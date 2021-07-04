Как правнук Пушкина служил в люфтваффе, сохранил совесть и спас 125 греков

Такой сюжет Александру Сергеевичу и не снился. Фото: wikimedia.org

Эта памятная дата - хороший повод напомнить всем нам, что Слово, проникнутое человечностью и совестью, может быть сильнее приказов и самых мощных орудий.

История жизни одного из правнуков «солнца русской поэзии» прекрасно доказывает эту непреложную истину. Его судьба - готовый киносценарий, объединивший в себе философскую драму и крутой боевик. Еще бы, ведь наш герой успел побывать офицером люфтваффе на Восточном фронте, стать командиром немецкого гарнизона на небольшом греческом острове и в итоге спасти там от смерти 125 заложников, выбранных для расстрела в отместку за партизанскую атаку на аэродром.

Потомки славного рода

В 1836 году у Александра Пушкина и Натальи Гончаровой родилась дочь Наталья. Ее первое замужество оказалось неудачным, и уже после тридцати она вышла за прусского офицера королевских кровей - принца Николая Вильгельма Нассауского.

Брак был морганатический, так что дети, родившиеся в нем, получали титул графов фон Меренбергов, но на трон в Люксембурге претендовать уже не могли.

Их сын, Георг Николай фон Меренберг, хотя и был воспитан в немецких традициях и даже не знал русского языка, связи с прародиной не потерял и женился на княжне Ольге, дочери императора Александра II.

Не пошел он и против своей русской крови, когда воевал в Первую мировую, специально добившись для себя и своего сына отправки на Западный фронт, чтобы не воевать против России.

В его сыне - Георге-Михаэле Александре фон Меренберге, правнуке Александра Сергеевича Пушкина, казалось бы, уже ничего и не осталось от великих корней. Однако и он в трудные минуты всегда демонстрировал качества, свойственные русскому человеку: стремление к справедливости и сострадание к ближнему.

Офицер люфтваффе

Под конец жизни граф ютился в съемном жилье. Фото: wikimedia.org

Георг-Михаэль в отличие от своего отца хорошо знал русский язык и в детстве мечтал стать врачом, но родители воспитывали наследника в аристократическом духе, рассчитывая, что рента отца за отказ от люксембургского престола (40 000 марок) и удачная женитьба помогут ему устроиться в жизни.

Но этим планам сбыться было не суждено. С Первой мировой войны Георг-Михаэль вернулся домой офицером, однако деньги, лежавшие на банковских счетах семьи, из-за инфляции обесценились, и он был вынужден сдавать в аренду часть своей 5-комнатной квартиры, чтобы свести концы с концами.

Не задался и брак по расчету с баронессой Полетт фон Кёвер де Дьёрдьёш-Сент-Миклош, и пара спустя два года распалась. В 1940 году граф женился во второй раз, и тут грянула очередная война.

В мае 1941 года Георга-Михаэля призвали в немецкую армию и отправили на Восточный фронт. Служил потомок поэта в люфтваффе, но занят был в наземных подразделениях ВВС - обеспечивал поддержку аэродромной инфраструктуры.

Однако идеологию национал-социализма отверг напрочь. Его дважды отправляли под трибунал. Первый раз - за отказ отдать честь нацистским приветствием, второй - за «неуважение к партийной эмблеме».

Но когда Георг-Михаэль спас от расстрела трех летчиков, критиковавших командование и лично Гитлера, терпению руководства пришел конец, в 1942 году его отозвали с фронта.

И судя по фотографиям из семейного архива 1943 года, на которых фон Меренберг запечатлен в форме вермахта, его перевели в сухопутные войска.

Задворки рейха

Потомок поэта и греческие монахи, которые заступились за местных жителей. Фото: wikimedia.org

В 1944 году Георг-Михаэль объявляется в Эгейском море, на задворках терпящего поражение на всех фронтах Третьего рейха. Кикладские острова в первые годы войны находились под итальянской оккупацией, а в 1943 году перешли под контроль немцев.

На одном из островов - Паросе, где расположены залежи знаменитого белоснежного мрамора, нацисты решили обустроить военный аэродром.

Об этих планах узнало британское командование, и 16 мая 1944 года подлодка Королевских ВМС высадила на остров бойцов из «Священного отряда» - греческих коммандос. Перед спецназом была поставлена задача вступить в контакт с местными партизанами и провести серию диверсий. Вместе они организовали налет на объекты аэродрома, тяжело ранили его начальника майора Табеля и командира островного гарнизона оккупантов.

По горячим следам немцы поймали, пытали и публично казнили одного из нападавших - 23-летнего партизана Николаоса Стелласа. А от местных жителей потребовали выдать 125 мужчин для массового расстрела - в наказание за атаку.

В этот момент командование батальоном перешло в руки нашего героя, оставшегося единственным старшим офицером на острове.

Он был категорически не согласен с идеей расправы над гражданским населением, однако понимал, что неподчинение приказу на этот раз будет стоить ему жизни.

Беседа с монахом

125 заложников были согнаны в бараки и ждали своей участи.

В этот момент местная община решила пойти на отчаянный шаг в надежде спасти своих сограждан. За помощью греки обратились к настоятелю местного монастыря - игумену Филофею. Монах пригласил фон Меренберга и его офицеров в свою обитель, чтобы убедить военных не брать грех на душу.

Немцы, понимая, что на одной чаше весов их человечность, а на другой - собственные жизни, никак не могли прийти к единогласному решению. Все изменила привезенная когда-то на Парос двумя русскими монахами картина с изображением Ялты, висевшая на стене.

Фон Меренберг, увидев изображение, вспомнил детство. Он не раз бывал летом в Ялте со своей матерью, и это было самым счастливым временем в его жизни.

Растроганный воспоминаниями офицер в итоге согласился на предложение священника - он отпускает заложников, а греки больше не занимаются саботажем.

О его неподчинении приказу стало известно ставке, но судьба уберегла Георга-Михаэля от трибунала - у Берлина к тому времени было слишком много проблем, чтобы разбираться с аристократом-бунтарем на маленьком острове. Его отстранили от командования, отправили в отставку, однако свою жизнь и совесть он сохранил.

После войны фон Меренберг тяжело болел и пребывал в глубокой депрессии. Его квартира и особняк отца были разрушены во время бомбардировок британской авиации. Скончался Георг-Михаэль 11 января 1965 года, и с его смертью угас и род графов фон Меренбергов.