Выборы в думу по-американски

26 июня главный столичный коммунист Валерий Рашкин провел на Тверской акцию против обязательной вакцинации от коронавируса. Фото: Instagram.com

Жарким субботним днем, 26 июня, главный столичный коммунист Валерий Рашкин провел на Тверской акцию против обязательной вакцинации от коронавируса. Депутату уходящей Госдумы получилось собрать почти тысячу человек. И хоть формально это был не митинг (они запрещены еще с прошлого года из-за карантина), а встреча парламентария с избирателями, но конец все равно получился предсказуемым: полиция всех разогнала.

Вместе с Рашкиным в центр пришли другие коммунисты из нижней палаты и Мосгордумы. Врачам и официальным властям на акции досталось по полной: Дескать, людей запугивают, чтобы они пошли и привились.

Ровно год назад точно такие же митинги, с похожими лозунгами проводились в США. Почти вся предвыборная гонка Байдена и Трампа строилась на борьбе с коронавирусом. Только республиканец Дональд был за смягчение всех мер, а демократ Джо за карантин и прочий локдаун, чтобы избежать смертей.

Примерно так же ситуация разворачивается и в России. Партия власти официально поддерживает массовую вакцинацию. Оппозиция же начала собирать голоса всех недовольных антиковидными мерами.

Видит бог, сейчас позиция властей выглядит разумной и аргументированной. Как ни крути, а потенциальные риски от вакцинации не идут в сравнение с явными рисками от короны. А вот оппозиция просто пиарится и зарабатывает очки. Никаких железобетонных доказательств, почему болеть лучше, чем привиться, ни у Рашкина, ни у его коллег нет.

- Самое обидное, что антипрививочная риторика у оппозиции может сработать, - считает директор Центра теоретической и прикладной политологии Института общественных наук РАНХиГС Владимир Малахов. - Партии получат на выборах какие-то голоса ковид-диссидентов. СМИ тоже сыграли свою роль — конспирологи на федеральных каналах рассказывали о чипировании под видом вакцинации.

Трамп попытался победить за счет веры в раздутость проблемы и проиграл. Поможет ли оппозиции ставка на бездействие, мы узнаем после 19 сентября.