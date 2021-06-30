Кобзон, Гафт, Говорухин оказались для Украины особо опасны: Почему Киев продолжает бояться наших артистов, которых уже нет

Иосиф Кобзон - в списке российских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть на Украине такая национальная забава – врагов народа, угрожающих национальной безопасности искать. Журналисты, бизнесмены, политики: там изменников Родины – вагон и маленькая тележка. Но этих хоть можно поймать за руку, обложить санкциями, а еще лучше – посадить.

А ведь есть у «агрессора» особый вид спецназа, который проникает прямо в мозг свидомого украинца, мешая ему осознавать свои национальную идентичность и особливий шлях (особый путь – укр.). На борьбу с ними брошены лучшие силы Службы безопасности Украины. Именно по представлению СБУ Министерство культуры систематически обновляет перечень российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В рамках закона «О кинематографии», Госкино запрещает показывать фильмы с участием фигурантов «черного списка». И не важно новые они или старые советские. А еще им закрывают границу.

Буквально на днях «черную метку» получил даже Филипп Киркоров, но, правда, «попылил» там всего несколько дней. Видимо, Минкульт посмотрел фильмы, где президент снимается с нашим поп-королем, и недоразумение быстро исправили.

Культурный спецназ настолько силен, что несет угрозу Украине даже после своей смерти. Проштудировав список из 199 фамилий, я обнаружил девять человек, уже ушедших от нас. Но даже после своей кончины они остаются грозным оружием, которого по-прежнему боится украинская власть.

Интересно, как выглядят формуляры на наших «спецагентов» в картотеке СБУ?

Элина Быстрицкая (1928-2019)

Элина Быстрицкая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение СБУ: Глубоко законспирированный агент. Была завербована еще в 1952 году в Киевском театральном институте им. И.К. Карпенко-Карого. Раскрылась во время «революции достоинства», когда подписала призыв к Виктору Януковичу «применить всю власть и силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране». Потом поддержала Путина в Крыму: «Наш президент Путин вызывает у меня чувство уважения».

Взгляд Киева: Демонстрация фильма «Тихий дон», в котором Быстрицкая сыграла Аксинью, может сформировать у аудитории неверное представление об аннексии полуострова и войне в Донбассе.

Ирина Богачева (1939-2019)

Мнение СБУ: Под прикрытием оперной певицы вела подрывную работу в итальянском театре «Ла Скала», выполняла поручения советского правительства на зарубежных «гастролях», за что получила звание Народной артистки СССР.

Ирина Богачева под прикрытием оперной певицы вела подрывную работу

В 2014 году примкнула к группе «деятелей культуры», одобривших действия российских властей в Крыму.

Взгляд Киева: Демонстрация фильма-оперы «Князь Игорь» может поставить под сомнение подвиг «небесной сотни».

Валентин Гафт (1935-2020)

Для оголтелых националистов - «ватник», а для нормальных людей - неповторимый актер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение СБУ: В интервью называет себя «путинистом», утверждает, что верит своему правительству и своей стране: «Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь», - говорил он на допросе у добровольного помощника СБУ Дмитрия Гордона.

Взгляд Киева: Его роль Валентина Михайловича Сидорина, председателя правления гаражного кооператива, нарушает территориальную целостность Украины.

Станислав Говорухин (1936-2018)

Мнение СБУ: Завербован российскими спецслужбами во время работы на «Одесской киностудии художественных фильмов». В рамках легендирования был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Украинской ССР».

Высказывал идеи отторжения от Украины Крыма, Одессы, Харькова задолго до событий 2014 года. А после них позволял себе высказывать поддержку Владимиру Путину и сепаратистам Донбасса: «Идет гражданская война, русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой, она состоит из разных народов: Буковина, Галиция и других».

Взгляд Киева: Демонстрация фильмов Говорухина «Дети капитана Гранта» и «Десять негритят», снимавшихся в Крыму, могут вызвать неверную интерпретацию действий России на полуострове.

Говорухин был завербован российскими спецслужбами Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Борис Грачевский (1949-2021)

Мнение СБУ: Занимался подрывной идеологической работой во время съемок киножурнала «Ералаш». Собирался открыть в Крыму филиал киностудии. Посредством гуманитарной помощи нуждающимся занимался финансированием терроризма в так называемой ДНР.

Взгляд Киева: «Ералаш» может пагубно повлиять на детскую психику, создав в голове положительный образ «русского мира».

Грачевский занимался подрывной идеологической работой во время съемок киножурнала «Ералаш» Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Борис Клюев (1944-2020)

Мнение СБУ: Поддерживал аннексию Крыма и агрессию РФ по отношению к Украине: «В Крыму живут русские люди, которые не стали украинцами из-за того, что Хрущев их "подарил". Им нужно памятник поставить за долготерпение».

Борис Клюев. Фото: кадр из фильма

Взгляд Киева: Роль Графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» может вызвать необоснованные симпатии к спецслужбам страны-агрессора.

Иосиф Кобзон (1937-2018)

Мнение СБУ: Несмотря на то, что родился на Украине, после 2014 года активно занимался вредительством, поддержав российскую агрессию. Был лишен звания почетного гражданина десятка украинских городов, однако продолжил свою подрывную деятельность, приезжая с концертами и гуманитарной помощью на территорию так называемых ЛДНР.

Взгляд Киева: Демонстрация его по телевидению или ротация на радио может вызвать приступ нездоровой ностальгии у старшего поколения, что создает угрозу национальной безопасности.

Как на сайте «Миротворец» промухали это фото, чтобы доказать, что Иосиф Кобзон точно был террористом. 1962 год, великий певец исполняет песню «Куба - любовь моя». Фото: YouTube

Олег Табаков (1935-2018)

Мнение СБУ: Был ярым сторонником кремлевского режима, выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Заявлял, что «никакого отношения Крым к Украине зависимой и независимой не имеет».

Взгляд Киева: Показ многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны…», в котором Табаков играет начальника внешней разведки службы безопасности, бригадефюрера СС Вальтера Шеленберга, может оказать разлагающий эффект на бойцов батальона «Азов».

Олег Табаков был ярым сторонником кремлевского режима Фото: Борис КУДРЯВОВ

Василий Лановой (1934-2021)

Мнение СБУ: Еще одно доверенное лицо Путина. Являлся членом Общественного совета при Минобороны страны-агрессора, а также сопредседателем Общероссийского движения «Бессмертный полк России», который подрывает государственные основы Украины, в которой ветераны Великой Отечественной войны уравнены с ветеранами УПА.

Фильм «Офицеры» может сформировать у украинцев положительный образ российской армии

Оправдывал российскую агрессию и утверждал, что Россия должна «помогать Донбассу и Луганску».

Взгляд Киева: Фильм «Офицеры» может сформировать у украинцев положительный образ российской армии как правопреемницы советской.

Кто еще в «черном списке»

Юлия Чичерина из-за своей позиции по Донбассу была внесена в черный список украинского минкульта одной из первых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как вы уже догадались, украинские спецслужбисты не сильно заморачивались с квалификацией «преступления». Съездил в Крым? - Враг народа. Поддержал воссоединение полуострова с Россией? - Получи «красную» карточку. Помог детям Донбасса – угроза нацбезопасности.

Причем добрая половина (а то и больше) фигурантов списка – люди глубоко пожилые. Среди тех, от кого у украинских властей трясутся коленки, к примеру, 82-летняя Лариса Лужина, 86-летняя Алиса Фрейндлих, 84-летний Юрий Назаров… На троих – почти полтысячи фильмов, которые на Украине под запретом. Чем-то насолила грозной службе безопасности 97-летняя актриса театра Вера Кузьмина, старейшей из ныне живущих обладателей звания «Народный артист СССР».

С ними в компании и артисты помоложе – Мария Миронова и Андрей Мерзликин, Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

Серьезную угрозу безопасности Украины несет российская эстрада (при том, что в топ 10 скачиваемых в незалежной композиций – девять из страны-«агрессора») – от частых гостей Донбасса Юли Чичериной и Вадима Самойлова, до любителей крымских гастролей Григория Лепса и Алины Апиной, Николая Расторгуева и Олега Газманова.

А кто в «белом»

Да-да, существует и «белый список» министерства культуры, сформированный «в знак благодарности и уважения к гражданам иностранных государств, которые не побоялись встать на сторону правды и сказали однозначное «да» территориально целостной, суверенной и демократической Украине». И тут списочек-то существенно меньше – всего 29 фамилий, из которых только 16 – россияне (почти все – подписанты обращения против «оккупации Крыма»).

Перечень составлен не по алфавиту, а, видимо, по значимости для суверенной Украины. Возглавляет его Андрей Макаревич, который считает Крым оккупированной территорией, а выдачу российских паспортов жителям ЛДНР – ошибкой.

На втором месте – Лия Ахеджакова, полюбившаяся украинцам своей поддержкой Надежды Савченко, которая была осуждена в России за убийство двух журналистов ВГТРК под Луганском.

На третьем – Олег Басилашвили, который полагал, что ВСУ в Донбассе «бомбят не гражданское население, а только тех, кто с ними сражается, какие-то внутренние войска в этих Донецкой и Луганской республиках».

Среди тех, кто мил Службе безопасности Украины также Юрий Шевчук, Земфира, Борис Акунин, Михаил Ефремов…

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Стирают общую память

Можно, конечно, потешаться над узколобостью киевских контрразведчиков – нашли с кем воевать, когда еще не все пенсионеры с «советской символикой» переловлены. И утешать себя пропорциями «черных» и «белых» - мастера культуры-то с нами! Только через запрет тысяч фильмов с еще не испорченными коммерцией сюжетами, украинская машина культурной сегрегации разрывает наши общие ментальные связи. Методично и планомерно.

Я помню свой головокружительный вояж, когда на следующий день после признания Крыма российским, на поезде приехал из Симферополя в Луганск, затем – в Донецк, где только зарождался гражданский конфликт. А потом – в Киев, город победившей «революции достоинства». Мы сняли квартиру на Крещатике в уютном дворике и чистом подъезде с консьержками. Их было трое – меняли друг друга посуточно. Первая, харьковчанка, узнав, что мы из России, вызвала милицию. Вторая, из Днепропетровска, позвонила в СБУ. Третья, из Николаева, просигнализировала и тем, и другим. Казалось бы, с юго-востока Украины дамы, но за несколько месяцев майданного угара и агрессивной пропаганды, близкие соседи превратились в их головах в злобных врагов.

Эта жесткая накачка продолжается до сих пор. Через заслоны на границе рубятся родственные связи, через томос – духовные, через фильмы, книги и песни – ментальные, через язык и историческую память выкорчевываются общие корни. В процессе украинского нацбилдинга – бессмысленного и беспощадного – нет места ничему общему, ничему русскому.