Президент Чехии назвал трансгендеров «отвратительными» и стал объектом критики

Президент Чехии Милош Земан. Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан стал объектом критики со стороны своих продвинутых европейских коллег за то, что в интервью заявил о своем непринятии трансгендеров.

Чешский лидер заявил, что такие люди ему «отвратительны», хотя геев и лесбиянок он понимает.

– Я могу понять геев, лесбиянок и так далее. Вы знаете, кого я вообще не понимаю? Трансгендерные люди … каждая операция — это риск, и эти трансгендеры для меня отвратительны.

Свою позицию Земан озвучил, отвечая на вопрос о скандальном законе, принятом в Венгрии, запрещающем пропаганду ЛГБТ-ценностей среди молодежи до18 лет. Также президент Чехии высказал поддержку в этом вопросе премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает BBC.

Венгерский запрет на пропаганду однополой любви среди несовершеннолетних граждан, осужденный многими деятелями как в ЕС, так и в самой Чехии, Земан назвал правильным, поскольку продвижение ЛГБТ-ценностей среди молодежи, по его мнению, является методом манипулирования детьми и их родителями.

Надо отдать Милошу Земану должное – 76-летний лидер Чехии не стесняется выражать собственное мнение, даже если оно идет вразрез с общепринятым или расходится с политикой правительства.

Так, в свое время Земан высказывался против вступления Украины в НАТО и за вступление России в ЕС.

Заявления президента Чехии о том, что причиной взрывов боеприпасов в 2014 году на складе в Врбетице могло быть нарушение техники безопасности, вызвало обвинения в потакании России и даже якобы к недовольству среди граждан Чехии, вышедших на митинги. Впрочем, срежиссирован «народный гнев» был бездарно, и оттого выступления успеха не имел.