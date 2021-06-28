Звезда шоу «Однажды в России» Денис Дорохов: Пародию на Дмитрия Пескова мы ни с кем не утверждали

Денис Дорохов ответил на 50 вопросов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Один из самых известных шоуменов с нестандартной внешностью, участник команды КВН Сборная Камызякского края и артист шоу «Однажды в России» (ТНТ) Денис Дорохов ответил на 50 вопросов ютуб-блога «Макарена», объяснив, почему стал активно качаться, чем его так покорила Америка и как придумывался номер с пародией на пресс-секретаря президента России.

ПРО КАЧАЛКУ

«Если я приезжаю на гастроли, то там тоже нахожу спортзал и иду заниматься. Вожу с собой резинки, тренируюсь в номере. Зачем? Вел достаточно пагубный образ жизни (курил, пил) и в какой-то момент понял, что если таким же образом жить дальше, то ничего не получится. В 30 лет начал бороться со вредными привычками и ходить в зал».

ПРО НОВОЕ ШОУ

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«Вскоре выходит мой новый проект — рабочее название «Я тебе не верю», думаю, оно же и останется. Будем вести с Азаматом Мусагалиевым. Пилот уже утвержден официально. Приходят два гостя и соревнуются во лжи. Задача каждого — поймать друг друга на этом»

ПРО ПЕРЕЕЗД В США

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«Лучшее место на планете. Из тех, что я был. Мощь, дух свободы. Как это объяснить, даже не знаю. Мы там были два или три раза и каждый раз это очень сильно впечатляло. Всегда хотелось выйти [из номера], погулять. В той же Германии таких ощущений не было, хотя там тоже был несколько раз. Америкой всегда хочется наслаждаться. Я не раз задумывался о переезде туда, даже довольно плотно занялся поисками учебы актерскому мастерству в США. Все упирается в язык. У меня он вери бэд»

ПРО ВСПЫШКИ ГНЕВА

«Иногда со мной это случается. Спокойно еду, а потом резко начинаю орать. Чаще всего это просыпается за рулем. Жена одергивает: «Он тебя не слышит, тебя я слышу, а ты материшься». Потом приходишь в себя: «Зачем я орал? Кому?». Дома тоже подобное случается. Можешь взять и вспылить на старшего сына. Потом думаешь — ну какой ты дурак».

ПРО ПАРОДИЮ НА ПЕСКОВА

«Мы показывали этот номер Александру Васильевичу Маслякову. Больше ни с кем не согласовывали. И то, поймали его с трудом — мы приехали заранее в «Крокус Сити Холл», где была съемка, он бегал, решал какие-то вопросы, мы попросили, чтобы он посмотрел, сделали полный грим, чтобы видно было сходство. Он даже не садился в зал, прямо на сцене нас посмотрел. Посмеялся и говорит: «Тане, наверно, понравится». Было точно известно, что Татьяна Навка (супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова) будет на записи. Про него самого мы не знали. И все. Номер написался в ночь перед игрой».

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ПРО ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

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«Я сделал много операций на губу. В простонародье это называется «заячья губа». Первая операция была в районе полутора лет. Потом в пять лет — помню вспышками. В 11 лет была еще одна, в 13 лет и последняя во взрослом возрасте, больше такая косметическая вещь: нос поправить и губу; это было в 2013 году. В больнице я обычно работаю над собой. Например, выучил порядка 10 больших стихотворений астраханского поэта Виктора Денисова, пока лежал. Брал и учил, ходя по коридорам ночью. Из больницы же написал Вячеславу Дусмухаметову (главе Comedy Club Production), спросив, могу ли я стать автором шоу «Однажды в России», после чего он официально взял меня на работу. Так что больница — это для меня точка, от которой идет некий импульс»