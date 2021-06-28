Ставка ЦБ будет расти. Что случится с рублем и стоит ли брать кредиты?

Центробанк планирует и дальше повышать ключевую ставку. Об этом аналитики говорят уже два месяца. Фото: Shutterstock

Центробанк планирует и дальше повышать ключевую ставку. Об этом аналитики говорят уже два месяца. Но всех интересует два аспекта. Первый – как быстро это будет происходить. Второй – где будет потолок. Вот какие выводы можно сделать из последнего выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и мнений аналитиков.

КАК БУДЕТ РАСТИ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

В первой половине прошлого года ключевая ставка активно падала. Минимум был на уровне 4,25% годовых. Смягчали денежно-кредитную политику все страны в мире. Это было нужно для борьбы с пандемией. Но потом ситуация изменилась. Денежная накачка привела к разгону цен. И российский ЦБ начал повышать ставки. Ведь чем дороже кредиты, тем медленнее растет денежная масса.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 5,5% годовых. А инфляция – 6,15%. В ближайшее время Банк России продолжит повышение. Об этом в открытую заявила на последнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ Эльвира Набиуллина. Но поскольку заседания проходят раз в полтора месяца, то все будет зависеть от той скорости, которую выберут в ЦБ.

- Мы тщательно изучим новые данные, пересмотрим наш прогноз в июле и примем решение по размеру шага. Я думаю, мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения, - уклончиво заявила Набиуллина в интервью агентству Bloomberg.

Она добавила, что разрыв между спросом и предложением очень высокий. В итоге инфляционное давление сильное. И это может потребовать от ЦБ более решительных шагов. К примеру, по последним опросам, россияне считают, что цены в ближайший год вырастут на 12%. Это вдвое выше прогнозов самого ЦБ. А раз люди ждут роста цен, то они стремятся больше тратить, а не откладывать.

- Сигналы Банка России о дальнейшем повышении ключевой ставки формируют ажиотажный спрос на кредиты в ожидании увеличения кредитных ставок в ближайшем будущем, а ставки по депозитам на фоне повышенной инфляции и еще более высоких инфляционных ожиданий пока непривлекательны для сбережений. Это дополнительно подогревает потребительский спрос и инфляцию, - считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам».

ЧТО ЛУЧШЕ - КРЕДИТ ИЛИ ДЕПОЗИТ

Циклы роста и падения ставок обычно долгосрочные. Резких движений здесь обычно не происходит. Исключение – серьезные форс-мажоры. Например, ситуация конца 2014 года, когда против России объявили санкции и ЦБ пришлось в срочном порядке повышать ключевую ставку, чтобы стабилизировать курс рубля.

На этот раз валютных рисков почти нет. Но есть большой риск разгона инфляции. Поэтому цель ЦБ – задрать ключевую ставку выше официального роста цен. И подержать ее на этом уровне хотя бы несколько месяцев. Поэтому до конца года ставка может достичь 6,5 – 7% годовых. Отсюда два вывода:

1. Если вы планируете брать кредит, лучше сделать это прямо сейчас. Заемные деньги в конце года будут дороже. Но брать кредит только из опасений высокой инфляции не стоит. Лучше исходить из потребностей, а не страхов.

2. Если думаете, что делать со сбережениями, положите пока на короткий депозит. А через несколько месяцев переложите на более длинный. Доходность в конце года будет выше на 1 – 2%, а то и 3% годовых.

Эльвира Набиуллина. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЛЮТОЙ - ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ

Хороший вопрос. Рубль пока реагирует на происходящее позитивно. Курс «деревянного» понемногу растет. За один бакс дают 72 рубля. Рост ключевой ставки этому способствует. Это один из факторов повышения курса. Чем выше ставка, тем дороже валюта, потому что инвесторы получают более высокий доход. Тем не менее есть еще несколько факторов, которые толкают курс нашей валюты вверх. Но это временно. Все может в любой момент поменяться.

1. Высокая цена на нефть

Котировки «черного золота» уже превышают $76 за баррель. Стоимость нефти растет пять недель подряд.

- Запасы углеводородов быстро сокращаются, так как растет их потребление в ключевых регионах, включая США и Европу. При этом перспективы скорого возобновления поставок из Ирана становятся все призрачнее, переговоры по иранской ядерной программе затягиваются, - говорит Михаил Шейбе, аналитик Sberbank CIB.

На этой неделе баланс спроса и предложения может измениться. Страны картеля «ОПЕК+» проведут очередное совещание и будут решать, повышать ли квоты на добычу. С одной стороны, пора, потому что цены уже высокие. С другой, экспортеров пугает очередной виток заболеваемости коронавирусом. И они могут и в этот раз продлить действие квот, сокращающих производство нефти. И это станет прямым путем к росту цен выше $80 за баррель.

2. Налоговый период

На прошлой неделе поддержку нашей валюте оказывали выплаты экспортеров. Они заплатили 600 млрд рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых. В начале этой недели ожидаются выплаты по налогу на прибыль на 160 млрд рублей. Поэтому крупные компании будут продавать валютную выручку, чтобы рассчитаться с государством.

Но после этого налоговый период завершится до августа, предупреждают эксперты. И этот фактор перестанет толкать курс рубля вверх. Более того, в конце квартала может активизироваться спрос на иностранную валюту.

3. Санкции или их отсутствие

И наконец, самый непредсказуемый фактор – торговые ограничения. Их США и Евросоюз вводят уже без какой-либо логики. Особенно странно, когда это происходит на следующий день после, казалось бы, продуктивных переговоров на высшем уровне. Так случилось и в середине июня. Тогда курс доллара опускался до 71,5 рубля, потом поднялся до 73 рублей на фоне слухов о новых санкциях и снова стал падать после того, как заявления американских властей оказались очередным блефом.

- Для рубля гораздо важнее отсутствие новой санкционной риторики, что позволяет ему постепенно возвращаться к максимумам первой половины июня, - говорит Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

Итого. С одной стороны, рубль продолжает потихоньку укрепляться. Все факторы играют на повышение. С другой, как часто бывает на рынке, рост может в любой момент смениться падением. Учитывайте это при принятии инвестиционных решений.

ГРАФИКА

Как менялся курс доллара в последние месяцы

Месяц Сколько стоит бакс (в рублях)

Январь 76,2

Февраль 74,6

Март 75,5

Апрель 75,2

Май 73,4

Июнь 72,2

(По данным Мосбиржи)

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