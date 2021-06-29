Разработчик «Спутника V» рассказал, как он работает против индийского штамма

Даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник V» продолжает сохраняться порядка 90 % Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На круглом столе в Российской академии наук, посвященном вопросам вакцинации от COVID-19, член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова по научной работе, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» относительно индийского варианта коронавируса, о перспективах распространения вируса и возможности многократного применения «Спутника V».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАДАЕТ, НО НЕ РУШИТСЯ

Как отметил Денис Логунов, концентрация антител в сыворотке крови относительно индийского штамма (Дельта штамм) ниже в 2,6 раза, если сравнивать с предшественниками. Это видно по совместному мониторингу с департаментом Здравоохранения города Москвы. Такое изменение характерно как для антител, возникших после вакцинации «Спутником V», так и для ситуации с антителами у переболевших.

По данным, озвученным Денисом Логуновым, штамм Дельта имеет две дополнительных мутации в домене вируса, на который приходится порядка 70 – 80 % всех нейтрализующих антител, тех, что обеспечивают защиту от вирусной инфекции. Поэтому часть этих антител перестает работать именно для индийского варианта.

Но это только один из важных показателей того, защищен человек от вируса, или нет. Ведь есть еще Т-клеточный иммунитет.

Поэтому, несмотря на такое снижение защиты, эффективность вакцины «Спутник V» по-прежнему сохраняется на уровне 90%, что подтверждает комплексный мониторинг по электронным системам анализа данных, уверен разработчик.

- По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник V» продолжает сохраняться порядка 90 %, - сказал Денис Логунов.

Если посмотреть на зарубежные публикации, то для вариантов вакцин Pfizer, Moderna и других наблюдается снижение эффективности от 3-х до 5-ти раз в отношении индийского штамма, что тоже говорит о том, что эти вакцины продолжают защищать, на необходимом уровне, но уже немного меньше, чем от предыдущих вариантов вируса.

Денис Логунов привел в пример опыт Израиля, где вакцинированных уже много и при появившемся в последние дни росте заболеваемости практически нет тяжелых случаев болезни. Ученый напомнил, что и главный врач Коммунарки Денис Проценко отмечал, – в реанимации практически нет людей, полностью привитых «Спутник V».

Денис Логунов рассказал об эффективности вакцины. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

«СПУТНИК» МОЖНО КОЛОТЬ МНОГОКРАТНО

Третья ревакцинация «Спутником» (например, тем, кто привился в ходе клинического испытания вакцины осенью или в начале зимы, а теперь снова собирается на укол) не только возможна и безопасна, но и эффективна.

- Третья реиммунизация безопасна полностью, люди болеют десятки раз за свою жизнь аденовирусами, живыми, настоящими, теми, что вызывают инфекцию, и не задаются вопросам, что у них там с безопасностью или репродуктивной активностью, - сказал Денис Логунов. - Аденовирусные вектора не умеют размножаться в организме человека, поэтому вводить их гораздо более безопасно, чем болеть. Естественно, можно вводить аденовирусный вектор многократно.

Также разработчик «Спутника V» рассказал, что есть данные по иностранным исследованиям и есть большая группа народного исследования в России (участвуют больше 2000 человек), согласно которым введение «Спутника» в третий раз вызывает иммунный ответ даже больше, чем в первые два раза.

ЧИСЛО СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ БЕЗ ПРИВИВОК МОЖЕТ ВЫРАСТИ

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что Россия обладает эффективной вакциной против COVID-19 – и это «Спутник V», который надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории РФ. Иначе число смертельных случаев в результате мутаций вируса может увеличиваться и исчисляться уже не 1 – 2 %, а 5 – 10 %.

Низкий уровень вакцинации в России приводит к тому, что создается совсем небольшая иммунная прослойка и есть огромный процент людей, которые не вакцинированы. Это большая территория для эволюции вируса, где могут отбираться те варианты, которые обеспечивают коронавирусу наибольшую способность к распространению и заражению, к росту числа тяжелых болезней и смертей.

- Мы создаем возможность для появления штаммов вакцинного бегства (способных обходить антитела после вакцинации, - прим. ред.). И абсолютно не обращаем внимания на призывы международных экспертов, которые говорят о том, что наибольшему риску подвергаются люди в тех странах, где нет вакцинации или вакцинация идет низкими темпами, там создаются идеальные условия для отбора штаммов вакцинного бегства, - заключил Денис Логунов.

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