Минобороны бросило на БАМ группировку в 1,8 тысячи человек

Общая численность создаваемой группировки Минобороны России составит более 1800 человек и более 1200 единиц техники. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России планирует задействовать группировку из военнослужащих железнодорожных войск для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Амурской области и строительстве второго 340-километрового пути БАМа на участке от Улака до Февральска.

- Общая численность создаваемой группировки Минобороны России составит более 1800 человек и более 1200 единиц техники, в том числе на первом этапе с 2021 года - более 1400 человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года - с увеличением примерно на 400 человек и около 300 единиц техники, - перечислили в Минобороны.

Президент поставил военным четкую задачу: в 2021-2024 годах "построить на восточном участке БАМа девять разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный путь".

За реконструкцией установлен ежесуточный контроль, назначены ответственные. За стройку железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 километров отвечает Восточный военный округ, за участок от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 километра - Центральный военный округ.

Пока военнослужащие готовятся к работам: военные инженеры возвели четыре временные паромные переправы для реконструкции БАМа, а строители обустраивают себе комфортные блочно-модульные городки в населенных пунктах Дрогошевск, Тунгала, Огорон и Верхнезейск.

На торжественную церемонию открытия заселения двух таких городков на 60 мест каждый в Верхнезейске прибыл заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

- Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 километров. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет, - отметил замглавы военного ведомства.

По словам Булгакова, второй путь БАМа будет прокладываться в восьми метрах от первого без прекращения движения поездов.

В июле-августе на помощь военнослужащим приедут 180 студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Молодые хабаровчане пройдут на стройке второго пути БАМа производственную практику

по сборке рельсошпальной решетки, строительству водопропускных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог и оборудованию земляного полотна, выносу кабельных линий связи, а также телемеханики и связи на железных дорогах. Для студентов уже готовят койки в блочно-модульных городках.

Напомним, БАМ - важнейшая железная артерия для тяжелой промышленности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров. Сегодня БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.

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