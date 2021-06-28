"Не люблю самодеятельность": Елена Проклова отреагировала на игру Ольги Бузовой во МХАТе

Ольга Бузова сыграла в спектакле "Чудесный грузин" МХАТ имени Горького Фото: Иван МАКЕЕВ

Елена Проклова оценила Ольгу Бузову в роли приглашенной актрисы МХАТа. Звезда "Дома-2" вышла на сцену в скандальном спектакле "Чудесный грузин". Елена Игоревна отметила, что проработала в этом театре 20 лет и не понаслышке знает, насколько серьезно там раньше относились к подбору репертуара и труппы.

"Мы всегда переживали за честь нашего театра... Не думаю, что театральное искусство - эта та сфера, в которой можно работать без соответствующего образования. Играть на сцене только на первый взгляд легко. Если в кино за актера многое могут сделать оператор, художник, режиссер, монтажер, то в театре ты на виду у зрителя", - поделилась Елена Проклова.

Она отметила, что не очень хорошо знакома с личностью Ольги Бузовой и никогда не интересовалась ею. "Мне вообще кажется, что тот, кто без образования выходит на большую сцену, - сильно рискует. Зритель ошибок не прощает. А с другой стороны: кто знает, какие сейчас времена. Может, Ольга - это то, что нужно аудитории...", - рассуждает знаменитость.

При этом Елена Игоревна заявила, что спектакль с участием поющей ведущей не смотрела. "Нет, конечно, я бы не пошла на него. Мне это не очень интересно. Не люблю самодеятельность. Она хороша в узких рамках какого-либо предприятия, завода, когда люди творческие и пытаются где-то продемонстрировать свой талант. Но на большой сцене всегда должны работать профессионалы. МХАТ - не тот театр, куда надо завлекать. Мне очень сложно анализировать историю с Ольгой Бузовой в театре. Не могу сказать, что это радует. Как говорят, дым пожиже и труба пониже, — как-то так все становится у нас", - цитирует ее "СтарХит".

В свою очередь, Мария Аронова и вовсе выказала предположение, что Бузову подставили. "Можно и непрофессионала поставить на сцене так, что он заблестит. Но если человек, пусть и с именем, но не имеющий к театральной профессии никакого отношения, делает то, что может делать любой статист, я тогда не очень понимаю, для чего. Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр... Я с Олей не знакома, но мне кажется, что ее подставили", - рассуждает звезда фильма "Лед".

Она отметила, что сегодня героями нашего времени являются Бузова и Даня Милохин. "В 90-е это были бандиты. Сейчас - Оля Бузова. И мы не даем себе труда задуматься, почему наши дети миллионами подписываются на Бузову. Потому что мы их не развиваем, дети наши живут в интернете, и нам это удобно. Ну так чего бить себя в грудь и кричать: «МХАТ великая сцена, и Бузову не пущать»", - цитирует актрису Собеседник.Ru.