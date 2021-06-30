Мать простила своего любовника, который тайно спал с ее несовершеннолетней дочерью

Поговорив с дочерью, мать выяснила, что интимная близость с 27-летним сожителем была у девушки по добровольному и обоюдному согласию. Фото: Shutterstock

Курьезная история произошла в Москве в одном из домов на улице Донецкая. Там дружной семьей проживали 38-летняя Ирина В.* с 17-летней дочерью Кристиной В.* С отцом девочки Ирина давно развелась и до поры была матерью одиночкой, пока не встретила 27-летнего Сергея. Парень сразу понравился одинокой женщине, между ними вспыхнула страсть, которой не помешала десятилетняя разница в возрасте. Роман перерос в отношения и Ирина привела Сережу жить к себе, втроем с дочерью. Юная Кристина тепло приняла «нового папу», между ними завязалась дружба. Так бы семья и жила тихо и мирно, если бы не банальная случайность.

Однажды Ирина освободилась с работы пораньше и решила устроить домочадцам сюрприз. Женщина без предупреждения приехала домой, открыла дверь и услышала странные стоны из комнаты дочери. Пройдя внутрь, женщина увидела свою дочь в постели с отчимом Сергеем. В гневе женщина решила, что Сергей изнасиловал Кристину. Женщина бросилась звонить в полицию, игнорируя все объяснения и извинения со стороны дочери и своего сожителя.

«В полицию поступило сообщение об изнасиловании 17-летней Кристины В.* Мать девушки сообщила, что над ее дочерью надругался ее сожитель, 27-летний Сергей С.* Однако, спустя несколько часов женщина снова обратилась в полицию и сообщила, что заявление об изнасиловании подала преждевременно. Поговорив с дочерью, мать выяснила, что интимная близость с 27-летним Сергеем была у девушки по добровольному и обоюдному согласию.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Несмотря на то, что Ирина отозвала свое первоначальное заявление об изнасиловании дочери и попросила проверку не проводить, полиция все равно будет разбираться в произошедшем инциденте. Следователям предстоит выяснить все детали и обстоятельства случившегося и попытаться разобраться в сложных хитросплетениях отношений в этом московском семействе.

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