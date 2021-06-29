«Ей грозит тюрьма!»: Любовницу покойного «Иванушки» Олега Яковлева обвинили в афере

С Александрой Куцевол Олег встречался с 2011 по 2017 год. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Жительница Красноярска Галина Цой в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала, в какой нешуточный переплет она попала из-за мошеннической схемы.

В ноябре прошлого года пенсионерке позвонил мужчина, отрекомендовавшись сотрудником банка.

Он предупредил бабушку, что на ее имя кто-то хочет взять кредит размером в 260 тысяч 500 рублей. И чтобы предотвратить аферу, мужчина посоветовал пенсионерке опередить злодеев. Та доверилась, назвали все свои пароли, а утром обнаружила, что эта сумма была переведена на счет Куцевол Александры Валерьевны. Цой поняла, что ее обманули и позвонила в полицию. Теперь за женщиной числится кредит, который ей придётся выплачивать ближайшие пять лет.

Пенсионерка сейчас судится с подругой покойного певца, но Куцевол деньги пока не вернула.

Между тем, в программе у Малахова племянница покойного артиста Татьяна Яковлева тоже заявила об очередном иске в отношении Александры Куцевол.

Покойный Олег Яковлев оставил завещание, в котором наследником указал актёра Романа Радова, с которым у артиста был общий бизнес. Радову должно было отойти все имущество певца, но он решил заграничную недвижимость «Иванушки» оставить его племяннице. А именно - квартиры в Болгарии и Сербии. Александре Куцевол Радов предложил переехать в квартиру покойного на улице Машиностроения. По его словам, Александра поначалу согласилась, но потом все же отказалась покидать квартиру покойного на Дербеневской набережной, на которой, кстати, висел 5-миллионный долг, который погасил Радов.

Вместо этого Александра Куцевол развернула войну с Радовым и племянницей Яковлева, заявив в суде, что Олег был невменяем, когда составлял завещание.

Плюс ко всему женщина дважды приносила в суд документы о заключении брака с певцом из Сербии, которые после проверки оказались поддельными. Теперь же она, по словам племянницы Яковлева, снова показывает очередное брачное свидетельство — на этот раз из Хорватии.

- Я обратилась в прокуратуру. Если они установят, что документы подделаны, Сашу ждут, как минимум, 4 года тюрьмы, - говорит племянница артиста.

Квартира певца. Фото: архив Татьяны Яковлевой

Яковлева поделилась, что по поддельным документам Куцевол пыталась завладеть квартирами в Болгарии и Черногории.

- Сейчас Саша все-таки съехала из квартиры Олега, из которой даже судебные приставы не могли ее выселить четыре года. Но Куцевол уехала не с пустыми руками, она вывезла оттуда практически всю мебель, - рассказала Андрею Малахову Татьяна Яковлева.

Фото: архив Татьяны Яковлевой

Напомним: Олег Яковлев умер от пневмонии в 2017 году. Однако война из-за завещания покойного до сих по не утихает. Артист оставил солидное наследство - 5 квартир на сумму в 200 миллионов рублей.