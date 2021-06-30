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В мире30 июня 2021 7:04

Кобзон, Гафт, Говорухин оказались для Украины особо опасны: Почему Киев продолжает бояться наших артистов, которых уже нет

В черных списках Минкульта незалежной по-прежнему числятся умершие актеры
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Иосиф Кобзон - в списке российских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины"

Иосиф Кобзон - в списке российских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть на Украине такая национальная забава – врагов народа, угрожающих национальной безопасности искать. Журналисты, бизнесмены, политики: там изменников Родины – вагон и маленькая тележка. Но этих хоть можно поймать за руку, обложить санкциями, а еще лучше – посадить.

А ведь есть у «агрессора» особый вид спецназа, который проникает прямо в мозг свидомого украинца, мешая ему осознавать свои национальную идентичность и особливий шлях (особый путь – укр.). На борьбу с ними брошены лучшие силы Службы безопасности Украины. Именно по представлению СБУ Министерство культуры систематически обновляет перечень российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В рамках закона «О кинематографии», Госкино запрещает показывать фильмы с участием фигурантов «черного списка». И не важно новые они или старые советские. А еще им закрывают границу.

Буквально на днях «черную метку» получил даже Филипп Киркоров, но, правда, «попылил» там всего несколько дней. Видимо, Минкульт посмотрел фильмы, где президент снимается с нашим поп-королем, и недоразумение быстро исправили.

Культурный спецназ настолько силен, что несет угрозу Украине даже после своей смерти. Проштудировав список из 199 фамилий, я обнаружил девять человек, уже ушедших от нас. Но даже после своей кончины они остаются грозным оружием, которого по-прежнему боится украинская власть.

Интересно, как выглядят формуляры на наших «спецагентов» в картотеке СБУ?

Элина Быстрицкая (1928-2019)

Элина Быстрицкая.

Элина Быстрицкая.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение СБУ: Глубоко законспирированный агент. Была завербована еще в 1952 году в Киевском театральном институте им. И.К. Карпенко-Карого. Раскрылась во время «революции достоинства», когда подписала призыв к Виктору Януковичу «применить всю власть и силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране». Потом поддержала Путина в Крыму: «Наш президент Путин вызывает у меня чувство уважения».

Взгляд Киева: Демонстрация фильма «Тихий дон», в котором Быстрицкая сыграла Аксинью, может сформировать у аудитории неверное представление об аннексии полуострова и войне в Донбассе.

Ирина Богачева (1939-2019)

Мнение СБУ: Под прикрытием оперной певицы вела подрывную работу в итальянском театре «Ла Скала», выполняла поручения советского правительства на зарубежных «гастролях», за что получила звание Народной артистки СССР.

Ирина Богачева под прикрытием оперной певицы вела подрывную работу

Ирина Богачева под прикрытием оперной певицы вела подрывную работу

В 2014 году примкнула к группе «деятелей культуры», одобривших действия российских властей в Крыму.

Взгляд Киева: Демонстрация фильма-оперы «Князь Игорь» может поставить под сомнение подвиг «небесной сотни».

Валентин Гафт (1935-2020)

Для оголтелых националистов - «ватник», а для нормальных людей - неповторимый актер.

Для оголтелых националистов - «ватник», а для нормальных людей - неповторимый актер.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение СБУ: В интервью называет себя «путинистом», утверждает, что верит своему правительству и своей стране: «Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь», - говорил он на допросе у добровольного помощника СБУ Дмитрия Гордона.

Взгляд Киева: Его роль Валентина Михайловича Сидорина, председателя правления гаражного кооператива, нарушает территориальную целостность Украины.

Станислав Говорухин (1936-2018)

Мнение СБУ: Завербован российскими спецслужбами во время работы на «Одесской киностудии художественных фильмов». В рамках легендирования был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Украинской ССР».

Высказывал идеи отторжения от Украины Крыма, Одессы, Харькова задолго до событий 2014 года. А после них позволял себе высказывать поддержку Владимиру Путину и сепаратистам Донбасса: «Идет гражданская война, русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой, она состоит из разных народов: Буковина, Галиция и других».

Взгляд Киева: Демонстрация фильмов Говорухина «Дети капитана Гранта» и «Десять негритят», снимавшихся в Крыму, могут вызвать неверную интерпретацию действий России на полуострове.

Говорухин был завербован российскими спецслужбами

Говорухин был завербован российскими спецслужбами

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Борис Грачевский (1949-2021)

Мнение СБУ: Занимался подрывной идеологической работой во время съемок киножурнала «Ералаш». Собирался открыть в Крыму филиал киностудии. Посредством гуманитарной помощи нуждающимся занимался финансированием терроризма в так называемой ДНР.

Взгляд Киева: «Ералаш» может пагубно повлиять на детскую психику, создав в голове положительный образ «русского мира».

Грачевский занимался подрывной идеологической работой во время съемок киножурнала «Ералаш»

Грачевский занимался подрывной идеологической работой во время съемок киножурнала «Ералаш»

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Борис Клюев (1944-2020)

Мнение СБУ: Поддерживал аннексию Крыма и агрессию РФ по отношению к Украине: «В Крыму живут русские люди, которые не стали украинцами из-за того, что Хрущев их "подарил". Им нужно памятник поставить за долготерпение».

Борис Клюев.

Борис Клюев.

Фото: кадр из фильма

Взгляд Киева: Роль Графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» может вызвать необоснованные симпатии к спецслужбам страны-агрессора.

Иосиф Кобзон (1937-2018)

Мнение СБУ: Несмотря на то, что родился на Украине, после 2014 года активно занимался вредительством, поддержав российскую агрессию. Был лишен звания почетного гражданина десятка украинских городов, однако продолжил свою подрывную деятельность, приезжая с концертами и гуманитарной помощью на территорию так называемых ЛДНР.

Взгляд Киева: Демонстрация его по телевидению или ротация на радио может вызвать приступ нездоровой ностальгии у старшего поколения, что создает угрозу национальной безопасности.

Как на сайте «Миротворец» промухали это фото, чтобы доказать, что Иосиф Кобзон точно был террористом. 1962 год, великий певец исполняет песню «Куба - любовь моя».

Как на сайте «Миротворец» промухали это фото, чтобы доказать, что Иосиф Кобзон точно был террористом. 1962 год, великий певец исполняет песню «Куба - любовь моя».

Фото: YouTube

Олег Табаков (1935-2018)

Мнение СБУ: Был ярым сторонником кремлевского режима, выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Заявлял, что «никакого отношения Крым к Украине зависимой и независимой не имеет».

Взгляд Киева: Показ многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны…», в котором Табаков играет начальника внешней разведки службы безопасности, бригадефюрера СС Вальтера Шеленберга, может оказать разлагающий эффект на бойцов батальона «Азов».

Олег Табаков был ярым сторонником кремлевского режима

Олег Табаков был ярым сторонником кремлевского режима

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Василий Лановой (1934-2021)

Мнение СБУ: Еще одно доверенное лицо Путина. Являлся членом Общественного совета при Минобороны страны-агрессора, а также сопредседателем Общероссийского движения «Бессмертный полк России», который подрывает государственные основы Украины, в которой ветераны Великой Отечественной войны уравнены с ветеранами УПА.

Фильм «Офицеры» может сформировать у украинцев положительный образ российской армии

Фильм «Офицеры» может сформировать у украинцев положительный образ российской армии

Оправдывал российскую агрессию и утверждал, что Россия должна «помогать Донбассу и Луганску».

Взгляд Киева: Фильм «Офицеры» может сформировать у украинцев положительный образ российской армии как правопреемницы советской.

Кто еще в «черном списке»

Юлия Чичерина из-за своей позиции по Донбассу была внесена в черный список украинского минкульта одной из первых.

Юлия Чичерина из-за своей позиции по Донбассу была внесена в черный список украинского минкульта одной из первых.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как вы уже догадались, украинские спецслужбисты не сильно заморачивались с квалификацией «преступления». Съездил в Крым? - Враг народа. Поддержал воссоединение полуострова с Россией? - Получи «красную» карточку. Помог детям Донбасса – угроза нацбезопасности.

Причем добрая половина (а то и больше) фигурантов списка – люди глубоко пожилые. Среди тех, от кого у украинских властей трясутся коленки, к примеру, 82-летняя Лариса Лужина, 86-летняя Алиса Фрейндлих, 84-летний Юрий Назаров… На троих – почти полтысячи фильмов, которые на Украине под запретом. Чем-то насолила грозной службе безопасности 97-летняя актриса театра Вера Кузьмина, старейшей из ныне живущих обладателей звания «Народный артист СССР».

С ними в компании и артисты помоложе – Мария Миронова и Андрей Мерзликин, Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

Серьезную угрозу безопасности Украины несет российская эстрада (при том, что в топ 10 скачиваемых в незалежной композиций – девять из страны-«агрессора») – от частых гостей Донбасса Юли Чичериной и Вадима Самойлова, до любителей крымских гастролей Григория Лепса и Алины Апиной, Николая Расторгуева и Олега Газманова.

А кто в «белом»

Да-да, существует и «белый список» министерства культуры, сформированный «в знак благодарности и уважения к гражданам иностранных государств, которые не побоялись встать на сторону правды и сказали однозначное «да» территориально целостной, суверенной и демократической Украине». И тут списочек-то существенно меньше – всего 29 фамилий, из которых только 16 – россияне (почти все – подписанты обращения против «оккупации Крыма»).

Перечень составлен не по алфавиту, а, видимо, по значимости для суверенной Украины. Возглавляет его Андрей Макаревич, который считает Крым оккупированной территорией, а выдачу российских паспортов жителям ЛДНР – ошибкой.

На втором месте – Лия Ахеджакова, полюбившаяся украинцам своей поддержкой Надежды Савченко, которая была осуждена в России за убийство двух журналистов ВГТРК под Луганском.

На третьем – Олег Басилашвили, который полагал, что ВСУ в Донбассе «бомбят не гражданское население, а только тех, кто с ними сражается, какие-то внутренние войска в этих Донецкой и Луганской республиках».

Среди тех, кто мил Службе безопасности Украины также Юрий Шевчук, Земфира, Борис Акунин, Михаил Ефремов

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Стирают общую память

Можно, конечно, потешаться над узколобостью киевских контрразведчиков – нашли с кем воевать, когда еще не все пенсионеры с «советской символикой» переловлены. И утешать себя пропорциями «черных» и «белых» - мастера культуры-то с нами! Только через запрет тысяч фильмов с еще не испорченными коммерцией сюжетами, украинская машина культурной сегрегации разрывает наши общие ментальные связи. Методично и планомерно.

Я помню свой головокружительный вояж, когда на следующий день после признания Крыма российским, на поезде приехал из Симферополя в Луганск, затем – в Донецк, где только зарождался гражданский конфликт. А потом – в Киев, город победившей «революции достоинства». Мы сняли квартиру на Крещатике в уютном дворике и чистом подъезде с консьержками. Их было трое – меняли друг друга посуточно. Первая, харьковчанка, узнав, что мы из России, вызвала милицию. Вторая, из Днепропетровска, позвонила в СБУ. Третья, из Николаева, просигнализировала и тем, и другим. Казалось бы, с юго-востока Украины дамы, но за несколько месяцев майданного угара и агрессивной пропаганды, близкие соседи превратились в их головах в злобных врагов.

Эта жесткая накачка продолжается до сих пор. Через заслоны на границе рубятся родственные связи, через томос – духовные, через фильмы, книги и песни – ментальные, через язык и историческую память выкорчевываются общие корни. В процессе украинского нацбилдинга – бессмысленного и беспощадного – нет места ничему общему, ничему русскому.

О РАЗНОМ