Что изменится с 1 июля 2021: Беременным и одиночкам — новые выплаты, всем — рост тарифов за ЖКХ

С 1 июля некоторые россияне смогут обращаться за новыми «детскими» выплатами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ И РОДИТЕЛЯМ-ОДИНОЧКАМ

С 1 июля можно обращаться за новыми «детскими» выплатами, которые были обещаны в последнем послании Президента Федеральному собранию. Их две.

1. Для малообеспеченных будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности.

Пособие будет ежемесячным, в размере 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Это больше шести тысяч рублей (в среднем по стране).

Чтобы иметь право на эту выплату:

- надо встать на учет в первые 12 недель беременности,

- доход в семье беременной должен не превышать региональный прожиточный минимум на душу населения.

Также будет оцениваться, что за имущество есть в семье — критерии те же, что и для пособия на детей от трёх до семи лет. Если, скажем, квартир не одна, а две, в пособии откажут (можно одно жилье сдавать и получать доход).

2. Для малообеспеченных одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно

Это также ежемесячное пособие, размер которого зависит от величины регионального детского прожиточного минимума. Претендовать на выплату может единственный родитель. Его пол значения не имеет, важно, что второй родитель отсутствует — умер, пропал без вести, в свидетельстве о рождении его нет, или он вписан туда со слов матери.

Как и в предыдущем случае, средний доход семьи должен быть не больше регионального прожиточного минимума на душу, также будут смотреть на состав имущества, которым владеет семья.

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛКУ

Уже традиционно с 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. В среднем по стране рост тарифов должен уложиться в 4%. Но, по оценкам Федеральной антимонопольной службы, фактический рост может быть даже и ниже — около 3,3%.

Напомним, что означают эти цифры. Тарифы на коммуналку у нас регулируемые. Предельный индекс их роста в целом по стране (4% в этом году — это тот самый индекс) утверждает правительство. Для каждого региона устанавливается свой индекс — он может быть выше или ниже общефедерального, но среднее арифметическое региональных индексов должно составить те самые 4%. В этом году самый высокий дозволенный процент роста установлен для Чечни (6,5%) - там просто в предыдущие годы тарифы росли медленнее, чем, скажем, в Москве. Самое низкое повышение ожидается в Мурманской области - не более чем на 3,2%.

С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну и наконец, и эти цифры не означают, что именно на столько вырастет плата за ЖКХ у всех жителей конкретного региона — речь опять-таки идет о среднем арифметическом из всех платежек. Плюс в этих цифрах не учитывается плата за жилищные услуги (содержание и ремонт жилья) — она не регулируется «сверху».

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА — С ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ

Со 2 июля должны поменяться условия программы льготной ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «Семейной ипотеки». О них президент Владимир Путин говорил в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме.

Программа льготной ипотеки на новостройки будет продлена до 1 июля 2022 года, но на новых условиях: ставка — до 7% годовых (вместо прежних 6,5%), а максимально возможный размер кредита уменьшен до 3 миллионов.

Программа же семейной ипотеки, напротив, расширяется. В ней смогут участвовать и семьи всего с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Остальные условия остаются прежними. Ставка — до 6% годовых. Максимальная сумма кредита — до 6 миллионов. Для Москвы и области и Санкт-Петербурга и области — до 12 миллионов.

«МИР» ДЛЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

Это новшество уже несколько раз откладывалось, но с 1 июля все-таки наконец начнет действовать. С этой даты банки не смогут переводить пенсии и ряд социальных выплат на карты международных систем Visa и MasterCard и на счета, к которым привязаны такие карты. Понадобится карта строго родной отечественной платежной системы «Мир». Тем, кто такой картой так и не обзавелся, июльскую пенсию переведут на счет, к которому не привязано никаких карт, а если такого нет — предложат забрать в банке наличными.

Новшества не касаются тех, кто получает пенсию через Почту России или по сберкнижке. То есть пенсионерам, которым привычно все брать наличными, ни о каких картах беспокоиться не надо.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Вводится запрет на второе гражданство или постоянный вид на жительство другой страны для госслужащих. Это касается не только чиновников, но и военнослужащих, полицейских, дипломатов, аудиторов Счетной палаты, губернаторов.

- С 1 июля пачка сигарет в официальной продаже не может стоить дешевле 107,78 рублей. Такова единая минимальная розничная цена. Она была введена еще 1 апреля, но до 1 июля продавцам дали отсрочку — возможность продать закупленный до апреля товар по прежним ценам.

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