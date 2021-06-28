Вячеслав Зайцев написал заявления в прокуратуру и Следственный комитет: Узнал о продаже частей «Дома моды» из газет

Вот уже третий месяц не утихает шумиха вокруг имени знаменитого российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот уже третий месяц не утихает шумиха вокруг имени знаменитого российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Все началось со скандала с семьей Гарафутдиновых, которые снимали ролики в социальную сеть Тик-ток с участием тяжело больного 83-летнего модельера.

Следом бахнула новость о грозящем знаменитому «Дому моды» банкротстве. Напомним, 10-этажное знание на Проспекте мира сейчас пустует: все сотрудники уволены, цеха превратились в склады. Возобновить производство обещал нынешний генеральный директор Акционерного общества, единственный сын кутюрье Егор Зайцев и его заместитель Расул Ахмедов. Шить платья сулили начать с 1 мая, но это так и не случилось. А теперь и вовсе может не произойти, во всяком случае под их руководством.

Как стало известно kp.ru из источников, близких к Вячеславу Зайцеву, в понедельник, 28 июня он подал заявления в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр. Копия заявления за подписью кутюрье есть в распоряжении «КП», но в интересах следствия публиковать ее мы не можем.

ПРОДАЮТ ЗДАНИЕ ЧАСТЯМИ БЕЗ ВЕДОМА ГЛАВНОГО АКЦИОНЕРА

Основные претензии Зайцева связаны с продажей имущества «Дома моды». А именно частей знаменитого здания, которое в 82 году было построено специально для Красного Диора и позже подарено модельеру.

Речь идет о двух сделках. Первая была совершена в апреле, вторая в мае этого года. Всего, было продано около 900 квадратных метров. По словам Вячеслава Зайцева, и продаже собственности «Дома моды», он узнал из открытых источников: газет, телепередач. При этом кутюрье является владельцем основного пакета акций «АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Но как такое возможно? Как смогли продать имущество без ведома владельца более 50 процентов акций?

Как следует из заявлений кутюрье, вопрос о продаже частей здания не выносился на собрания акционеров. Кроме того, Вячеслав Зайцев обеспокоен возможной убыточностью этих сделок.

- О сумме сделок по отчуждению принадлежащей Обществу недвижимости, о поступлении денежных средств от продажи недвижимости на расчетные счета Общества, о погашении имеющейся задолженности Общества за счет денежных средств от продажи недвижимости мне также ничего не известно, соответствующими подтверждающими документами я не располагаю. Полагаю, что сделки совершены на невыгодных для Общества условиях ввиду установления покупной цены недвижимого имущества ниже его рыночной стоимости, - говорится в заявлении кутюрье.

Напомним, ранее в эфире программы Пусть Говорят на Первом канале заместитель генерального директора «Дома моды» публично подтвердил факт продажи пристройки к «Дому моды». Расул Ахмедов не смог назвать сумму сделки, называв ее коммерческой тайной. Однако, по данным Вячеслава Зайцева, после продаж на счет «Дома моды» не поступило хоть сколько-нибудь значительных сумм. Куда пропали деньги и насколько сделки были законными, знаменитый кутюрье просит разобраться людей в форме.

СИДИ ТИХО, НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЙСЯ

К самому Расулу Ахмедову у модельера есть и другие претензии. В заявлении Зайцев пишет об угрозах, которые поступали ему от второго лица его же компании. Напомним, обнародованная запись телефонного разговора, в которой Расул Ахмедов, мягко говоря, неуважительно общается с кутюрье, месяц назад шокировала многих. В ней Расул уверяет, что без него с кутюрье перестанет общаться родной сын и диктует ему список людей, с которыми ему стоит и не стоит говорить.

- Кроме того, со стороны Ахмедова Р. в мой адрес поступают угрозы, оказывается психологическое давление, направленное на ограждение меня от общения с людьми, в том числе с теми, кто может оказать мне квалифицированную юридическую помощь, а также склонение меня к принятию каких-либо управленческих решений в отношении Общества, - говорится в заявлении Вячеслава Зайцева.

Факт обращения в правоохранительные органы «КП» подтвердили в Следственном комитете и прокуратуре Москвы. Сейчас по заявлениям Зайцева проводятся проверки. По их результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Блеск и нищета Красного Диора: Что будет со знаменитым Домом моды Вячеслава Зайцева

«Комсомолка» побывала в здании, которое пришло в упадок (подробности)