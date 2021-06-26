Александр Шохин: Только обязательная вакцинация может спасти страну от локдауна

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству РФ с призывом принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения страны от коронавируса. На вопросы KP.ru отвечает Александр Шохин.

«Да, здесь мы с профсоюзами заодно»

- Александр Николаевич, профсоюзы уже прокомментировали свою позицию. А вот вы - пока нет. Если честно, лично мне показалось несколько неожиданным то, что РСПП И ФНПР оказались здесь заодно.

- Да, это правда. Мы, как социальные партнеры, подписались под этим нашим общим обращением, к тому же являемся координаторами сторон в трехсторонней комиссии, в том числе, Шмаков (глава ФНПР. - А.Г.) и я. И что? Какой вопрос у вас?

- Ну, вопрос такой. Почему вы считаете, что вакцинация должна быть сугубо обязательной в России?

- Во-первых, мы, на мой взгляд, в этом случае, даём более точный критерий самой вакцинации. (То есть - кому ее надо делать обязательно. - А.Г.) Это - взрослое население, кроме тех, у кого есть антитела. Детей до 18 лет оставляем на совести родителей.

Во-вторых, если взрослое население вакцинируется, то будет тот самый популяционный иммунитет, который позволит оградить и детей в том числе от этой заразы.

Третье. Мы не хотим, конечно, локдаунов. И профсоюзы - работники и работодатели – не желали бы, чтобы происходило массовое закрытие предприятий.

- А каких конкретно?

- Речь идет не только о сфере услуг, ресторанах, фитнес-клубах, туристической отрасли. Мы, безусловно, беспокоимся и о производственных коллективах.

Поскольку в РСПП входит много крупных предприятий, расположенных в городах, в которых они - основной работодатель. А если вспышки эти будут, то и производство пострадает, останавливать его придется, и население этих городов тоже - в силу того, что это градообразующие предприятия, тоже пострадает.

Поэтому у нас интерес к тому, чтобы люди сохраняли рабочие места, заработную плату. И чтобы здоровье, главное, сохраняли.

«Мы верим правительству»

- Коль так, значит, - вы уверены в нашей вакцине..

- Мы верим правительству в том, что наши вакцины эффективные. И считаем, что очень много, к сожалению, квазиспециалистов сейчас комментируют сложившуюся ситуацию: дескать, не надо вакцинироваться, что это не страшнее гриппа.

Но мы видим по появлению новых штаммов, что вакцининированные люди, если и болеют, то гораздо легче. И, более того, вакцинированное население является барьером на пути мутации.

О ковид-диссидентах и смертности...

- Интересно... Если можно - подробнее о барьерах на пути мутации.

- Безусловно, если уровень вакцинации будет высокий, то никакие Дельта+, Дельта++ и Лямбды разные уже либо не станут появляться, либо не будут представлять такой угрозы, как сейчас - индийский штамм и его разновидности.

- А на что рассчитывают ковид-диссиденты!

- Полагаю, логика у них такая: дескать, 70 % населения вакцинируются, и, по всем прогнозам, это и будет популяционный иммунитет. И тогда мне, типа, не надо вакцинироваться.

Кто-то хочет проехаться за счет соседа своего, коллеги и так далее, в ожидании вот этого коллективного иммунитета.

Но, поскольку таких диссидентов у нас достаточно много... Это - не те 20 - 30 %, на которые можно было бы не обращать внимание, а, скорее, 70 %... То мы, в результате, может и не сформировать коллективный популяционный иммунитет. В силу того, что начнут появляться новые разновидности вируса, которые будут более контагиозными, приведут к более тяжелым последствиям, к более высокому уровню смертности.

Мы сейчас видим, что смертность выше, чем в любой месяц или день предшествующих полутора лет. Опасность, безусловно, очень высокая.

К сожалению, депутаты (Госдумы. - А.Г.) не внесли во второе чтение законопроект правительственный о включении вакцинации от коронавируса в профилактический план прививок.

- Разве?

- Да. Почему-то посчитали, что это помешает им идти на выборы с этой темой, по сути дела, обязательной вакцинации. Хотя включение в план прививок не есть обязательность.

Это лишь означает, что так же, как вакцина от гриппа, включенная в план прививок, не является обязательной, но это позволяет все-таки максимально расширить количество людей, которые проходят вакцинацию.

Так и здесь, в нашем призыве, мы не говорим о всеобщей вакцинации, как в свое время детям прививку от оспы, Манту и так далее делали в обязательном порядке. Не спрашивали родителей. В итоге эти болезни были побеждены.

Если во всем мире отношение людей иное к вакцинации, и то это не гарантирует стопроцентно от проникновения новых штаммов.

...и дискриминации переболевших

- Сейчас Израиль закрывает границы для приезжих, потому что, как говорят, ПЦР-теста недостаточно.

- Вот! Причина - отсутствие контроля за антителами. Мы, к тати, в этом своем обращении управительство отмечаем, что критерием должен быть уровень антител, а не сам факт вакцинации или ее отсутствия. У нас много людей переболело. И нельзя дискриминировать переболевших.

- А что, есть такое?

- Да, к сожалению. В частности, сейчас Москва выработала определённые критерии. Вакцина в течение года «действует»- по документам, в QR-коде, переболевшие – только полгода могут доверять своим антителам.

- Откуда эти временные рамки?

- Трудно сказать. Могу привести пример. Шесть с половиной месяцев назад я переболел. Но у меня антител сейчас больше, чем было в декабре. И почему я должен вакцинироваться, если у меня высокий уровень иммунной защиты, титры высокие?

Не у всякого, сделавшего вакцину, такой уровень титров. Если же действует принцип, что вакцина сильнее защищает от новых штаммов, нежели антитела переболевших, которые появлялись как иммунный ответ на конкретный штамм, то тогда почему - полгода?

К сожалению, уровень недоверия еще формируется из-за того, что даже не только квазивирусологи и квазиспециалисты комментируют, порождая диссидентские мотивы, но еще и власть не может определиться с четкими критериями. Мне кажется, здесь надо ускориться и Минздраву, и Роспотребнадзору, и правительству в целом, чтобы четко определить, что мы боремся за антитела.

Более того, надо установить такой порядок, чтобы в QR-код можно было вносить новые сведения. Раз в три месяца каждый может подтверждать наличие антител. И самое главное, чтобы люди не обнулились с антителами. Нужно четко линейку выстроить. Если антитела обнулились, если - клеточный иммунитет, значит, надо развивать тесты на клеточный иммунитет.

Наша система здравоохранения еще не может выстроить эту четкую последовательность всех работ и четкие критерии. Мы считаем, что дело не только в призыве, а у нас призыв к работодателям и работникам и к правительству. Но правительство, я думаю, отреагирует, в том числе, продвижением таких законопроектов, как включение в план вакцинации от коронавируса, как минимум.

Тем не менее, считаем, что надо с ковид-диссидентством бороться, отстраняя их от работы.

Песков, когда комментировал ситуацию, по-моему, сказал, что если кому-то не хочется вакцинироваться, может увольняться и устраиваться на работу в другое место. Но кто возьмет не вакцинированного диссидента на работу?

В итоге, можно и не заставлять людей вакцинироваться. Но, если будет барьер поставлен как контрстимул: не вакцинированных и не обладающих антителами мы не принимаем на работу - это сработает.

А обязательная вакцинация там, где люди активно контактируют, в сфере услуг, прежде всего, - тоже хороший шаг. Вроде это не нарушение гражданских прав и свобод, о чем пекутся многие, но в то же время это такой мощный антистимул: выбирайте, ребята!

Лето может стать угрозой. А может и не стать

- У меня такое ощущение, что я сейчас говорю с академиком-эпидемиологом. Я так понял, что вы со специалистами, прежде чем выпускать такой документ, активно поработали.

- Естественно. У нас есть координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции в РСПП. Мы там все время отслеживаем ситуацию на предприятиях, в регионах. Мы видим озабоченность работодателей ухудшением ситуации. И у нас тут общая позиция с профсоюзами, нельзя доводить до локдаунов. И это наш как бы основной критерий. Мы защищаем трудовые права работников, прежде всего. Они не должны быть ущемлены ссылкой на общечеловеческие гражданские права.

* * *

- Все классно. Завершающий вопрос. Если вот ваш призыв, Шохина и Шмакова, ну, будет, так сказать, озвучен, поддержан, когда мы из этой ситуации можем выпутаться?

- Вы знаете, президент Владимир Путин в свое время высказал надежду на то, что к осени у нас будет популяционный иммунитет. Вот нам надо все сделать, чтобы… это произошло.

Ну, ведь на самом деле летняя каникулярная отпускная кампания – это еще одна угроза, причем, реальная для очередной волны. И в принципе ее надо как-то переломить, в том числе массовой вакцинацией. Иначе мы осенью вступим в очень тяжелый период, когда и новые штаммы могут быть привезены из мест отдыха трудящихся, и просто люди в результате массового скопления на курортах и так далее, возвратившись, привезут старые, в том числе, штаммы, и система здравоохранения точно не справится тогда, когда мы столкнемся и с необходимостью жестких локдаунов и ограничительных мер, и с высокой заболеваемостью, и с высокой смертностью, к сожалению.

Только тогда, что ли, люди поймут, что они рискуют и сами, и здоровьем и жизнью своих близких?

- Спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприниматели Москвы: «Если выбирать между локдауном и вакцинацией, то лучше, конечно, второе»

Представители малого бизнеса поддержали решение главного санитарного врача столицы (подробнее)