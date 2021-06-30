В Москве полицейского избили ведром за то, что он заступился за девушек

Фото: Влад КОМЯКОВ

25-летний Никита — сержант полиции, он работает водителем в одном из подольских отделений. Но в эту ночь молодой человек не был при исполнении, он со своими друзьями отдыхал на даче. В какой-то момент к двум девушкам из его компании подошёл незнакомый мужчина. Он вёл себя назойливо и, скорее всего, был пьян. Сначала девушки пытались вежливо объяснить незваному гостю, что его присутствием неуместно. Но мужчина намёков не понимал. Тогда в ситуацию вмешался Никита: молодой человек вежливо рассказал, что девушек лучше оставить в покое и покинуть чужую вечеринку. Но доводы молодого полицейского мужчину не убедили. И, как только Никита отвернулся в сторону, незваный гость ударил его по голове первым, что попалось под руку - металлическим ведром, которое всё время стояло рядом с девушками на земле. После этого мужчина убежал.

Друзья Никиты вызвали на место полицию, а самого парня отвезли в ближайшую больницу. Там молодому человеку оказали медицинскую помощь.

— В Подольскую ГКБ обратился 25-летний пациент, у него была диагностирована рассеченная рана волосистой части головы, — сообщил источник kp.ru

Обидчика полицейского вскоре удалось задержать, им оказался 48-летний житель Подольска. Его проверили по базе - два года назад мужчина уже был судим по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства того вечера.

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