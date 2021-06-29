Все отличия российских вакцин: Что выбрать для прививки от коронавируса

Выбор прививки для конкретного пациента - компетенция врача Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в нашей стране используются для массовой вакцинации уже четыре российские вакцины от коронавируса (см. ниже). 26 июня стало известно, что выпущены в гражданский оборот (то есть для той же всеобщей вакцинации) первые партии прививки «Спутник Лайт». А до конца июня, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в прививочные пункты поступит около 2,5 млн доз этой вакцины.

Как поясняют в Минздраве и Роспотребнадзоре, выбор прививки для конкретного пациента - компетенция врача. При этом доктору нужно учитывать состав каждой вакцины, противопоказания, возраст и состояние здоровья пациента. Официальных рекомендаций, запротоколированных в документах - каким категориям граждан лучше подойдет та или иная вакцина - на сегодня нет.

В то же время на практике мы видим, что врачи в прививочных пунктах зачастую перегружены, поток желающих вакцинироваться растет. И далеко не всегда у медиков получается детально опросить каждого пришедшего, глубоко вникнуть в особенности его состояния, состав той или иной вакцины, список противопоказаний. Поэтому мы составили подробный разбор отличий вакцин - он поможет вам сориентироваться, в том числе, задать правильные вопросы врачу перед прививкой. Также приводим мнения ведущих специалистов по вакцинации, медицинским препаратам и врачей-инфекционистов - на что важно обращать внимание при выборе прививок.

ВАКЦИНЫ

1. «Спутник V»

2. «ЭпиВакКорона»

3. «КовиВак»

4. «Спутник Лайт»

КТО РАЗРАБОТЧИК

«Спутник V»: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи

«ЭпиВакКорона»: Новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора

«КовиВак»: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова

«Спутник Лайт»: НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи

КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Спутник V»: На сегодня в России 7 производственных площадок «Спутника»: филиал «Медгамал» НИЦЭМ им. Гамалеи, а также ряд фармкомпаний: «Р-Фарм», «БИОКАД», «Биннофарм», «ГЕНЕРИУМ», «ЛЕККО», «Фармстандарт-УфаВИТА»

«ЭпиВакКорона»: Компания «Вектор-БиАльгам», «Герофарм» (Санкт-Петербург).

«КовиВак»: Федеральный центр им. Чумакова

«Спутник Лайт»: Те же предприятия, что и «Спутник V», плюс ООО «БиоИнтегратор».

КАК РАБОТАЕТ ВАКЦИНА

«Спутник V»: В обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов) подсаживается кусочек генома коронавируса и доставляется в клетки человека. В ответ на появление чужеродного фрагмента организм запускает выработку иммунитета. Важная особенность: для лучшей работы вакцины используются два разных аденовируса-доставщика: ad-26 для первого укола и ad-5 для второго укола.

«ЭпиВакКорона»: Содержит искусственно созданные небольшие фрагменты белков коронавируса (пептиды). Они соединены с белком-носителем и закреплены на вспомогательном веществе (адъюванте) — гидроксиде алюминия. Попав в организм, запускают выработку иммунного ответа.

«КовиВак»: В составе вакцины целые вирусные частицы, которые инактивированы - то есть мертвые и не могут нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида. При использовании

«Спутник Лайт»: Это первый компонент вакцины «Спутник V» - работает так же. Отличие в том, что ранее не привитым людям «Лайт» будет давать более кратковременный иммунитет, чем «Спутник V». При вакцинации переболевших или ранее вакцинированных (ревацинации), как ожидается, даст оптимальный уровень защиты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Спутник V»: Два укола с интервалом 21 день

«ЭпиВакКорона»: Два укола с интервалом не менее 14-21 дня

«КовиВак»: Два укола с интервалом 14 дней (разработчик заявил о планах продлить интервал до 21-28 дней для повышения эффективности выработки иммунитета, но на сегодня такие изменения не внесены в инструкцию)

«Спутник Лайт»: Один укол

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ИММУНИТЕТ

«Спутник V»: Через 2-3 недели после первого укола частичная иммунная защита, через 21 день после второго укола - полноценный иммунитет к ковиду.

«ЭпиВакКорона»: В среднем через 32-42 дня после первой вакцинации.

«КовиВак»: В среднем через 42 дня после первой вакцинации.

«Спутник Лайт»: Через 28 дней после укола при первичной вакцинации; на 10-й день после укола у переболевших и ранее вакцинированных.

По опубликованным данным защитная способность против индийского штамма коронавируса и более сильная выработка иммунитета – у вакцины «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКОЛЬКО СОХРАНЯЕТСЯ ИММУННАЯ ЗАЩИТА

«Спутник V»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - от 1 до 2 лет, но в период всплеска заболеваемости рекомендуется ревакцинация раз в 6 месяцев.

«ЭпиВакКорона»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - предположительно до одного года.

«КовиВак»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - предположительно до одного года.

«Спутник Лайт»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - в среднем 4-5 месяцев.

НА КАКОЙ СТАДИИ ИССЛЕДОВАНИЙ НАХОДИТСЯ ВАКЦИНА

«Спутник V»: Подведены итоги клинического исследования I-II фазы - это значит, что проверены безопасность и иммуногенность, то есть способность обеспечивать выработку антител. Также получены предварительные промежуточные итоги пострегистрационного клинического исследования III фазы, в ходе которого проверяется эффективность защиты от ковида в реальной жизни. Дата завершения исследования — 31.12.2021. Заявленное количество добровольцев — 40 000 человек.

«ЭпиВакКорона»: Подведены промежуточные итоги клинического исследования I-II фазы. Дата его завершения — 30.09.2021. Параллельно идует пострегистрационное клиническое исследование III-IV фазы, дата завершения — 31.08.2021. Заявленное количество добровольцев — 4 991человек.

«КовиВак»: Подведены промежуточные итоги клинического исследования I-II фазы. Дата его завершения — 31.12.2021. Параллельно идет пострегистрационное клиническое исследование III фазы, дата завершения 30.12.2022. Заявленное количество добровольцев — 32 000 человек.

«Спутник Лайт»: Подведены промежуточные итоги клинического исследования I-II фазы. Дата его завершения — 31.12.2021. Параллельно идет пострегистрационное клиническое исследование III-IV фазы, дата завершения — 28.01.2022. Заявленное количество добровольцев — 7 000 человек.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ

«Спутник V»: Более 91% по данным промежуточных итогов клинического исследования III фазы.

«ЭпиВакКорона»: Не известна. По заявлениям разработчиков, при проведении КИ I-II фазы антитела вырабатывались и сохранялись у 100% добровольцев спустя 6 месяцев после вакцинации (отметим, что выработка антител не дает 100%-ной гарантии равнозначной эффективности вакцины на практике).

«КовиВак»: Не известна. По заявлениям разработчиков, при проведении КИ I-II фазы антитела обнаружены у 85% добровольцев (выработка антител не дает 100%-ной гарантии равнозначной эффективности вакцины на практике).

«Спутник Лайт»: Не известна. По заявлениям разработчиков - около 70%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

«Спутник V»: Замороженный препарат - при температуре не выше минус 18 °C. Жидкий препарат - при температуре от 2 до 8 °C не более двух месяцев.

«ЭпиВакКорона»: При температуре от 2 до 8 °С. Нельзя замораживать.

«КовиВак»: При температуре от 2 до 8 °С. Нельзя замораживать.

«Спутник Лайт»: Замороженный препарат - при температуре не выше минус 18 °C. Жидкий препарат - при температуре от 2 до 8 °C не более одного месяца.

В КАКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ МОЖНО ВЪЕХАТЬ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЦР-ТЕСТА

«Спутник V»: Кипр, Турция, Мальдивы, Хорватия, Черногория, Болгария, Армения, Грузия; Иордания (не нужен ПЦР-тест по прилете, но надо сделать за 72 часа до вылета из РФ).

«ЭпиВакКорона»: Мальдивы

«КовиВак»: Мальдивы

«Спутник Лайт»: Мальдивы

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНЫ

«Спутник V»: прививка обеспечивает наиболее высокий уровень выработки антител. Предполагается, что за счет этого вакцина дает наиболее мощную и более длительную защиту.

«ЭпиВакКорона»: считается наиболее «легкой». Как поясняют разработчики, иммунная система не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. И за счет этого вакцинация переносится легче, постпрививочных реакций практически нет.

«КовиВак»: прививка имитирует естественный природный процесс встречи с инфекцией, только обезвреженной. За счет этого при вакцинации почти нет побочных эффектов и в то же время формируется широкий набор антител к разным фрагментам коронавируса.

«Спутник Лайт»: позволяет в короткий срок, уже после одного укола, получить иммунную защиту от ковида (хотя и относительно краткосрочную).

КАКИЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ У ВАКЦИНЫ

«Спутник V»: высокая реактогенность (то есть наличие постпрививочных реакций) у лиц младше 60 лет. По наблюдениям и оценкам экспертов «Спутник» вызывает повышение температуры, боли в месте введения препарата, общую слабость, мышечные боли и т.п. в среднем у 60% вакцинируемых.

«ЭпиВакКорона»: приводит к выработке специфических антител, которые отличаются от антител у переболевших и привитых другими вакцинами. Ожидается подтверждение защитной способности антител после «ЭпиВакКороны» на практике.

«КовиВак»: антитела вырабатываются у меньшего количества привитых, чем после «Спутника»; отсутствуют предварительные данные об эффективности вакцины на практике.

«Спутник Лайт»: краткосрочность иммунной защиты - по заявлениям разработчиков при первичной вакцинации (то есть не у переболевших или привитых ранее) иммунитет сохраняется до 4-5 месяцев.

ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНЫ

«Спутник V»: единственная российская вакцина, данные о безопасности и эффективности которой опубликованы в авторитетном международном рецензируемом научно-медицинском журнале (The Lancet). Единственная из российских вакцин, которую разрешено применять у беременных.

«ЭпиВакКорона»: для проверки выработки антител нужен специальный тест (стандартные, подходящие для других вакцин, не распознают антитела после «ЭпиВакКороны»). Название тест-системы: Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

«КовиВак»: в основе вакцины классическая технология, которая применялась для создания прививок в течение всей истории вакцинации (более 200 лет). «КовиВак» пока не получил официального разрешение для применения у людей старше 60 лет.

«Спутник Лайт»: на сегодня не разрешен к применению у лиц от 60 лет и старше.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Кому какая вакцина лучше подойдет

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: «Спутник Лайт» предназначен преимущественно для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее вакцинированных граждан».

Наталья Пшеничная, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук: «ЭпиВакКорона» - наиболее «легкая» для иммунной системы. Мы не обременяем иммунитет выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью». За счет этого, по словам эксперта, вакцинация переносится легче. Поэтому прививку можно рекомендовать людям с хроническими заболеваниями, аллергикам и т.д.

Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук: «По опубликованным данным вируснейтрализующая (защитная) способность против индийского штамма коронавируса и более сильная выработка иммунитета – у вакцины «Спутник V». Если есть противопоказания к «Спутнику», в том числе были тяжелые поствакцинальные реакции после первого компонента прививки, врач рекомендует вакцинироваться «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной». При этом нужно понимать, что их эффективность, скорее всего, ниже, чем у «Спутника» (опубликованных данных пока нет).

Николай Крючков, иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук: «По эффективности сейчас лидирует «Спутник V». Но минус в том, что эта вакцина очень реактогенная. Гриппоподобные симптомы возникают примерно у 60% вакцинируемых. Поэтому, если человек очень ослаблен - возраст или хронические заболевания, то из ныне существующих вакцин я бы порекомендовал «КовиВак». Он помягче и в то же время эффективен». Во всех остальных случаях специалист советует выбирать «Спутник»: «Это самая легитимная вакцина по количеству научной информации, которую мы сейчас имеем».

Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог, доктор биологических наук, научно-медицинский просветитель: «Если брать самую эффективную вакцину, самую проверенную, то это «Спутник V». Если у человека есть четкие медотводы от «Спутника» или в вашем населенном пункте перебои с этой вакциной, тогда надо брать «КовиВак». По нему сейчас ограничения в возрасте старше 60 лет. Однако я не вижу причин, почему пожилым людям не надо делать «КовиВак», кроме ограничений по эффективности (то есть эта вакцина предположительно дает более слабую иммунную защиту, чем «Спутник». - Ред.)». По словам разработчиков, людям старшего возраста для лучшего иммунного ответа может понадобиться не два, а три укола вакцины «КовиВак». Однако пока это дополнение не внесено в инструкцию.

Источники, использованные при подготовке публикации:

- Государственный реестр лекарственных средств

- Международный рецензируемый медицинский журнал The Lancet

- Сайт Ассоциации туроператоров России

- Сайт Министерства туризма Мальдивской республики

- Сайты информационных агентств

- Сайт «Комсомольской правды»