Первое видео Ольги Бузовой на сцене МХАТа: рыдающую певицу унесли на руках со скандального спектакля

Поющая ведущая играла как могла Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова, безусловно, стала главной звездой скандального спектакля "Чудесный грузин". И хотя роль у поющей ведущей не главная, но именно благодаря звезде "Дома-2" за сутки до премьерного показа невозможно купить билет. Их просто нет - ни на сайте, ни у перекупщиков, нигде. Желающих попасть на постановку множество. Народ даже не смущали цены по десять тысяч за билет у перекупщиков. Смели все.

После генеральной репетиции во МХАТе Ольга Бузова ответила завистникам и злопыхателям. Певице дали роль Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" про молодого Иосифа Сталина. По сюжету она спасает будущего руководителя СССР. Артистка очень гордится данной работой, но столкнулась с волной критики. Поющую ведущую возмущают те, кто называет ее "не профессиональной актрисой и не умеющей петь".

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Это главная премьера года. Оскорбления, негатив и хейт - это ко мне не имеет никакого отношения. Все вдруг вспомнили, что их куда-то звали, и всех звали на эту роль Беллы. Всех звали. Но почему-то везде я! Так, может, вас не позвали, потому что вы не подходите? Может быть, вы мало работаете? Вообще я стараюсь не обращать внимания на эту критику. У меня не так много свободного времени, чтобы читать комментарии и реагировать на них", - сказала, как отрезала, артистка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

К слову, о том, что их тоже приглашали в данный проект, сообщала Лолита Милявская. Заявил об этом и Иосиф Пригожин. Он заявил, что Валерию приглашали в спектакль, но из-за напряженного графика пришлось отказаться.

Что касается Бузовой, то она давно мечтала сыграть именно на сцене МХАТа. В 16 лет Ольга хотела поступить на актерский факультет, но мама была против. Данный спектакль стал для звезды возможностью исполнить детскую мечту.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Худрук МХАТа Эдуард Бояков отметил творческие способности Ольги. "Мы на первоначальных этапах рассматривали разные кандидатуры. Потом состоялась встреча с Ольгой, и я как-то сразу понял, что она подходит на эту роль. У нас был очень откровенный разговор, мы совпали энергетически, поэтому сомнений не осталось. Я считаю, что данная работа очень достойная", - подчеркнул художественный руководитель театра.

Фото: Иван МАКЕЕВ

10 июня Ольга впервые выступила на легендарной сцене в образе певицы кабаре. Оценить актерский талант ведущей смогли светские хроникеры. Во время пресс-показа спектакля "Чудесный грузин" о молодых годах Иосифа Сталина звезде "Дома-2" пришлось много петь и танцевать. Увидели зрители и слезы кумира миллионов. Бузова манерно открывала рот, выла и рыдала. В одном из эпизодов бравый офицер поднял красавицу в шелковой пижаме и унес со сцены.