Слишком тягостно: принц Чарльз решил не присутствовать на открытии памятника принцессе Диане

Принц Чарльз и Диана после объявления о помолвке, 1981 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скульптура, изображающая принцессу Диану, будет открыта в саду Кенсингтонского дворца 1 июля – в этот день принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет.

По информации источников, близких к королевской семье, бывший муж Дианы, принц Чарльз, принял решение не участвовать в открытии памятника, дабы «не бередить старые раны».

По словам инсайдера, пообщавшегося с журналистами, его высочество находит мероприятие «слишком тягостным»:

– Ему это ужасно трудно. Эти моменты могут воскресить старые раны и вернуть ему воспоминания; счастливые, грустные, полные сожалений. После смерти Дианы он решил, что лучше оставить эти воспоминания при себе и оставить своих сыновей наедине.

Открытие памятника возьмут на себя сыновья Чарльза и Дианы – принцы Уильям и Гарри, сообщает metro. Это станет вторым совместным публичным выходом братьев после бегства Гарри и Меган Маркл из Лондона. Первым событием были похороны принца Филиппа, во время которых многие были уверены, что принцы сумеют взять себя в руки и примириться. Но этого не случилось.

Теперь подобные надежды возлагаются на торжества по случаю юбилея принцессы Дианы – источники, близкие к королевской семье, предполагают, что любовь к слишком рано ушедшей матери может стать той самой недостающей величиной в отношениях братьев, которой им не хватает для преодоления взаимных обид.