В Москве братья бойцы ММА ограбили бизнесмена на 5 млн рублей

Полиция приняла заявления и начала оперативно-разыскные мероприятия. В считанные дни были задержаны все участники грабежа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ограбление произошло в одном из московских ресторанов на Рублевском шоссе. Там встретились 23-летний бизнесмен Сергей С.* с компанией мужчин, среди которых были братья Саговы, 29-летний Исмаил и 28-летний Ибрагим - оба профессиональные бойцы ММА, мастера спорта по вольной борьбе и панкратиону. В настоящий момент неизвестно, была ли эта встреча дружеской или деловой, но закончилось все плачевно. По словам пострадавшего бизнесмена, братья ММА-шники отняли у него сумку с 5 000 000 рублей, после чего вместе с приятелями скрылись из ресторана. Ограбленный бизнесмен сразу обратился за помощью в полицию.

«В полицию обратился 23-летний бизнесмен Сергей С.* Мужчина сообщил, что его ограбили в одном из московских ресторанов на Рублевском шоссе. Грабителей он указал сразу - это 29-летний Исмаил Сагов и 28-летний Ибрагим Сагов, мастера спорта по борьбе, профессиональные бойцы ММА. Также пострадавший описал еще нескольких граждан, которые находились вместе с борцами и участвовали в ограблении. Общий ущерб от действий грабителей составил 5 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция приняла заявления и начала оперативно-разыскные мероприятия. В считанные дни были задержаны все участники грабежа. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ - Грабеж в особо крупном размере. Банде спортсменов грозит уголовное наказание вплоть до лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Братья Ибрагим и Исмаил Саговы - профессиональные бойцы ММА, мастера спорта по вольной борьбе и панкратиону. Участвую в боях в тяжелом весе и представляют бойцовский клуб Sagov Brother Gym, носящий их фамилию.

* -имя изменено.

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