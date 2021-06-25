Предприниматели попросили правительство ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили правительство РФ принять решение об обязательной вакцинации всех взрослых россиян, кроме тех, кто имеет противопоказания и титр антител. Текст обращения размещен на официальном сайте ФНПР.

"Правительству РФ - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - сказано в документе.

РСПП и ФНПР призвали трудящихся и работодателей сделать прививку от коронавирусной инфекции. По мнению предпринимателей вакцинация позволит и дальше трудится без риска заражения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что граждане, которых обязывают на работе делать прививку, вправе от нее отказаться, а также сменить место работы.Он подчеркнул, что вакцинация остается добровольной в России.