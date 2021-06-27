Как петрушка и сельдерей могут вызывать ожоги

Петрушка и сельдерей действительно вызывают фотодерматит Фото: Иван ПРОХОРОВ

В эфире телеканала «Россия 1» кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что такие привычные нам растения, как сельдерей и петрушка, могут быть опасны для здоровья, вызывать ожоги. «Комсомолка» спросила, возможно ли такое и как, у эксперта.

Петрушка и сельдерей действительно могут вызывать фотодерматит, говорит врач аллерголог и иммунолог, кандидат медицинских наук Асель Нуртазина.

- Фотодерматит встречается очень редко, быть может, только 1 процент людей из всей популяции страдает этим заболеванием, - продолжает Асель Нуртазина. – На самом деле, бывает: люди, попьют сок сельдерея, и идут загорать на пляж. Как результат – дерматит на коже. Такая реакция встречается на растения семейства зонтичные (к которым относится и петрушка, и борщевик, - прим. ред.). Если у вас уже случалась подобная аллергическая реакция, то нужно об этом знать и заботиться о своем здоровье. А у кого такая аллергия никогда не встречалась, пожалуйста, ешьте и сельдерей, и петрушку, ничего страшного в этом нет.