деньги заработала, много ездила с гастролями. Табаков неплохо платил актёрам. Она год копила средства, чтобы перевезти прах отца и похоронить его к маме.

Она действительно не хотела, чтобы в театре прошло прощание: актеров ее поколения, с которыми она дружила, почти не осталось. Говорила, что в театре все стало чужим: «отыграю спектакль – и сразу домой»…

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