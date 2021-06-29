Разработчик оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма в 90% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавирусной инфекции составляет примерно 90%. Об этом во вторник, 29 июня, заявил заместитель директора разработавшего вакцину центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Он объяснил, что при оценке эффективности препарата разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают соответствующие данные.

- По этим данным, даже в отношении индийского штамма коронавируса эффективность вакцины «Спутник V» продолжает сохраняться на уровне примерно в 90%, - сообщил Денис Логунов в ходе пресс-конференции.

Эксперт отметил также, что ревакцинация препаратом «Спутник» абсолютно безопасна, титры антител против заболевания при третьем уколе повышаются.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо в течение двух-четырех месяцев привить от коронавирусной инфекции около 70% населения, чтобы скорее снять ограничения.

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