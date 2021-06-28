В Карибском море нашли лодку с 20 телами: что известно на данный момент

Вблизи карибских островов Теркс и Кайкос обнаружили лодку с 20 трупами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вблизи островов Теркс и Кайкос, принадлежащих Британии, в Вест-Индии обнаружили загадочную лодку. На ее борту находились безжизненные тела 20 человек, в том числе двоих детей, пишет Associated Press. Сейчас власти пытаются установить, что стало причиной гибели людей. А следствие, тем временем, определяет личности погибших.

Утром 24 июня рыбаки обнаружили небольшую лодку, дрейфующую недалеко от острова Гранд-Терк. Подплыв к ней и увидев трупы, они связались с морским отделением полиции. Правоохранители уже отбуксировали судно к берегу.

Как сообщила официальный представитель полиции Такара Бэйн, следователи не рассматривают версию нападения или убийства. Иные причины, приведшие к гибели людей, пока хранятся в секрете.

По словам комиссара полиции Тревора Боттинга, лодка, по всей видимости, приплыла из Карибского бассейна. Вряд ли Теркс и Кайкос, расположенные западнее Кубы и севернее Доминиканы, были ее целью.

Британские острова Теркс и Кайкос пользуются большой популярностью у жителей Гаити, которые пытаются сбежать из своей страны от бедности. Территория островов часто используется в качестве перевалочного пункта для таких эмигрантов.