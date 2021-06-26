«Ничего, что я тут сижу?»: В аэропорту "Домодедово" две женщины устроили драку из-за социальной дистанции

В аэропорту Домодедово случился конфликт из-за социальной дистанции. Фото: Андрей АБРАМОВ

Есть такой анекдот, хотя и очень старый. Сидит мужик на рельсах, покуривает. А к нему подсаживается ещё один. И говорит: «Подвинься».

Примерно та же история произошла накануне в аэропорту Домодедово.

В одном из терминалов в ожидании рейса сидела, уткнувшись в смартфон, молодая женщина. Рядом, что важно, целое море свободных мест. И тут подошла ещё одна пассажирка с чемоданом на колёсиках. И начала пристраиваться рядом. Первой это решительно не понравилось. И она вдарила по скарбу незнакомки ногой. Та, что с чемоданом, разводить нюни не стала. Схватила сумочку и съездила ею по своей противнице.

- Ничего, что я тут сижу? - поинтересовалась первая.

- А я тебя сейчас звездану ещё разочек, - ответила вторая. - Но только не сумкой, а чемоданом.

Вероятно, если б не было такой лютой жары, вояк пришлось бы разнимать с помощью полиции. Однако пыл очень быстро угас. Пассажирки успокоились. И, что самое интересное, остались сидеть рядышком в десяти сантиметрах друг от друга.

Кто знает, может, сейчас они вообще подружились. Сидят в кафе и перемывают кости мужикам. Или летят одним самолетом куда-нибудь в Геленджик или Анапу.

Напомним, часом ранее стало известно, что в Домодедово в субботу задержали 29 рейсов и ещё 7 отменили. Официальной причины в администрации аэропорта не называют.

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