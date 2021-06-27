Мир после коронавируса: Железный занавес будет разделять не народы, а вакцинированных от антипрививочников

Отношение к прививке от коронавируса разделит человечество на разные лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире инстаграма «Комсомольской правды» @onlinekpru прошел прямой эфир c доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчей Барановой. Известный вирусолог отвечала на вопросы читателей “КП”, которые мы собрали перед эфиром. Вела беседу врач-эндокринолог Университетской клиник МГУ, кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova и автор бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова. Разговор касался широкого круга горячих коронавирусные тем. Сегодня публикуем первую часть беседы.

Исследователь Анча Баранова. Фото: Личный архив

МОЖЕТ ЛИ КОРОНАВИРУС ИСЧЕЗНУТЬ БЕЗ СЛЕДА, КАК ВИРУС «ИСПАНКИ»?

Вопрос: Многие предполагали что ситуация с коронавирусом будет развиваться по сценарию испанского гриппа, который довольно быстро (за два года) перестал быть опасен. Но мы видим, что коронавирус мутирует и становится более заразным и агрессивным. Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация дальше? Сценарий испанки уже исключен?

Анча Баранова:

- У нас нет волшебного хрустального шарика, в который мы можем посмотреть и сказать, что дальше будет. Аналогия с «испанкой» - практически единственная доступная нам документированная аналогия вирусного заболевания, которое когда-то нападало на человечество. Но у нас есть и другие. Во времена Генриха VIII в 16-м веке была болезнь, получившая название «потница». В летописях монастырей есть подробное описание патогенеза (того, как люди заражались и болели, - прим. ред.), которое очень напоминает вирусное заболевание. И там было ужасно. По сравнению с «потницей» наш коронавирус – цветочек. Человек утром просыпался в поту, весь мокрый. Весь день себя плохо чувствовал, а к вечеру умирал. Но потом это заболевание исчезло. Сейчас самая лучшая модель прогнозирования будущего – это проспективная. Когда мы смотрим на наше прошлое, имеющее отношение к этому вирусу, а потом его дальше выстраиваем в будущее. К сожалению, мы скорой победы над COVID-19 не видим. Скорее всего у нас вирус вольется в структуру общих патогенов (микроорганизмов вызывающих болезни, - прим. ред.), которые терзают человечество. И мы будем получать сезонные инфекции от этого коронавируса и прививаться регулярно.

ПОЧЕМУ ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ НЕ ЗАЩИЩАЕТ?

Вопрос: Зачем прививаться? Ведь у человека есть собственный иммунитет!

Анча Баранова:

- Очень многие путают просто иммунитет и напряженный иммунитет. Сейчас нам стало понятно, чтобы защититься от этого вируса, нам нужно состояние напряженного иммунитета. Хорошо иметь Т-клеточный иммунитет, но мы его плохо умеем измерять. Хорошо полагаться на клетки памяти, которые проснутся и нас спасут. Но для этого требуются 3-5 дней. Когда вирус работает быстро, этого времени достаточно, чтобы наш организм положить в Коммунарку. Поэтому лучше иметь напряженный иммунитет, чтобы он сразу начал работать, чтобы ему не приходилось нарабатываться за несколько дней.

Локдауны не смогут остановить пандемию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОПУСТЯТ ЛИ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» МЕЖДУ СТРАНАМИ?

Вопрос: Когда вирус победят (нам хочется в это верить) пандемия закончится во всех странах одновременно - как и началась? Или в благополучных странах его победят, а в других он еще долгое время будет заражать людей? И мир разделиться на богатые страны (которые будут отсиживаться за “железным занавесом”) и бедные, где вирус будет косить население.

Анча Баранова:

- Страны не будут отгорожены «железным занавесом». Эта граница будет проходить не между государствами, а внутри государств между разными группами населения. В каждой стране, которая имеет ресурс и может свою вакцину сделать или купить, уже есть четкое разделение людей на тех, кто хотят прививаться, и тех, которые не хотят.

Россия – отличный пример. У нас люди не хотят прививаться. 10 % привитых - это позор. Мы опоздали на вакцинацию, не она к нам! Мы просто не хотели это делать, потому что нам было лень.

ЛОКДАУН НЕ ПАНАЦЕЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВАКЦИНЫ

Вопрос: Можно ли доверять вакцинам, если они не прошли все испытания до конца?

Анча Баранова:

- Ситуация разработки и начала применения вакцин была не ситуацией мирного времени. Тогда главной задачей перед учеными, производственниками и регуляторами было дать вакцину людям, чтобы мы оказались защищены. В то время у нас была немного розовая картинка, что если мы все навалимся, передачу вируса разорвем, то сможем выйти из локдаунов, вирус не вернется. К сожалению, оказалось не так. С вирусом нужно бороться постоянно, в несколько волн. Но предпринятые действия по поводу быстрого введения вакцинации, как сейчас показал опыт, это были абсолютно правильные действия. Страны, которые находятся в ряду тех, где есть вакцинация, - они находятся в более хорошем положении, чем страны, где нет таких возможностей.

В Москве порог вакцинации работников должен быть не ниже 90%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я БЫ ПОТРЕБОВАЛА ВАКЦИНИРОВАТЬ В МОСКВЕ НЕ 60 ПРОЦЕНТОВ РАБОТНИКОВ, А 90!

Вопрос: В некоторых регионах России вводится принудительная вакцинация. Как это сочетается с соблюдением прав человека?

Анча Баранова:

- Россияне много говорят: вот, нас заставляют принудительно вакцинироваться. Это не принудительная вакцинация, это обязательная вакцинация или вакцинация с поощрениями, чтобы направлять ее в нужное русло! И это не исключительная особенность России. В США все очень демократично. Я работаю в университете, у крупного работодателя. У нас 38 тысяч студентов и 20 тысяч сотрудников. Месяц назад ввели правило: для того, чтобы работать или учиться лично, все преподаватели и студенты должны загрузить справку о вакцинации на сайт университета. Я это уже сделала.

У нас нет закона о насильной постановке прививок. У нас нет принудительной вакцинации. В России очень бережный сценарий вакцинации с поощрением, со стимуляцией. Вакцинация даже не обязательная. Требование вакцинации 60 % сотрудников, а почему не 90 %? Я бы поставила порог 90 % в Москве.

НА ТЕХ, КТО КУПИЛ СПРАВКИ О ВАКЦИНАЦИИ И ЗАБОЛЕЛ, БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ И ГОВОРИТЬ: ВЫ ВИДИТЕ, ВАКЦИНА НЕ РАБОТАЕТ!

Вопрос: Как вы относитесь к тому, что в России появился рынок фальшивых сертификатов о вакцинации?

Анча Баранова:

- Это ужас. Эти люди заболеют, попадут в больницу. И затем будут настаивать на том, что они вакцинировались. Они официально окажутся внесенными в статистику людей, которые заболели после вакцинации. Теоретически понять, был человек вакцинирован или нет по анализу крови возможно. Мы справки выдаем по факту вакцинации, а не по наличию иммунного ответа. Человек может не развить иммунный ответ, потому что у него к этому есть объективные причины. Например, состояние врожденного или приобретенного иммунодефицита. Или он находится на препаратах, которые мешают развитию иммунного ответа. Например, ему была пересажена почка или просто он принимает препараты противоартритные. Это факт жизни. Мы не можем начать разделять людей по биологическому признаку. Это будет очень недемократично и неэтично. Да, у человека с поддельной справкой можно взять антитела и посмотреть. И сказать: «У вас антител ноль, вы с вирусом никогда не сталкивались, ни с вакцинным, ни с каким», или «У вас фоновый уровень. Поэтому ваша справка поддельная». Но реально так сделать нельзя. Должна быть презумпция невиновности.

ОТ ИНДИЙСКОГО ШТАММА ЗАЩИТИТ РЕВАКЦИНАЦИЯ

Вопрос: работают ли вакцины против мутаций коронавируса?

Анча Баранова:

- К сожалению, индийский или Дельта вариант коронавируса примерно в 6-8 раз снижает эффективность антител, выработанных вакцинами. Но не надо пугаться цифр. Реально у нас иммунный ответ имеет очень большой размах. Если в 6-8 раз упала защита от антител – то это меньше, чем на порядок. А у иммунного ответа на вакцины шкала на три порядка. Даже при таком снижении у нас есть очень много людей, которые защищены. Просто у нас маленький иммунный ответ, который остаточный. Нам нужно его довакцинировать, чтобы поднять на более высокий уровень.

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