Чешский премьер опроверг вероятность существования нескольких версий инцидента во Врбетице. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к взрывам во Врбетице причастны российские спецслужбы и "другие версии не рассматриваются".

"Мы [правительство] убеждены, что это [взрывы на военных складах во Врбетице] было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]", - сказал премьер в воскресенье, 27 июня, в интервью телеканалу CNN Prima News. Таким образом он прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, ранее предположившего, что у инцидента 2014 года могло быть несколько версий развития событий, приведших к взрывам.

По словам главы Чехии, помимо версии, согласно которой к взрывам якобы причастны российские спецслужбы, необходимо рассмотреть вероятность неумелого обращения с хранившимися на складах в Врбетице боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.

Напомним, что весной этого года чешские власти обвинили Россию в причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году. На фоне этого заявления из страны были высланы 18 российских дипломатов. В ответ на действия западных коллег Москва объявила персонами нон грата 20 представителей дипломатического ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Чехии безосновательными. Она отметила странность того, что чешским властям потребовалось семь лет для формирования обвинительной базы.