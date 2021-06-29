"Делал, что хотел на рабочем месте": Глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницей

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку из-за снимка папарацци. Фото: REUTERS

В Британии разразился очередной коронавирусный скандал. На прошлой неделе таблоид Sun опубликовал снимок, на котором запечатлён поцелуй министра здравоохранения Мэтта Хэнкока с любовницей Джиной Коладанджело. Страстная встреча произошла в здании министерства в этом году.

Абсурд ситуации в том, что Хэнкок являлся ярым сторонником соблюдения социальной дистанции, особенно в общественных местах. Более того, у возлюбленных есть семьи. У министра так и вовсе трое детей.

После публичного осуждения Хэнкок заявил, что покидает свой пост.

- Я понимаю, на какие жертвы пошел каждый, и все те из нас, кто устанавливает эти правила, должны их также соблюдать. Поэтому я обязан уйти в отставку, - заявил министр. - Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание и мешала сосредоточить на выходе из эпидемического кризиса. Приношу извинения за то, что нарушил правила, и прошу прощения у своей семьи за то, что подверг их этому испытанию.

Министр и его любовница знают друг друга много лет. Они вместе учились в Оксфорде, а с 2020 года стали работать в Минздраве.

Представители британского правительства осудили Хэнкока за то, что он назначил в совет при министерстве свою любовницу Коладанджело, чья должность оплачивалась из бюджета. Женщина за свою работу получала 15 тысяч фунтов в год (это в 3 раза меньше средней зарплаты по стране), но и заседания в течение года проходили всего 15-20 раз.

- И этот человек запрещал нашим семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал то, что хотел на рабочем месте, - заявила представитель партии лейбористов Мунира Уилсон.

Хэнкок не первая жертва антиковидных мер. Год назад свой пост потерял главный эпидемиолог Нил Фергюсон, который рекомендовал ввести в Британии жесткий карантин. Во время тотального локдауна он тайно встречался со своей любовницей у себя дома. Тогда Мэтт Хэнкок назвал поведение ученого удивительным и заявил, что он должен покинуть пост правительственного советника.

На место Хэнкока премьер Борис Джонсон назначил Саджида Джавида. В 2019-2020 годах он занимал должность министра финансов, а прежде являлся главой МВД.