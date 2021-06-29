Все отличия российских вакцин: Что выбрать для прививки от коронавируса

Выбор прививки для конкретного пациента - компетенция врача
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня в нашей стране используются для массовой вакцинации уже четыре российские вакцины от коронавируса (см. ниже). 26 июня стало известно, что выпущены в гражданский оборот (то есть для той же всеобщей вакцинации) первые партии прививки «Спутник Лайт». А до конца июня, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в прививочные пункты поступит около 2,5 млн доз этой вакцины.
Как поясняют в Минздраве и Роспотребнадзоре, выбор прививки для конкретного пациента - компетенция врача. При этом доктору нужно учитывать состав каждой вакцины, противопоказания, возраст и состояние здоровья пациента. Официальных рекомендаций, запротоколированных в документах - каким категориям граждан лучше подойдет та или иная вакцина - на сегодня нет.
В то же время на практике мы видим, что врачи в прививочных пунктах зачастую перегружены, поток желающих вакцинироваться растет. И далеко не всегда у медиков получается детально опросить каждого пришедшего, глубоко вникнуть в особенности его состояния, состав той или иной вакцины, список противопоказаний. Поэтому мы составили подробный разбор отличий вакцин - он поможет вам сориентироваться, в том числе, задать правильные вопросы врачу перед прививкой. Также приводим мнения ведущих специалистов по вакцинации, медицинским препаратам и врачей-инфекционистов - на что важно обращать внимание при выборе прививок.
1. «Спутник V»
2. «ЭпиВакКорона»
3. «КовиВак»
4. «Спутник Лайт»
«Спутник V»: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи
«ЭпиВакКорона»: Новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора
«КовиВак»: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова
«Спутник Лайт»: НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи
«Спутник V»: На сегодня в России 7 производственных площадок «Спутника»: филиал «Медгамал» НИЦЭМ им. Гамалеи, а также ряд фармкомпаний: «Р-Фарм», «БИОКАД», «Биннофарм», «ГЕНЕРИУМ», «ЛЕККО», «Фармстандарт-УфаВИТА»
«ЭпиВакКорона»: Компания «Вектор-БиАльгам», «Герофарм» (Санкт-Петербург).
«КовиВак»: Федеральный центр им. Чумакова
«Спутник Лайт»: Те же предприятия, что и «Спутник V», плюс ООО «БиоИнтегратор».
«Спутник V»: В обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов) подсаживается кусочек генома коронавируса и доставляется в клетки человека. В ответ на появление чужеродного фрагмента организм запускает выработку иммунитета. Важная особенность: для лучшей работы вакцины используются два разных аденовируса-доставщика: ad-26 для первого укола и ad-5 для второго укола.
«ЭпиВакКорона»: Содержит искусственно созданные небольшие фрагменты белков коронавируса (пептиды). Они соединены с белком-носителем и закреплены на вспомогательном веществе (адъюванте) — гидроксиде алюминия. Попав в организм, запускают выработку иммунного ответа.
«КовиВак»: В составе вакцины целые вирусные частицы, которые инактивированы - то есть мертвые и не могут нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида. При использовании
«Спутник Лайт»: Это первый компонент вакцины «Спутник V» - работает так же. Отличие в том, что ранее не привитым людям «Лайт» будет давать более кратковременный иммунитет, чем «Спутник V». При вакцинации переболевших или ранее вакцинированных (ревацинации), как ожидается, даст оптимальный уровень защиты.
«Спутник V»: Два укола с интервалом 21 день
«ЭпиВакКорона»: Два укола с интервалом не менее 14-21 дня
«КовиВак»: Два укола с интервалом 14 дней (разработчик заявил о планах продлить интервал до 21-28 дней для повышения эффективности выработки иммунитета, но на сегодня такие изменения не внесены в инструкцию)
«Спутник Лайт»: Один укол
«Спутник V»: Через 2-3 недели после первого укола частичная иммунная защита, через 21 день после второго укола - полноценный иммунитет к ковиду.
«ЭпиВакКорона»: В среднем через 32-42 дня после первой вакцинации.
«КовиВак»: В среднем через 42 дня после первой вакцинации.
«Спутник Лайт»: Через 28 дней после укола при первичной вакцинации; на 10-й день после укола у переболевших и ранее вакцинированных.
По опубликованным данным защитная способность против индийского штамма коронавируса и более сильная выработка иммунитета – у вакцины «Спутник V»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Спутник V»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - от 1 до 2 лет, но в период всплеска заболеваемости рекомендуется ревакцинация раз в 6 месяцев.
«ЭпиВакКорона»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - предположительно до одного года.
«КовиВак»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - предположительно до одного года.
«Спутник Лайт»: Согласно инструкции «продолжительность защиты неизвестна». По заявлениям разработчиков - в среднем 4-5 месяцев.
«Спутник V»: Подведены итоги клинического исследования I-II фазы - это значит, что проверены безопасность и иммуногенность, то есть способность обеспечивать выработку антител. Также получены предварительные промежуточные итоги пострегистрационного клинического исследования III фазы, в ходе которого проверяется эффективность защиты от ковида в реальной жизни. Дата завершения исследования — 31.12.2021. Заявленное количество добровольцев — 40 000 человек.
«ЭпиВакКорона»: Подведены промежуточные итоги клинического исследования I-II фазы. Дата его завершения — 30.09.2021. Параллельно идует пострегистрационное клиническое исследование III-IV фазы, дата завершения — 31.08.2021. Заявленное количество добровольцев — 4 991человек.
«КовиВак»: Подведены промежуточные итоги клинического исследования I-II фазы. Дата его завершения — 31.12.2021. Параллельно идет пострегистрационное клиническое исследование III фазы, дата завершения 30.12.2022. Заявленное количество добровольцев — 32 000 человек.
«Спутник Лайт»: Подведены промежуточные итоги клинического исследования I-II фазы. Дата его завершения — 31.12.2021. Параллельно идет пострегистрационное клиническое исследование III-IV фазы, дата завершения — 28.01.2022. Заявленное количество добровольцев — 7 000 человек.
«Спутник V»: Более 91% по данным промежуточных итогов клинического исследования III фазы.
«ЭпиВакКорона»: Не известна. По заявлениям разработчиков, при проведении КИ I-II фазы антитела вырабатывались и сохранялись у 100% добровольцев спустя 6 месяцев после вакцинации (отметим, что выработка антител не дает 100%-ной гарантии равнозначной эффективности вакцины на практике).
«КовиВак»: Не известна. По заявлениям разработчиков, при проведении КИ I-II фазы антитела обнаружены у 85% добровольцев (выработка антител не дает 100%-ной гарантии равнозначной эффективности вакцины на практике).
«Спутник Лайт»: Не известна. По заявлениям разработчиков - около 70%.
«Спутник V»: Замороженный препарат - при температуре не выше минус 18 °C. Жидкий препарат - при температуре от 2 до 8 °C не более двух месяцев.
«ЭпиВакКорона»: При температуре от 2 до 8 °С. Нельзя замораживать.
«КовиВак»: При температуре от 2 до 8 °С. Нельзя замораживать.
«Спутник Лайт»: Замороженный препарат - при температуре не выше минус 18 °C. Жидкий препарат - при температуре от 2 до 8 °C не более одного месяца.
«Спутник V»: Кипр, Турция, Мальдивы, Хорватия, Черногория, Болгария, Армения, Грузия; Иордания (не нужен ПЦР-тест по прилете, но надо сделать за 72 часа до вылета из РФ).
«ЭпиВакКорона»: Мальдивы
«КовиВак»: Мальдивы
«Спутник Лайт»: Мальдивы
«Спутник V»: прививка обеспечивает наиболее высокий уровень выработки антител. Предполагается, что за счет этого вакцина дает наиболее мощную и более длительную защиту.
«ЭпиВакКорона»: считается наиболее «легкой». Как поясняют разработчики, иммунная система не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. И за счет этого вакцинация переносится легче, постпрививочных реакций практически нет.
«КовиВак»: прививка имитирует естественный природный процесс встречи с инфекцией, только обезвреженной. За счет этого при вакцинации почти нет побочных эффектов и в то же время формируется широкий набор антител к разным фрагментам коронавируса.
«Спутник Лайт»: позволяет в короткий срок, уже после одного укола, получить иммунную защиту от ковида (хотя и относительно краткосрочную).
«Спутник V»: высокая реактогенность (то есть наличие постпрививочных реакций) у лиц младше 60 лет. По наблюдениям и оценкам экспертов «Спутник» вызывает повышение температуры, боли в месте введения препарата, общую слабость, мышечные боли и т.п. в среднем у 60% вакцинируемых.
«ЭпиВакКорона»: приводит к выработке специфических антител, которые отличаются от антител у переболевших и привитых другими вакцинами. Ожидается подтверждение защитной способности антител после «ЭпиВакКороны» на практике.
«КовиВак»: антитела вырабатываются у меньшего количества привитых, чем после «Спутника»; отсутствуют предварительные данные об эффективности вакцины на практике.
«Спутник Лайт»: краткосрочность иммунной защиты - по заявлениям разработчиков при первичной вакцинации (то есть не у переболевших или привитых ранее) иммунитет сохраняется до 4-5 месяцев.
«Спутник V»: единственная российская вакцина, данные о безопасности и эффективности которой опубликованы в авторитетном международном рецензируемом научно-медицинском журнале (The Lancet). Единственная из российских вакцин, которую разрешено применять у беременных.
«ЭпиВакКорона»: для проверки выработки антител нужен специальный тест (стандартные, подходящие для других вакцин, не распознают антитела после «ЭпиВакКороны»). Название тест-системы: Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».
«КовиВак»: в основе вакцины классическая технология, которая применялась для создания прививок в течение всей истории вакцинации (более 200 лет). «КовиВак» пока не получил официального разрешение для применения у людей старше 60 лет.
«Спутник Лайт»: на сегодня не разрешен к применению у лиц от 60 лет и старше.
Кому какая вакцина лучше подойдет
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: «Спутник Лайт» предназначен преимущественно для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее вакцинированных граждан».
Наталья Пшеничная, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук: «ЭпиВакКорона» - наиболее «легкая» для иммунной системы. Мы не обременяем иммунитет выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью». За счет этого, по словам эксперта, вакцинация переносится легче. Поэтому прививку можно рекомендовать людям с хроническими заболеваниями, аллергикам и т.д.
Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук: «По опубликованным данным вируснейтрализующая (защитная) способность против индийского штамма коронавируса и более сильная выработка иммунитета – у вакцины «Спутник V». Если есть противопоказания к «Спутнику», в том числе были тяжелые поствакцинальные реакции после первого компонента прививки, врач рекомендует вакцинироваться «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной». При этом нужно понимать, что их эффективность, скорее всего, ниже, чем у «Спутника» (опубликованных данных пока нет).
Николай Крючков, иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук: «По эффективности сейчас лидирует «Спутник V». Но минус в том, что эта вакцина очень реактогенная. Гриппоподобные симптомы возникают примерно у 60% вакцинируемых. Поэтому, если человек очень ослаблен - возраст или хронические заболевания, то из ныне существующих вакцин я бы порекомендовал «КовиВак». Он помягче и в то же время эффективен». Во всех остальных случаях специалист советует выбирать «Спутник»: «Это самая легитимная вакцина по количеству научной информации, которую мы сейчас имеем».
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог, доктор биологических наук, научно-медицинский просветитель: «Если брать самую эффективную вакцину, самую проверенную, то это «Спутник V». Если у человека есть четкие медотводы от «Спутника» или в вашем населенном пункте перебои с этой вакциной, тогда надо брать «КовиВак». По нему сейчас ограничения в возрасте старше 60 лет. Однако я не вижу причин, почему пожилым людям не надо делать «КовиВак», кроме ограничений по эффективности (то есть эта вакцина предположительно дает более слабую иммунную защиту, чем «Спутник». - Ред.)». По словам разработчиков, людям старшего возраста для лучшего иммунного ответа может понадобиться не два, а три укола вакцины «КовиВак». Однако пока это дополнение не внесено в инструкцию.
Источники, использованные при подготовке публикации:
- Государственный реестр лекарственных средств
- Международный рецензируемый медицинский журнал The Lancet
- Сайт Ассоциации туроператоров России
- Сайт Министерства туризма Мальдивской республики
- Сайты информационных агентств
- Сайт «Комсомольской правды»