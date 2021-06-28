Мужчинам, переболевшим COVID-19, нужно 3 месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка

Зухра Павлова и Анча Баранова пообщалась с читателями “Комсомолки”

Одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова пообщалась с читателями “Комсомолки” во время прямого включения в инстаграм onlinekpru. В качестве ведущей выступала врач-эндокринолог Университетской клиник МГУ Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova, она известна читателям еще и как автор бестселлера «Обман веществ» .

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова Фото: Личный архив

ПЕРЕНЕСЕННЫЙ КОРОНАВИРУС ПЛЮС ОДИН УКОЛ ВАКЦИНЫ - ЭТО ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!

Доктор Павлова: Нужно ли вакцинироваться переболевшим?

Анча Баранова:

- Для тех, кто переболел коронавирусом в первой волне и восстановился без особых осложнений есть хорошие новости. Для них подходит вакцинация даже одним компонентом препарата на фоне когда-то перенесенной натуральной инфекции. Это лучшее сочетание, которое вы можете получить! Если вы переболели коронавирусом в первую волну, а потом получили «Спутник Лайт» или один укол любой вакцины, то вы в золотой сверкающей броне, рыцарь на коне по сравнению со всеми другими в популяции!

Доктор Павлова: Какие вакцины подходят для повторной прививки?

Анча Баранова:

- Для ревакцинации достаточно одного укола «Спутника V» или «КовиВака». Если говорить о вакцине «Спутник V», то она разработана на основе двух векторов аденовируса человека: 26-го и 5-го. У нас в популяции 5-й встречается более часто, чем 26-й. Вероятность того, что хороший ответ будет на 26-й (тот, что в первом компоненте вакцины, - прим. ред.), выше. А второй резон – технологический: 26-й легче производить. Лучше большую часть людей прививать 26-м, а вовсе не 5-м. Поэтому «Спутник Лайт» сделан на 26-м. Есть вакцина Johnson & Johnson. Она одобрена в США. Johnson & Johnson американский и российский «Спутник Лайт», - они мало чем отличаются друг от друга. Можете идти на «Спутник Лайт», исходя из того, что это более проверенная вакцина, если вам так удобнее.

БИЛЛ ГЕЙТС И МИФ “ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ”

Доктор Павлова: Неоднократно читала, что после вакцинации женщине труднее зачать ребенка. Насколько велик этот риск?

Анча Баранова:

- Ох! Уж сколько раз твердили миру!... Я могу совершенно точно и авторитетно заявить, что у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности ни у женщин, ни у мужчин. Но все равно народ не верит! Откуда этот слух взялся? Некоторое время назад был большой мировой конгресс, где выступал миллиардер Билл Гейтс. Конгресс был по вакцинам. Билл Гейтс столько времени посвятил общению с учеными, что нахватался у них терминов. Один из терминов, который он использовал, говоря про вакцину HPV, направленную на вирус папилломы (он вызывает рак шейки матки), был - «стерилизующий иммунитет». Гейтс имел в виду, что вирус садится вам на нос или на слизистую оболочку, и для него там нет ни единого шанса. Он там подох! Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались.

Но я хочу обратить внимание на то, что происходит с фертильностью при натуральном коронавирусе - шанс заболеть им довольно большой, если, конечно, вы не привились. Дамы страдают в меньшей степени. В женских репродуктивных клетках вирусу негде порезвиться: в яичниках каждый цикл сидит только одна яйцеклетка. Остальные находятся в состоянии подвешенном, остановленном. Там нет питательных веществ для вируса. Поэтому у женщины яйцеклетки сохраняются на будущее, даже если вирус какие-то другие клетки повредил. А вот репродуктивные органы мужчины для вируса очень удобная мишень. Вирус спокойно размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды. У мужчин на горизонте 3 месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать 3 месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКЦИНАЦИИ?

Доктор Павлова: Правда ли, что аллергикам и людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, вакцинация противопоказана?

Анча Баранова:

- Если у вас крапивница на попе выступает после того, как вы поели яйца, то в вакцине никаких яиц даже близко не было. Если у вас есть аллергия на пыльцу, - это тоже не является противопоказанием. У нас есть люди, у которых тяжелая астма, у них в прошлом был анафилактический шок однократно. Вот таким пациентам не надо вакцинироваться в торговом центре, а надо получать прививку в медицинском учреждении, где вам будет оказана помощь, если что. Но, скорее всего, ничего не случится. Просто мы хотим убрать даже самую минимальную вероятность риска. А бывает еще такое заболевание, как АИТ – аутоиммунный тиреоидит, 4 % популяции страдают АИТ. И что же, никто из этой популяции не получает вакцину? Получает. Я сама страдаю АИТом, но у меня прекрасная компенсация на гормонах. Я привилась. И никакого обострения не получила. Что касается других аутоиммунных заболеваний: разделим их на стадии обострения и ремиссии. Во время ремиссии прививаться можно. В стадии обострения вам надо сначала снять обострение. И этим занимается врач.

МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ТО ЛЕКАРСТВА, ЧТОБЫ УСИЛИТЬ ПРИВИВКУ?

Доктор Павлова: Многие мои пациенты говорили, что когда они шли на прививку, их терапевты советовали им уколоться дексаметазоном или употребить глюкокортикоиды. Что может произойти в этой ситуации?

Анча Баранова:

- Боже мой, какой кошмар! Дексаметазон – подавляет иммунный ответ. Вы просто получите меньшее количество антител. Вообще это не полезное лекарство. Мы им спасаем жизни у больных, которые находятся в стадии цитокинового шторма. После дексаметазона улучшаются абсолютно все пациенты, даже которые себя очень плохо чувствуют. Но на короткое время. И за это есть плата. Вы не захотите этого, поверьте! Не надо получать здоровому человеку дексаметазон и делать это перед вакцинацией контрпродуктивно. Вы туда за антителами пошли. Дексаметазон позаботится о том, чтобы минимизировать выгоду от вашей вакцинации.

Я встречала еще такой умеренно вредный совет: перед вакцинацией принять антигистамины (препараты от аллергии). Не надо это делать заранее! Если вы аллергик и у вас возникнет кожная реакция на вакцину, вот тогда и будете есть антигистаминные.

ЧТО ЛУЧШЕ «СПУТНИК V» ИЛИ КОВИВАК?

Доктор Павлова: Так все же, какая из трех вакцин “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона” работает лучше? И почему в доступе практически только “Спутник”, а “КовиВак” найти сложно?

Анча Баранова:

- Мы берем самую эффективную вакцину, самую проверенную. Это «Спутник V». Если у человека есть четкие отводы от “Спутника V” или, как я уже слышала, что у нас кое-где перебои со «Спутником» есть, то тогда надо брать “КовиВак”. Но по нему ограничения в возрасте до 60 лет. Однако я не вижу причин, почему пожилым людям не надо делать “КовиВак”, кроме ограничений по эффективности. В текущей ситуации можно было бы убрать для “КовиВак” ограничение “до 60 лет”.

Доктор Павлова: Если нет антител после “Спутника”, чем ревакцинироваться?

Анча Баранова:

- У нас в популяции есть некоторые люди, которые, первый раз привившись «Спутником V» не получают иммунного ответа. Это может произойти если вы раньше уже встречались с аденовирусом, который в нем использован. «Спутник V» не виноват. Если у вас антитела не поднялись или поднялись на совсем небольшое количество, тогда либо вы добавляете второй укол «Спутником». Либо попробуете получить укол “КовиВаком”. Но я очень плохо знаю российские правила по поводу ревакцинации.

Доктор Павлова: Если уже привился PFIZER, нужна ли российская вакцина?

Анча Баранова:

- Это не противопоказано. Но нужно это делать в соответствии со своими антителами. Если вы получили два Pfizer или две Moderna, и у вас антитела огромные, если у вас по тесту Abbott (тест на наличие антител Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG II Quant - ред.) десять тысяч антител, то поверх этого ставить «Спутник V» неправильно. Вы тратите свои “золотые пули”. У вас их не так много. Оставьте эти пули на всякий случай. А то придет еще какой-то штамм.

НА ПРИВИВКУ ЛУЧШЕ ИДТИ В РЕСПИРАТОРЕ

Доктор Павлова: Нужно ли перед вакцинацией делать ПЦР-тест?

Анча Баранова:

- Я не считаю это обязательным. Если вы себя нормально чувствуете, то можно вакцинироваться. Если чувствуете, что заболеваете, даже если это не коронавирус, а просто ОРЗ, то вам нужно отложить вакцинацию на две-три недели. После этого идти и вакцинироваться. Никто не будет ставить вакцину поверх ОРЗ. Всем рекомендую на прививку идти в респираторе ФП-2 или лучше ФП-3. Пункты вакцинации это место повышенной опасности.

Доктор Павлова: Можно ли вакцинироваться при ВИЧ?

Анча Баранова:

- У нас большинство ВИЧ-больных находятся на антиретровирусной терапии, которая обеспечивает им нормальный иммунный ответ. Конечно, нужно вакцинироваться. Но если у вас ситуация такая, что идет серьезный процесс с ответом на множественные патогены, при такой ситуации вакцинация неэффективна. Вы должны работать со своим врачом. Врач по вашей конкретной ситуации примет решение.

Полностью видео встречи можно посмотреть в инстаграм "Комсомольской правды".