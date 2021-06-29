Чтобы не сбылось страшное пророчество Ванги: В России вступил в силу закон о защите пчел

В России взялись за охрану пчел, вступил в силу федеральный закон "О пчеловодстве". Фото: Олег УКЛАДОВ

ГОЛОД И ВЫМИРАНИЕ

Человечество погибнет, если на Земле вымрут пчелы. И это не плод фантазии перебравшего грибов голливудского сценариста, а причинно-следственная связь, о которой давно твердят ученые. Пчелы опыляют 90% дикорастущих и 35% культурных растений на планете. Не станет пчел - люди попрощаются и с урожаем, и с кормовыми культурами. Результат - голод и медленное, но неизбежное вымирание. Впрочем, не такое уж и медленное: в середине прошлого века Альберт Эйнштейн заявил, что всего через четыре года после исчезновения пчел следом за ними отправится и человеческая цивилизация.

А если кто-то из читателей не верит доводы ученых, то для них у нас есть более убедительное объяснение: пророчество бабы Ванги. Болгарская ясновидящая предрекала, что к 2004 году на Земле погибнут все пчелы (что будет дальше – вы уже знаете). И ошиблась Ванга лишь частично. Да, пчелы пока еще бороздят воздушные просторы планеты, но их действительно становится все меньше. Уже в 2006 году - всего через пару лет после обозначенного Вангой «часа Х» - появились научные работы с тревожной статистикой: за 50 лет популяция пчел на Земле уменьшилась почти вдвое.

Ученые уверены, что главный враг пчел – химикаты, которыми обрабатывают поля. Одни пчелы гибнут от них моментально, другие – постепенно: из-за обработанной химией пыльцы у них ослабевает иммунитет и они гибнут от болезней и паразитов. По прогнозам, если пчелы продолжат вымирать нынешними темпами, то к 2035 году они исчезнут окончательно. Если верить Эйнштейну, то в 2039 году не останется и людей.

Ученые уверены, что главный враг пчел – химикаты, которыми обрабатывают поля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПАСТИ МАЙЮ

Пчелоцид не обошел стороной и Россию. Летом 2019 года на всю страну прогремела новость: в 30 регионах России из-за отравления пестицидами погибло 80 тысяч пчелосемей – 3% всего «поголовья». И уже в следующем году в стране приняли закон «О пчеловодстве», который вступил в силу 29 июня 2021 года. Разрабатывали закон депутаты Госдумы во главе с Геннадием Зюгановым, потомственным пчеловодом. Как рассказывал лидер коммунистов, на пасеке он с пятилетнего возраста, а его семья занимается пчеловодством вот уже 350 лет.

Главная цель документа – защитить пчел. Вот основные правила, которые прописаны в новом законе.

- Если фермеры планируют обрабатывать поля пестицидами, минимум за три дня до этого они обязаны предупредить пчеловодов, проживающих в радиусе 7 км. Информация должна быть размещена в местных СМИ: газетах, сайтах, на радио. При этом фермеры должны указывать, на какой срок пасечники должны будут закрыть пчел в ульях.

- Пасеку можно размещать на землях сельхозназначения, а также в садах и огородах.

- Запрещено ставить ульи на кладбищах, скотомогильниках, свалках, а также полигонах захоронения химических, взрывчатых, токсичных, ядовитых веществ и радиоактивных отходов.

- На каждую пасеку должен быть оформлен ветеринарно-санитарный паспорт.

- Запрещается применять для лечения пчел препараты, не прошедшие регистрацию в РФ.

Кроме того, органы власти (как государственной, так и местной) теперь обязаны поддерживать пчеловодов и «содействовать их развитию». Правда, никаких конкретных указаний на этот счет не дано.

Алтайский край. Работа пчеловода на пасеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

КСТАТИ

Улей на соседней даче

Минсельхоз подготовил требования к строительству пасек. Согласно проекту приказа, ульи можно ставить на расстоянии не меньше 100 метров от кондитерских и химических предприятий, аэродромов, военных полигонов, медицинских и образовательных организаций, детских лагерей, игровых комнат для детей, учреждений для социальной реабилитации несовершеннолетних.

Главный «сюрприз» для дачников: расстояние от ульев до соседнего участка или помещений, где содержат животных и птиц, должно быть не меньше 3 м. Если улей стоит ближе, то его нужно огородить глухим забором высотой не менее 2 м.

Получается, на любом огороде можно будет преспокойно установить десяток-другой ульев. При всем уважении к трудолюбивым и важным для выживания человечества насекомым, не все дачники с энтузиазмом воспримут такое соседство. Впрочем, приказ еще может быть доработан: он вступит в силу не раньше 1 марта 2022 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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По данным Statista за 2019 год.

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