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Политика27 июня 2021 20:01

Выборы в думу по-американски

КПРФ наступает на грабли Трампа, используя его антикарантинные приемы
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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26 июня главный столичный коммунист Валерий Рашкин провел на Тверской акцию против обязательной вакцинации от коронавируса.

26 июня главный столичный коммунист Валерий Рашкин провел на Тверской акцию против обязательной вакцинации от коронавируса.

Фото: Instagram.com

Жарким субботним днем, 26 июня, главный столичный коммунист Валерий Рашкин провел на Тверской акцию против обязательной вакцинации от коронавируса. Депутату уходящей Госдумы получилось собрать почти тысячу человек. И хоть формально это был не митинг (они запрещены еще с прошлого года из-за карантина), а встреча парламентария с избирателями, но конец все равно получился предсказуемым: полиция всех разогнала.

Вместе с Рашкиным в центр пришли другие коммунисты из нижней палаты и Мосгордумы. Врачам и официальным властям на акции досталось по полной: Дескать, людей запугивают, чтобы они пошли и привились.

Ровно год назад точно такие же митинги, с похожими лозунгами проводились в США. Почти вся предвыборная гонка Байдена и Трампа строилась на борьбе с коронавирусом. Только республиканец Дональд был за смягчение всех мер, а демократ Джо за карантин и прочий локдаун, чтобы избежать смертей.

Примерно так же ситуация разворачивается и в России. Партия власти официально поддерживает массовую вакцинацию. Оппозиция же начала собирать голоса всех недовольных антиковидными мерами.

Видит бог, сейчас позиция властей выглядит разумной и аргументированной. Как ни крути, а потенциальные риски от вакцинации не идут в сравнение с явными рисками от короны. А вот оппозиция просто пиарится и зарабатывает очки. Никаких железобетонных доказательств, почему болеть лучше, чем привиться, ни у Рашкина, ни у его коллег нет.

- Самое обидное, что антипрививочная риторика у оппозиции может сработать, - считает директор Центра теоретической и прикладной политологии Института общественных наук РАНХиГС Владимир Малахов. - Партии получат на выборах какие-то голоса ковид-диссидентов. СМИ тоже сыграли свою роль — конспирологи на федеральных каналах рассказывали о чипировании под видом вакцинации.

Трамп попытался победить за счет веры в раздутость проблемы и проиграл. Поможет ли оппозиции ставка на бездействие, мы узнаем после 19 сентября.

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