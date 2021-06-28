«Так проще продавать»: Риелтор рассказал, зачем «Дом моды Вячеслава Зайцева» разделили на 24 части

Десятиэтажное здание «Дома моды Вячеслава Зайцева» на Проспекте Мира поделили на 24 части для продажи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В понедельник, 28 июня 2021, знаменитый на весь мир российский кутюрье Вячеслав Зайцев подал заявления в прокуратуру, Следственной комитет и Росреестр. 83-летний кутюрье и главный акционер «Дома Моды» подозревает, что за его спиной ведутся финансовые махинации. Из заявления Зайцева, которое есть в распоряжении KP.ru, следует, что в апреле и мае этого года были проданы два помещения знаменитого «Дома моды» на Проспекте Мира. Причем Вячеслав Зайцев, владеющий контрольным пакетом акций, узнал о сделках из газет и телевизионных передач. Он не только не участвовал в собраниях акционеров, но и не был даже уведомлен об их проведении. Насколько все это законно, и кому ушли 900 квадратных метров, сейчас разбираются следователи.

И, судя по всему, им стоит поторопиться. Как стало известно KP.ru, два месяца назад десятиэтажное здание «Дома моды» на Проспекте Мира, а это 10 000 квадратных метров, было поделено на 24 части. Зачем? Мы спросили у известного московского риелтора.

Здание Дома Моды Вячеслава Зайцева в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это процесс раскадастрирования. Здание было поделено на 24 помещения, каждому из которых присвоен свой кадастровый номер. Такую процедуру чаще всего проводят перед продажей. Это позволяет собственнику реализовывать не все здание целиком, а его части, - прокомментировал "Комсомольской правде" Роман Вихлянцев, член Совета Гильдии риелторов Москвы. - Для нежилых помещений сама процедура деления вполне разумна. Это позволяет провести более выгодные сделки по продаже. Огромные помещения реализуются долго и сейчас сложно найти покупателей, которые нуждаются в больших площадях.

Однако в открытом доступе объявлений о продаже помещений «Дома моды» риелтор найти не смог.

- Не исключаю, что учитывая интерес общественности к ситуации с Вячеславом Зайцевым, было решено продавать помещения без использования традиционных площадок. Могу сказать, что при такой схеме, когда помещения предлагают только своим, стоимость будет занижена, - добавил Роман Вихлянцев.

По примерным оценкам один квадратный метр здания «Дома моды» может стоить 200 000 рублей. Умножаем 10 000 квадратных метров на 200 тысяч рублей и получаем два миллиарда рублей.

Сам Вячеслав Зайцев ранее заявлял, что не планирует продажу здания. Однако два помещения, общей площадью в 900 квадратных метров были проданы в апреле и мае этого года без ведома кутюрье. Проверку законности этих сделок ведет московский СК.

«Комсомольска правда» следит за развитием событий.

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