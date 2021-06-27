Минкульт Украины исключил Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности

Филипп Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, исключив из него народного артиста России, Молдавии и Украины Филиппа Киркорова.

Минкультуры Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности незалежной, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется. Согласно обновлённым данным на воскресенье, 27 июня, фамилия Киркорова в черном списке отсутствует.

Напомним, о том, что украинское министерство культуры и информационной политики по рекомендации СБУ и СНБО внесло короля российской эстрады в «черный список» стало известно 24 июня. Сам же Киркоров заявил, что гордится этим, а вот страну, чьей безопасности угрожает певец, можно только пожалеть. Исполнитель добавил, что «некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах».