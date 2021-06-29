В России введут минимальный размер алиментов: Какие законы готовятся в помощь родителям-одиночкам

Частичная выплата алиментов перестанет освобождать от ответственности Фото: Shutterstock

Два месяца назад Владимир Путин поручил навести порядок с уплатой алиментов в стране. Нерадивые родители задолжали своим детям более 150 миллиардов рублей, причем проблема растет как снежный ком. С 2012 года эта сумма увеличилась в восемь раз!

Сайт KP.ru выяснил, какие изменения готовятся в законы, и почему, несмотря на штрафы и уголовные сроки, никак не удается найти управу на должников.

Крохи с барского стола

Злостные неплательщики алиментов - ребята, как правило, ушлые, хорошо знающие лазейки в законах. Одна из таких лазеек - возможность оплачивать алименты частично. За это чаще всего штрафы не берут, за решетку не посадят и даже за границу на отдых без проблем выпустят.

Вот типичная история. В Алтайском крае мужчина задолжал более 300 тысяч рублей. Против него завели уголовное дело, но потом постановление отменили, потому что должник перевел бывшей жене 1,5 тысячи рублей и тем самым, по мнению прокурора, начал исполнять свой родительский долг.

В правительстве решили наконец прижучить таких хитрецов. Минюст внес в Госдуму два законопроекта, по которым неплательщиков алиментов смогут привлекать к ответственности, даже если они частично перевели средства.

Кстати, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов.

У одних нет денег, других душит жаба

По просьбе «Комсомольской правды» судебные приставы составили словесный портрет типичного алиментщика - «ведет асоциальный образ жизни, не имеет имущества, работы или иных источников доходов». Одним словом, маргинал. Таких практически бесполезно пугать штрафами и даже принудительными работами или лишением свободы. Даже неоднократное привлечение к ответственности не меняет их равнодушного отношения к собственным детям.

Но есть и еще одна категория должников. Это люди вовсе не бедные, замечают в ФССП. Они просто не желают тратиться на своих детей: одни хотят насолить бывшей жене, других душит жаба. В таком случае помогает привести человека в чувство арест его имущества.

Злостные неплательщики алиментов - ребята, как правило, ушлые, хорошо знающие лазейки в законах. Фото: Shutterstock

Минюст предлагает создать «черный список» злостных алиментщиков.

- Включение в этот реестр будет накладывать дополнительные обязанности на должников. Например, им придется информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, - рассказали «КП» в Минюсте.

Кроме того, фигуранты «черного списка» должны будут ежегодно предоставлять судебным приставам декларацию о своем имуществе и доходах.

Почему, несмотря на штрафы и уголовные сроки, никак не удается найти управу на должников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Проблема совершеннолетних школьников

Депутаты тоже не сидят сложа руки. Особенно после того, как на проблему с невыплатой алиментов, обратил внимание Владимир Путин.

- Мы разработали законопроект об обязанности родителей выплачивать алименты на детей-школьников до 20 лет, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Дело в том, что по закону содержать своих детей родители должны до достижения ими 18-летнего возраста. Но школы сейчас перешли на 11-летнее обучение, и нередки случаи, когда в старших классах учатся подростки 18-ти и даже 19-ти лет.

По мнению Ольги Окуневой, необходимо также ввести минимальный размер алиментов, который должен быть увязан с МРОТ.

Кстати, многие родители до сих пор не знают, что могут получить повышенные алименты, если у них есть проблемы с квадратными метрами. В прошлом году был принят законопроект о так называемых «жилищных алиментах». Он позволяет судьям назначать дополнительные выплаты для решения «квартирного вопроса». Так, если после развода ребенок остался с матерью, у которой нет жилья, суд может заставить экс-супруга оплатить аренду или частично компенсировать платежи по ипотеке. Дополнительные алименты могут назначить при расходах, связанных с переездом в более просторное жилье или ремонтом.

- Размер «жилищных алиментов определяет суд. Чтобы их получить, нужно подать обращение в суд по месту жительства, указав необходимую сумму алиментов и обосновав ее. Суд уточняет доходы второй стороны и решает, какие расходы может нести второй родитель, - рассказала «КП» Ольга Окунева.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Не пустили за границу, заплатил 6 миллионов

Житель Москвы выплатил 6 миллионов рублей алиментов на своих детей после того, как оказался в списке невыездных. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

35-летний мужчина был трудоустроен, но положенные алименты в размере трети заработка не платил. В итоге долгов набежало на 6 миллионов рублей.

Мужчина часто ездил за границу в командировки, и после того, как выезд ему перекрыли, погасили все долги.

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