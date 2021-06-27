Что известно о вирусе Нипах, выявленном у летучих мышей в Индии

Индия будет проверять животных и ликвидировать зараженных Фото: EAST NEWS

Ученые из Национального института вирусологии в Пуне, Индия, обнаружили антитела к особо опасному вирусу Нипах у двух видов летучих мышей из пещеры в Махабалешваре, популярной горной станции в районе Сатара, штат Махараштра.

В последнее время из Индии к нам пришел особо заразный и агрессивный вариант коронавируса, получивший название индийский или Дельта вариант. Понятно, что любая информация о том, что в стране, измученной эпидемией COVID-19, угрожает новый опасный вирус, воспринимается миром с тревогой.

Что произошло на самом деле?

В марте 2020 года исследователи поймали два вида летучих мышей, используя туманные сети в пещере.

Мышей изучили и ученые опубликовали первые данные исследования под названием «Обнаружение возможной вирусной инфекции Nipah у летучих мышей Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus в Махараштре, Индия».

Что это за вирус Nipah?

Вирус Nipah входит в топ-10 приоритетных патогенов, то есть самых опасных для человека микроорганизмов, определенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Против инфекционного заболевания, вызываемого этим вирусом, нет лекарств или вакцин, а смертность среди пострадавших высока.

В то время как Показатель летальности (CFR) среди пациентов COVID-19 составляет 1-2%, этот показатель для инфекций, вызванной Nipah, находится в диапазоне 65-100%.

Заболевание передается людям от животных, а также - через загрязненную пищу. Сообщалось также о передаче вируса Nipah от человека к человеку среди членов семьи и лиц, ухаживающих за инфицированными пациентами.

У людей Nipah вызывает целый ряд заболеваний, от бессимптомной (субклинической) инфекции до острого респираторного заболевания и смертельного энцефалита.

Симптомы на старте болезни похожи на любые другие респираторные вирусные инфекции, и включают: лихорадку, головную боль, тошноту, рвоту, кашель, затрудненное дыхание, а также сильное обезвоживание.

Вспышки инфекции NiV в Индии:

До настоящего времени в Индии было четыре эпизода вспышек инфекции NiV, вызванной вирусом Nipah. Ни разу инфекция не выходила из-под контроля, эпидемии не было.

1. 2001 год. Первые признаки заражения NiV были зарегистрированы в Западной Бенгалии.

2. 2007 год. Западная Бенгалия.

3. 2018 год. Округ Кожикод штата Керала. 18 смертельных случаев.

4. 2019 год. Штат Керала.

Также инфекция проявляла себя в Малайзии и Сингапуре.

Есть ли лечение?

Специального лечения, направленного на вирус, не существует, тут важно справляться с последствиями инфекции, поддерживать адекватную гидратацию, не допускать обезвоживания. Также применяется кислородная терапия и лекарства, которые уменьшают рвоту.

Что касается профилактических мер, то сейчас жителям Индии рекомендуют:

- частое мытье рук,

- избегать поездок в пещеры, где можно повстречаться с потенциально зараженной летучей мышью,

- избегать употребления фруктов в местах, где водятся летучие мыши,

- помимо летучих мышей, свиньи также являются общим резервуаром для вируса, так что с ними тоже рекомендуется не общаться в потенциально опасном регионе.

ВОПРОС РЕБРОМ

Опасна ли ситуация с вирусом Nipah для России?

«Комсомолка» спросила у микробиолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

- Сейчас нам в России самое главное – не бояться, потому что вирус Nipah очень трудно передается от человека к человеку, он низко контагиозный, слабо заразный. Поэтому, хоть он и опасный, но им не очень-то занимались раньше. А вот летальность (способность приводить к смертельному исходу, - прим. ред.) действительно высокая – около 75%.

- Что сейчас будут делать в Индии?

- Проверять животных на то, есть ли у них вирус, и ликвидировать зараженных. Это разные летучие мыши и свиньи. Однако над вакциной к вирусу Nipah стоит работать, потому что, если он вдруг разовьет способность передаваться от человека к человеку, то будет грустно. Этот вирус Nipah, как Эбола, даже хлеще.