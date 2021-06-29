«Тело везут из Костромы»: Что случилось со звездой «Полицейского с Рублевки» Ростиславом Гулбисом, погибшим в 32 года

Ростислав Гулбис скоропостижно скончался в 32 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Громом после московского «суперливня» прогремела еще одна новость: молодой актер Ростислав Гулбис («Полицейский с Рублевки», «Практика», «Кома»», «Солдаты-17») скоропостижно скончался в 32 года.

По предварительной версии, причиной смерти стал острый приступ панкреатита, с которым, возможно, не смогли справиться костромские врачи.

- Точного диагноза пока еще нет, тело везут из Костромы, - объяснила kp.ru директор артиста Екатерина Гольцман. - Но есть информация о том, что у Ростислава случился приступ панкреатита, он попал в местную больницу и там скончался.

В Костроме актер находился на съемках клипа группы Good Times Band, с которой дружил. После чего должен был сразу вернуться в Москву, чтобы прийти на примерку костюмов в новый проект. Но этого не случилось...

Гулбис, называвший себя «интеллигентным гопником», был улыбчивым и максимально позитивным человеком. Никогда не отказывал прессе в комментариях, на съемочной площадке вел себя открыто и без каких-либо намеков на звездные закидоны. Хотя популярность к нему пришла довольно резко — после съемок в сериале «Полицейский с Рублевки» его стабильно стали узнавать как исполнителя роли оперативника Олега Елисеева.

- Я не получаю 150 000 рублей за съемочный день и не езжу на мерседесах, - признавался Ростислав в инстаграме. - Да и машины у меня пока нет.

Он очень любил большой теннис и музыку, играл на множестве инструментов: скрипке, рояле, электрической и бас-гитаре. Отец Ростислава был дирижером и композитором и хотел, чтобы сын тоже развивался в этом направлении, но мальчик смог вытерпеть скрипку только до седьмого класса, после чего сколотил панк-рок-группу и стал рубить электричество. Друзья звали его Рост, хотя родители поначалу хотели назвать Толей.

В инстаграме близкие и поклонники Гулбиса сокрушаются по поводу произошедшего: «Почему жизнь так несправедлива. Соболезную родным», «Ты всегда будешь в нашей памяти и сердцах, брат», «Очень жалко, шикарный актер», «Один из самых лучших орлов. Вечная память!».

Телеканал ТНТ, в проектах которого все чаще в последнее время снимался Ростислав, никак не прокомментировал событие.

Актер не был женат, но у него была девушка Вика.

Прощание с Ростиславом состоится предварительно в субботу на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщат позже.