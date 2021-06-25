Какая из российских вакцин от коронавируса лучше всего: “Спутник V”, “КовиВак” или “ЭпиВакКорона”

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В России в массовый оборот поступили три официально зарегистрированные вакцины. Какая из них лучше? Какая предпочтительнее для разных групп пациентов? Официальные лица на этот счет говорят обтекаемо в том духе, что “все вакцины хороши!..” Наши эксперты в эфире программы “Передача данных” на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) сравнили сильные и слабые стороны “Спутника V”, “КовиВака” и “ЭпиВакКороны”.

- Чтобы ответить на вопрос “Какая вакцина лучше?” надо для начала уточнить - лучшая для кого? Для какого контингента? И какое состояние у пациента? - говорит руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов. - Для этого же и придумали несколько вакцин! Так в лоб сравнивать нельзя. Ответьте мне на вопрос: что лучше молоток, дрель или отвертка? Каждый инструмент нужен для своего дела!

Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Юрьевич Тимаков:

- Конечно, вакцина подбирается индивидуально. Но по опубликованным данным, вируснейтрализующая (защитная) способность против индийского штамма и более сильная выработка иммунитета – все-таки у вакцины «Спутник V». Она в данный момент считается, скажем так, флагманом защиты от коронавирусной инфекции. Но проблема в том, что не каждому человеку «Спутник V» можно делать, есть определенные противопоказания. В этом случае существуют другие платформы - “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”, которые, как показывают исследования, эффективны и в отношении индийского штамма. Но эффективность немного меньше и иммунитет не так длительно держится, как при вакцинации «Спутником».

- Я сразу уточню по поводу специальных показаний для разных групп граждан, - говорит иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков. - Достаточно открыть утвержденные инструкции по применению на все три препарата («Спутник Лайт» мы не берем, потому что это, по сути, первый компонент «Спутника V») и вы увидите, что противопоказания практически полностью совпадают. Ну, и показания, естественно, совпадают, поскольку это вакцины для профилактики COVID-19. Поэтому врачи вынуждены проявлять творческую фантазию, чтобы понять, что одному человеку лучше подойдет одна вакцина, а другому – другая. Но достаточных научных данных и публикаций на эту тему пока нет, к сожалению.

Почему создано так много вакцин? По очень простой причине. Идеальную вакцину, с листа создать очень сложно. Скорее всего, по каким-то параметрам одна вакцина будет лучше, по каким-то хуже - так обычно всегда и бывает. Но мы заранее никогда не знаем, какие свойства получим. Другое дело, что у разных научных коллективов были заделы в разных направлениях, поэтому, создавая вакцину, они пошли разными путями.

- Николай Александрович, все-таки по каким критериям надо выбирать вакцину? - спрашивает ведущая Мария Баченина.

- Всех интересует эффективность - это первое. Я согласен с Евгением Юрьевичем Тимаковым, что по эффективности сейчас, конечно, лидирует вакцина «Спутник V». «ЭпиВакКорона» - дает иммунитет специфический. Он специфический в том смысле, что те антитела, которые образуются в результате этой вакцинации примерно у 70% вакцинированных людей (а у остальных их просто нет), они должны выявляться специальной тест-системой. Почему? Потому что они отличаются от тех антител, которые образуются в результате вакцинации «Спутником V», «КовиВаком» и при естественном заболевании. И нет прямых доказательств того, что эти антитела являются вируснейтрализующими, то есть, строго говоря, защищают нас от инфекции. Это не значит, что она неэффективна, просто пока у нас недостаточно данных о том, как она работает.

Что касается «КовиВака» - также согласен, что это более слабая вакцина. Проблема этой вакцины даже не столько в эффективности (скорее всего, там все в порядке). Проблема в том, что у нас нет ни одной научной публикации по клиническим исследованиям этой вакцины. Поэтому выводы приходится делать по пресс-релизам, а это, как говорится, дело неблагодарное.

- А в плане безопасности, что порекомендуете?

- Это очень важный момент, - говорит Николай Крючков. - Дело в том, что вакцина «Спутник V» очень реактогенная, это ее большой минус. То есть, она вызывает повышение температуры, боли в месте введения препарата, общую слабость, мышечные боли и прочее. Гриппоподобные симптомы возникают примерно у 60% вакцинируемых. Это не самая приятная история, поэтому если говорить про реактогенность, то я бы поставил на первое место “ЭпиВакКорону”, на второе “КовиВак” и на третье – "Спутник V".

Поэтому если человек очень ослаблен - возраст или хронические болячки, то все-таки, из трех ныне существующих вакцин я бы порекомендовал “КовиВак”. Он помягче и в то же время эффективен. Во всех остальных случаях однозначно сейчас нужно выбирать "Спутник V". Это не только самая эффективная сейчас вакцина. Это еще самая легитимная вакцина по количеству научной информации, которую мы сейчас имеем. При этом на второе место в этом отношении я бы поставил “КовиВак”, на третье – “ЭпиВакКорону».

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