Диетолог назвала топ-7 самых полезных летних ягод

Несмотря на то, что клубника достаточно сладкая, калорийность ее совсем не высока Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступил долгожданный сезон летних ягод. Сейчас их уже много, и по цене они стали более доступны. Как выбрать не только самые вкусные и красивые, но и самые полезные? Об этом kp.ru рассказала известный диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

1 И 2 МЕСТО: ГОЛУБИКА И ЧЕРНИКА

На первое и второе места Елена Соломатина ставит голубику и чернику. Мы все привыкли к тому, что самое полезное в ягодах - витамины. Однако, оказывается, не только в витаминах дело. По словам нашего эксперта, все сезонные ягоды – просто кладезь антиоксидантов. То есть веществ, которые борются со свободными радикалами, вызывающими преждевременное разрушение клеток, что приводит к самым разным заболеваниям. Как говорит Елена Соломатина, антиоксиданты в ягодах максимально продлевают жизнь клеткам естественным образом.

По антиоксидантной активности голубика занимает первое место, черника второе. Они содержат много цианидов, которые поддерживают здоровое состояние мелких сосудов, капилляров. Поэтому такие ягоды полезны для профилактики проблем со зрением, а также сохранения гладкой кожи.

Что касается витаминов, то их море: в голубике и чернике много витамина С, витаминов группы В, витамина РР. А также калия, магния, марганца. В голубике содержатся каротиноиды, предшественники витамина А.

Кроме того, обе ягоды богаты кислотами: бензойной, лимонной, яблочной, уксусной и никотиновой. Благодаря им ускоряется обмен веществ. И в то же время именно из-за этих кислот есть ограничения по употреблению таких ягод при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, в случае гастритов, колитов и т.д.

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Помогут худеющим или добавят вес?

Что касается гликемического индекса обеих ягод, то он не высокий, поясняет Елена Соломатина. Черника обладает свойством понижать сахар в крови, поскольку помогает тканям легче усваивать глюкозу. Поэтому она может быть полезна при преддиабетических состояниях. Также имеются исследования, доказывающие, что она способна понижать и уровень холестерина.

Калорийность обоих ягод очень невысокая, поэтому набрать лишний вес с их помощью маловероятно, успокаивает эксперт. Голубика в принципе не особо сладкая, диетическая ягода. А в отношении черники есть данные, что при употреблении ее в разумных количествах каждый день в течение месяца повышаются шансы похудеть.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

- Оптимально съедать стакан голубики или черники в день, советует Елена Соломатина. Лучше разделять это количество на части, чтобы содержащиеся в ягодах кислоты не раздражали кишечник слишком сильно. Например, утром добавить ягоды в кашу, потом во время перекуса - в йогурт, Ну а на полдник или после ужина съесть небольшое количество ягод с чаем.

- Хранить в холодильнике эти ягоды можно несколько дней, потом они начинают портиться. Поэтому, чтобы запасти их на зиму, Елена Соломатина рекомендует замораживать. Причем, складывая в морозильник тонким слоем и небольшими партиями, чтобы ягоды не давились. При таком замораживании витамины и полезные вещества в ягодах сохраняются намного лучше, чем при варке варений. В последнем случае нестабильный витамин С и витамины группы В, а также различные антиоксиданты разрушаются.

3 МЕСТО: ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

На третью позицию рейтинга ягод Елена Соломатина поставила черную смородину. По содержанию витамина С она рекордсмен в сравнении с другими ягодами. Также смородина содержит много пектинов, причем, таких, которые помогают выводить из организма соли тяжелых металлов, кадмия, ртути, свинца. Людям, чья профессия связана с риском попадания таких веществ (машиностроение, дорожные работы и ряд других специальностей) обязательно следует включать смородину в свой рацион. Также, по словам нашего эксперта, смородина полезна для почек, печени, оказывает поддерживающее действие при заболеваниях дыхательных путей. Хороша она и для тех, кто страдает различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ягода содержит эфирные масла, дубильные вещества и фосфор. И за счет этого помогает поддерживать когнитивные способности, особенно в пожилом возрасте, поясняет Елена Соломатина. Также смородина является прекрасным антисептиком, поэтому полезна при различных простудных заболеваниях. Отвары и настои из листьев используются как профилактические и поддерживающие средства при различных вирусных инфекциях. Обладая хорошим восстановительным действием, сок из ягод черной смородины полезен при ослаблении организма и после перенесенных операций.

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Ускоряет обмен веществ и противопоказана при гастрите

Риска набрать лишний вес, по словам Елены Соломатиной, опасаться не стоит. Поскольку калорийность ягоды совсем невысокая, а органические кислоты, которые содержатся в смородине, приводят к ускорению метаболизма.

Но и переедать ее тоже не стоит - из-за тех же самых кислот, которые способны вызвать раздражение ЖКТ. Противопоказана черная смородина при повышенной кислотности желудка, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторых видах гастрита. Сок из ягод черной смородины не рекомендуется при риске развития тромбоза. При гепатите, когда есть явные нарушения работы печени, к смородине следует относиться осторожно.

Оптимальное количество ягод - 2-3 стакана в день. Лучше съедать не за один присест, а разбивать на части.

Лучший способ сохранения на зиму - заморозка. Поскольку при варке варенья некоторые полезные свойства утрачиваются.

4 МЕСТО: КЛУБНИКА

Эта любимая всеми ягода, по словам Елены Соломатиной, также чрезвычайна полезна. В ней много витамина С и фолиевой кислоты, способствующей укреплению сосудов. Также клубника богата калием, который выводит излишки жидкости и благотворно влияет на сердечную мышцу. А магний, содержащийся в ягоде, помогает снижать давление и расслаблять сосуды.

Красный цвет клубники говорит о наличии бета-каротина - предшественника витамина А. Это вещество помогает обновлению слизистых поверхностей и кожи. Богата клубника и марганцем, участвующим в синтезе серотонина – гормона удовольствия.

Несмотря на то, что клубника достаточно сладкая, калорийность ее совсем не высока, говорит эксперт. Эта ягода обладает хорошими мочегонными свойствами, помогает снимать отеки. А еще в клубнике содержатся салицилаты, которые имеют антибактериальные и противовоспалительные свойства. Поэтому ягода может быть полезна при простуде. Еще ее рекомендуется есть, чтобы освежить дыхание. Клубника подавляет патогенную микрофлору в ротовой полости и может способствовать профилактике кариеса. А также хорошо активирует перистальтику кишечника.

НА ЗАМЕТКУ

Клубника достаточно аллергенный продукт. Поэтому маленьким детям давать ее нежелательно, предупреждает эксперт.

Как и другие ягоды, клубника противопоказана при заболеваниях ЖКТ. Правда, это можно скомпенсировать, добавив молоко или сливки, которые уменьшат раздражающее воздействие кислот.

5 МЕСТО: МАЛИНА

Эту ягоду отличает богатое содержание салициловой кислоты. По сути это тот же аспирин, поясняет Елена Соломатина. Поэтому малина может использоваться как потогонное средство, способ снижения температуры, борьбы с головной, суставной и мышечной болью. Поскольку салицилаты обладают антибактериальным и противовоспалительным действием, малина может использоваться и при кожных заболеваниях. При сыпи или покраснениях можно наложить примочку из ваты с выжатым на нее соком малиновых ягод.

Также, как говорит наш эксперт, в малине достаточно много меди, которая отвечает за формирование костей и соединительной ткани. И помогает нашей коже бороться с процессами старения.

КСТАТИ

По словам Елены Соломатиной, в малине ценно все, не только ягоды, но листья, цветы, побеги и даже корни. Если в чай добавить листья малины, может получиться прекрасное противокашлевое средство.

6 И 7 МЕСТО: ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ

Диетолог объединила эти две ягоды, поскольку они похожи. Вишня полезнее черешни, поскольку там намного меньше фруктозы, но как раз из-за повышенной кислотности ее много не съешь. А вот с черешней надо быть поосторожнее, особенно тем, у кого диабет.

Помимо богатого витаминного и минерального состава черешня и вишня содержат важные антиоксиданты - антоцианы, цианидин. А еще Елена Соломатина обращает внимание на то, что в этих ягодах есть мелатонин, помогающий наладить засыпание и сон.

Также в вишне и черешне много витамина В6, который нередко выписывают в инъекциях пожилым людям для ускорения метаболических процессов. К тому же эти ягоды снижают риск образования тромбов, способствуют нормализации давления и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы в целом.

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